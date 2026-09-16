No quedan días de verano en Madrid: la Comunidad dice adiós al calor con temperaturas por encima de la media

Archivo - Personas afectadas por el calor pasean por Madrid Río, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid dice adiós al calor tras vivir un verano con temperaturas por encima de la media de esta estación, con un valor medio máximo de 33,4 grados y unas mínimas de 17,7 grados, dos grados más de lo que suele ser habitual, convirtiéndose en el más cálido de la serie de datos que arrancó en 1961.

Ya no quedan días de verano en Madrid, si bien este martes las temperaturas todavía no daban respiro por la tarde con alerta amarilla activada por calor. En concreto, este martes se superaron los 35 grados en la Sierra y los 36 en el resto de la Comunidad, siendo más altas incluso en el Corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez.

Según la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad de Madrid, se ha registrado un verano con temperaturas muy altas continuadas, pero sin llegar a valores extremos. Otros años hubo menos días de calor, pero más intensos. En la ola de calor de junio sí que se batieron récords pero mensuales.

El verano meteorológico 2026 (de 1 de junio a 31 de agosto), en la Comunidad de Madrid ha tenido un carácter "extremadamente cálido" con una temperatura media de 25.5ºC, valor 2.5ºC por encima de la media de esta estación, teniendo como periodo de referencia el de 1991-2020, tal y como recoge en redes sociales.

A nivel de precipitaciones, el verano ha sido en su conjunto muy seco con una precipitación media de 17,3 litros de agua por metro cuadrado, valor que representa el 39% del valor medio del trimestre, según el periodo de referencia.

Los valores cambiarán este miércoles cuando la Aemet prevé un descenso generalizado de las temperaturas máximas. Los termómetros no superarán los 27 grados en Madrid capital, con 16 de mínima; los 28 en Alcalá de Henares o Getafe, o los 31 en Aranjuez, donde este martes se alcanzaron los 37.