España ignora a Ormuz y mantendrá la factura de la luz por debajo de los 30 €/MWh hasta junio - Tempos Energía

España se desmarca de Europa y mantendrá hasta principio de verano un pool eléctrico ‘excepcionalmente competitivo’ con independencia de lo que ocurra en Oriente Medio

El barril de petróleo Brent, afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, anclará sus precios entre los 85 y los 100 dólares para los próximos meses

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 14 de abril de 2026.- El pool eléctrico español ha ignorado los últimos desajustes del mercado provocados por la amenaza del cierre total del Estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra en Oriente Medio, y prevé mantener la factura de la luz por debajo de los 30 euros el megavatio hora hasta el próximo mes de junio, con independencia del transcurso del conflicto.

La combinación de la fotovoltaica, hidráulica y una demanda contenida ofrecen una protección estructural para el mix eléctrico español cuyo resultado es según Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos y CEO de Tempos Energía, “un pool eléctrico que puede mantenerse por debajo de los 30 euros el megavatio hora, un nivel que contrasta con los 72,60 euros el megavatio hora que registraba el pool en junio 2025”, analiza el experto.

La factura de verano, hasta dos veces más cara que en primavera

Será a partir de junio, cuando caiga la eólica y la energía solar no sea capaz de cubrir por sí sola el anochecer y crezca la demanda, cuando los ciclos de gas vuelvan a entrar en juego y a fijar los precios. En ese punto, lo que ocurra en el estrecho de Ormuz volverá a ser clave para la factura de la luz. Si el tráfico se mantiene cerrado y los metaneros paralizados, el mercado del gas podría escalar entre los 60 y 80 euros el megavatio hora, con picos hasta los 100 euros dependiendo de la presión sobre los inventarios. En ese contexto, los precios del pool podrían acercarse en el mes de junio hasta los 75 euros y a superar los 90 euros el megavatio hora en julio y agosto. Desde la consultora energética Tempos Energía señalan que este escenario supondría “multiplicar los precios por dos y medio de un mes a otro y por tres desde la primavera al corazón del verano”, expone Aceituno.

En el caso de que Ormuz recupere su actividad con un tráfico pleno antes del verano y Qatar pueda reiniciar el procesamiento de gas licuado en Ras Laffan en mayo, el mercado irá eliminando el riesgo geopolítico gradualmente. Ante esta situación, el mercado del comercio del gas se consolidaría en la banda de los 35 y 40 euros el megavatio la hora lo que se traduciría en un junio cotizando en el rango de los 50 y 55 euros el megavatio la hora y para julio y agosto se apoyaría en los 70 y 75 euros el megavatio hora. Apunta el experto que aún en el mejor de los escenarios y con “los meses de verano entre un 25 y un 30 por ciento más competitivos que con Ormuz cerrado, seguirán costando entre dos veces y medio más que en primavera”, reflexiona Aceituno.

Los futuros, en máximos históricos al menos hasta 2028

Con la vista puesta en los futuros del gas, desde el verano de 2026 hasta completar 2028 ningún producto queda al margen del shock. Los contratos de invierno cotizan en máximos históricos o muy cerca de ellos. Esto se debe a que el gas europeo acaba de vivir uno de los episodios más violentos en tres años, en apenas tres semanas el gas ha perdido un tercio de su valor y aunque actualmente cotice en los 43,60 euros se ha mantenido inmerso en una corrección constante a consecuencia de la guerra Estados Unidos e Irán. La lectura es inequívoca para los expertos “el gas ya no está barato” y al riesgo geopolítico se suma el daño derivado del ataque iraní al complejo de Ras Laffan, un Ormuz que se mantiene cerrado para el 90 por ciento de todos los buques, con una Europa con los almacenamientos en el 28,9 por ciento de su capacidad y un mercado financiero ajustando las posiciones especulativas.

En abril, el pool en España desafía “la lógica energética”

El pool de abril desafía a la lógica energética; mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sacude a los mercados de todo el mundo y el petróleo supera los 100 dólares el barril, el precio de la electricidad se desploma hasta los 28,27 euros el megavatio hora y en resume “el mercado eléctrico español, sencillamente, mira al sol y no a Ormuz”, apunta Aceituno.

Desde mediodía hasta las 18.00 horas, siete de cada diez horas registran un precio negativo y como apuntan desde la consultora “el sistema no solo resulta barato, sino que literalmente paga por colocar su electricidad”. En esas horas sol le gana la batalla al gas expulsándolo de la ecuación, pero cuando el sol se apaga el mercado promedia en los 62 euros, lo que resulta 45 veces más caro que al mediodía. En resumen, durante el día resulta ser la oportunidad más barata del año y por la noche acecha el riesgo.

El brent prevé un anclaje entre los 85 y 100 dólares

La incertidumbre sobre el futuro del estrecho de Ormuz ha tenido especial incidencia en el precio del barril de petróleo brent, el cual no prevé estabilizarse hasta que los flujos de crudo no vuelvan a transitar a un ritmo normal por esta ‘arteria crítica’. El escenario más probable apunta a una horquilla de precios situada entre los 85 y 100 dólares durante los próximos meses, siempre que no tenga lugar un cierre total del estrecho.

Además del bloqueo de Ormuz, los vectores que marcarán el precio del crudo durante el próximo trimestre pasarán tanto por los resultados de las futuras negociaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán –ya que cada ciclo sin resolución aumenta el daño económico–, como por la destrucción de la demanda, motivada por una posible subida insostenible de los precios en conjunto con una recesión mundial. No obstante, Arabia Saudí, los Emiratos y Estados Unidos se han convertido en una oferta alternativa temporal al estar exportando al límite de su capacidad, si bien no logran sustituir los veinte millones de barriles que normalmente fluyen por Ormuz cada día.

Con todo lo anterior, Aceituno también expone un escenario especialmente alcista para los próximos meses, donde la infraestructura alternativa volviera a ser atacada o las negociaciones colapsaran, arrojaría unos precios para el Brent situados entre 115 y 130 dólares.

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