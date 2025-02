Eviden revalida su posición de proveedor clave de ciberseguridad en el Universo Penteo 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de febrero de 2025.- Un año más, Eviden, el negocio de Atos líder en ciierseguridad, aparece como proveedor clave en el mercado español de ciberseguridad, según el Universo Penteo 2025. El Estudio, que analiza ámbitos como Gobierno y Estrategia de Ciberseguridad, Protección y Seguridad de activos, Vigilancia en las operaciones y Servicios de resiliencia, destaca que Eviden mantiene una proyección alta en el mercado con una calidad percibida excelente

El análisis de la consultora sitúa a Eviden como pionera en el ámbito de la ciberseguridad y destaca sus 18 Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) en el mundo y un extenso portfolio end-to-end, que incluye servicio OTS, servicios de compliance y certificación normativa, servicios de formación y concienciación, gestión de identidades y control de acceso, protección de datos (DLP, etiquetado de la información), seguridad en las aplicaciones, seguridad en redes e infraestructuras, gestión de activos, seguridad en el Cloud, seguridad gestionada (SOC), hacking ético, ciberinteligencia, ciberdefensa y respuesta a incidentes, contingencia y continuidad (DRaaS), ciberseguridad en tecnologías emergentes, mejora continua y Ciberseguridad OT/loT.



Soluciones propias

El Estudio destaca también sus servicios y soluciones propias como IDnomic, que incluye PKI y Firma electrónica; Evidian, con soluciones de ldentity Governance & Administration, Web Access Manager, Authentication Manager, Enterprise 550, IDaaS; Trustway para Seguridad de transacciones y cifrado de datos, comunicaciones seguras, protección de datos; y Atos AISaac MDR, la Plataforma de IA de Atos para análisis y respuesta automática ante incidentes y detección de amenazas. A estas soluciones propias, se añaden sus alianzas estratégicas con los principales fabricantes de ciberseguridad líderes del mercado.



Grandes áreas

El Universo Penteo identifica las principales áreas del portfolio de ciberseguridad de Eviden, como Cloud Security/Hybrid Cloud, que permite establecer y mantener una estrategia segura en cloud, implantar y mantener controles para acreditar el cumplimiento de las políticas y legislaciones en base a los análisis y gestión de riesgos, además de servicios de orquestación de la seguridad en distintos proveedores de servicios cloud; Ciberawareness, que ofrece servicios de sensibilización de personal de los riesgos derivados del ciberespacio, fomento del conocimiento de las herramientas para la protección de la información, sistemas y servicios, y formación para facilitar a los usuarios la comprensión de las amenazas generadas por los potenciales riesgos existentes; Trusted Digital ldentities, que incluye servicios integrales de gestión de identidades y accesos que cubren el ciclo de vida completo, desde asesoramiento y consultoría estratégica hasta la implementación e integración de tecnología; Data Security & Governance que ayuda a las organizaciones a para construir un sistema de Gobierno de los datos y de procesos; Advanced Detection & Response, para la monitorización, análisis y respuesta se apuntalan sobre tecnologías de última generación como el Cyber Mesh Alsaac, tecnología propiedad de Atos, basada en IA y con capacidades de orquestación automática de múltiples fabricantes tanto para la identificación como para la respuesta avanzada ante incidentes; y Seguridad loT y en entornos industriales que incluye securización de la cadena de suministro, seguridad integrada y seguridad OT, Consultoría de seguridad de OT, Implantación de seguridad OT y Seguridad OT gestionada.



Fortalezas

Entre las fortalezas de Eviden, el Universo Penteo destaca su capacidad innovadora y adaptación. Que le sitúan a la vanguardia de la innovación tecnológica con soluciones que responden a las amenazas emergentes y evolucionan con el panorama de la ciberseguridad. A ella, se suma la escalabilidad y alcance global de Eviden, que combina una infraestructura mundial con la capacidad de ofrecer servicios localizados en España, donde proporciona servicios gestionados de seguridad (MSS) 24/7, respaldados con la experiencia en la gestión de ciberseguridad para empresas multinacionales y proyectos de alto perfil y la capacidad de transferir conocimiento y tecnología entre regiones, que le permite implementar rápidamente soluciones globales adaptadas al mercado español, un punto de diferenciación frente a competidores locales.



Penteo valora positivamente el Ecosistema integral y reconocimiento de Eviden, que no se limita a la ciberseguridad pura, sino que adopta un enfoque end-to-end que combina consultoría estratégica, servicios técnicos y transformación digital, y destaca su reciente papel en los Juegos Olímpicos de París (2024), como partner oficial de ciberseguridad, que permitió el correcto desarrollo de los juegos.



Adrián López, Advisor en Penteo, dijo: "Eviden consolida de nuevo su posicionamiento en esta nueva edición del Universo de Ciberseguridad gracias a su consolidada trayectoria en ciberseguridad, ofreciendo uno de los portfolios más completo, proveyendo soluciones avanzadas en ciberseguridad y participando en proyectos clave de transformación digital en sectores críticos y estratégicos. Su rol como fabricante de productos de ciberseguridad y su apuesta por el I+D lo posicionan como un actor muy a tener en cuenta".



Según Arancha Jimenez, VP de Ciberseguridad Productos y Servicios para Eviden en Iberia, Grupo Atos, "Eviden no deja de ampliar sus capacidades y tecnologías en el campo de la Ciberseguridad, y nuestro posicionamiento en el universo de Penteo confirma el éxito de nuestros servicios y soluciones de última generación y nuestro enfoque centrado los clientes, como nuestra principal razón de ser".



Ciberseguridad: Prioridad estratégica para las empresas

El Universo Penteo 2025 indica que la ciberseguridad es una prioridad estratégica en las organizaciones para la protección de activos digitales y la continuidad del negocio y constata una mayor sofisticación de la demanda en ámbitos como Zero Trust, SASE, Cybersecurity Mesh y seguridad en entornos multi-cloud, con un enfoque proactivo e integrado en el negocio.



También confirma un aumento sostenido en la inversión por parte de las empresas y tendencias emergentes como la seguridad en entornos multi-cloud e híbridos, la IA y el aprendizaje automático, la ciberseguridad de dispositivos loT, la privacidad de los datos y el vigor de amenazas como los ataques dirigidos y ransomware.



Entre los desafíos, el informe identifica la brecha de talento, derivada de la escasez de profesionales de ciberseguridad altamente cualificados; la complejidad del entorno, agravada por la rápida evolución de las amenazas dificultan la gestión de la seguridad; y la Resistencia al cambio en algunas organizaciones.



Emisor: Eviden

Contacto

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Eviden

Teléfono de contacto: 620059329