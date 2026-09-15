Estetic Evolution; el evento que impulsa el éxito en los centros de estética - Estetic Evolution

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de septiembre.- Los próximos 16, 17 y 18 de octubre se celebra, Estetic Evolution, el mayor encuentro formativo dirigido a propietarias de centros de belleza y clínicas de estética de toda la geografía española. Su objetivo es ayudarles a transformar sus negocios en empresas de éxito. La sede de este encuentro será en el teatro Albéniz de Madrid, que acogerá a 850 profesionales del sector.

Formación 360º

Contar con una sólida formación en estética, invertir en tecnología y en cosmética, acumular experiencia y dominar las técnicas en cabina, reporta satisfacción y seguramente una clientela fiel, pero ninguno de estos valores acaba siendo determinante, en términos de crecimiento real. “En el sector de la estética existe muchísimo talento técnico, pero todavía hay una carencia importante de formación empresarial”, afirma Jesús Peral, creador de este evento, que en esta ocasión celebra su 6º edición. Potenciar la rentabilidad y aumentar beneficios pasa por implementar una gestión inteligente del negocio, dejar de tomar decisiones desde la intuición y empezar a liderar con mentalidad empresarial.

Este salto cualitativo exige entender bien todo lo relacionado con los números, acertar en las decisiones económicas relacionadas con el centro, aprender a comunicar con empatía, implementar técnicas de venta eficaces, construir buenas estrategias de marketing, optimizar procesos, lograr diferenciarse de la competencia, rodearse de un equipo de confianza, aprender a delegar... en definitiva liderar desde el conocimiento y la asertividad.

Todas estas cuestiones clave se abordan en Estetic Evolution a través de ponencias y charlas en las que participan expertos de primer nivel en diferentes especialidades como marketing, finanzas, comunicación, gestión empresarial, desarrollo personal y, por supuesto, de la estética. En ediciones anteriores han colaborado esteticistas de referencia en nuestro país como son Carmen Navarro, Silvia Oliete, Silvia Giralt, Consuelo Silveira, María Cuevas o Estrella Pujol. En esta ocasión, participará Elisabeth Álvarez, CEO del centro Inout (Barcelona).

Avalado por la experiencia



Estetic Evolution está organizado por Impulxer, compañía especializada en formación y acompañamiento empresarial para profesionales del sector de la estética. Al frente se encuentra Jesús Peral, fundador de Impulxer, empresario, mentor y consultor de negocio con más de 15 años de experiencia dentro del mundo de la estética, como proveedor, fabricante de aparatología, dueño de centros y mentor de profesionales del sector. A día de hoy, Jesús Peral y su equipo ya han acompañado a más de 1.000 profesionales a construir negocios más rentables, funcionales y exitosos. “Un centro puede tener una agenda llena y, sin embargo, no ser rentable. Nuestro trabajo consiste en ayudar a las esteticistas a dejar de pensar únicamente como técnicas y comenzar a tomar decisiones como directoras de negocio”, explica Jesús Peral

Ponentes de prestigio

En esta edición, Estetic Evolution, contará con la participación de figuras relevantes, en distintas áreas, que son claves para ayudarles a dirigir su negocio de estética como empresarias. Intervendrán:

Víctor Küppers. Conferenciante, formador y referente en actitud, liderazgo y desarrollo personal.

Esmeralda Gómez López. Especialista en educación financiera, inversión y relación con el dinero.

Carlos Gil. Experto en finanzas y gestión económica.

Mónica Galán. Referente en estrategias de comunicación de alto impacto.

Sonia Boost. Especialista en marketing e inteligencia artificial aplicada al negocio.

Elisabeth Álvarez. Empresaria y CEO del centro Inout (Barcelona).

Ágata Puig. Dinamizadora digital y creadora de comunidad.

Adrián Izquierdo. Creador de videos y contenidos especializados en el sector de la estética.

Jesús Peral. Director y coordinador del evento.

Mas información: evo.impulxer.com/evo-6-a

Instagram: @estetic_evolution

Email de contacto: soporte@impulxer.com

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