Una familia de Castelldefels (Barcelona, Cataluña) cancela 15.105 € con Repara tu Deuda Abogados - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 23 de septiembre de 2026.- 15.105 euros es la cantidad que una vecina de Castelldefels (Barcelona) ha conseguido cancelar. Detrás de ese importe hubo una economía familiar que fue perdiendo margen hasta llegar a un punto en el que continuar pagando dejó de ser posible. Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha gestionado el procedimiento que le ha permitido cambiar ese escenario.

El nacimiento de su segundo hijo coincidió con el golpe laboral

“Su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para gastos familiares”, describen los abogados de Repara tu Deuda. El equilibrio se complicó posteriormente cuando su pareja perdió el puesto de trabajo, precisamente en una etapa en la que el hogar afrontaba la llegada de su segundo hijo.

Los letrados explican que la reducción de ingresos, unida a las nuevas necesidades familiares, llevó a la mujer a recurrir a otro crédito. El margen disponible fue reduciéndose progresivamente. “Sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitó otros nuevos para poder cubrir la financiación que había solicitado”, añaden. La sucesión de compromisos terminó provocando el sobreendeudamiento y, actualmente, lo que percibe apenas le permite atender los gastos esenciales.

Situaciones de este tipo encuentran una posible respuesta en la Ley de Segunda Oportunidad, incorporada al ordenamiento español en 2015 para ofrecer una salida a particulares y autónomos insolventes que cumplen los requisitos legales. Su aplicación puede permitir la cancelación de obligaciones, la suspensión de embargos sobre la nómina y el cese de determinadas reclamaciones, además de facilitar la eliminación de los datos de registros de morosidad cuando corresponda.

Entre esos beneficios, la cuestión de la deuda pública también ha ganado peso recientemente. A comienzos de este año adquirió especial relevancia la posibilidad de exonerar determinadas obligaciones con las administraciones, siempre dentro de los límites y condiciones establecidos legalmente. Así, la segunda oportunidad amplía su alcance para personas cuya situación financiera no se limita exclusivamente a compromisos privados.

Una solución que busca ir más allá de cancelar las deudas

Pero liberarse de las obligaciones no siempre resuelve por sí solo las consecuencias que deja un periodo prolongado de sobreendeudamiento. De la necesidad de acompañar también la etapa posterior nace el Programa Vida Nueva sin Deudas de Grupo Repara. El modelo combina la aplicación de la legislación con un diagnóstico financiero inicial, una estrategia adaptada a cada situación, seguimiento durante el proceso y un plan posterior orientado a reorganizar las finanzas personales.

Dentro de esta estructura, Repara tu Deuda Abogados dirige la estrategia jurídica como división especializada en insolvencias personales. De este modo, la resolución del problema se plantea como el comienzo de una etapa en la que también importa aprender a desenvolverse nuevamente con mayor estabilidad.

Para esta familia de Castelldefels, esa nueva etapa llega después de un periodo en el que cada necesidad añadía presión a unas cuentas ya muy ajustadas. Ahora el horizonte es distinto: poder concentrar los recursos disponibles en el presente y recuperar, poco a poco, la capacidad de planificar el futuro sin que las obligaciones del pasado condicionen cada decisión.

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