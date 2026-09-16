Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: retornos a Marruecos, menores y reacciones políticas

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La crisis que se vive en Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio a raíz de la entrada masiva de inmigrantes volverá a centrar las preguntas que la oposición al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Ejecutivo en vísperas de este suceso y en el que, por segunda semana consecutiva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente.

Los habituales tres interrogantes a los que suele enfrentarse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cada sesión de control no hacen referencia específica a la situación en Ceuta, pero se da por seguro que en alguna de ellas el asunto aterrizará en el debate.

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