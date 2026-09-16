Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: retornos a Marruecos, menores y reacciones políticas

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 16 septiembre 2026 9:02
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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La crisis que se vive en Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio a raíz de la entrada masiva de inmigrantes volverá a centrar las preguntas que la oposición al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Ejecutivo en vísperas de este suceso y en el que, por segunda semana consecutiva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente.

Los habituales tres interrogantes a los que suele enfrentarse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cada sesión de control no hacen referencia específica a la situación en Ceuta, pero se da por seguro que en alguna de ellas el asunto aterrizará en el debate.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria:

La crisis de Ceuta vuelve a centrar hoy las preguntas de control al Gobierno en el Congreso

La crisis que se vive en Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio a raíz de la entrada masiva de inmigrantes volverá a centrar las preguntas que la oposición al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Ejecutivo en vísperas de este suceso y en el que, por segunda semana consecutiva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente.

El Congreso vota hoy una nueva reprobación de Marlaska, esta vez impulsada por el PP por la crisis de Ceuta

El PP llevará de nuevo a votación en el Pleno del Congreso este miércoles la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esta vez por su gestión de la crisis generada por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado mes de julio.

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