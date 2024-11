Fernando Lelo de Larrea: resolviendo problemas 'wicked' con innovación y sostenibilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Fernando Lelo de Larrea aborda desafíos complejos, conocidos como "wicked", mediante innovación y sostenibilidad. A través de Rumbo Ventures, impulsa soluciones que combinan impacto social, tecnologías verdes y economía circular, redefiniendo el capital de riesgo con enfoque colaborativo y transformador

Madrid, 20 de noviembre de 2024.- Fernando Lelo de Larrea es una figura destacada en el ecosistema emprendedor de América Latina, reconocido por su capacidad para abordar desafíos complejos, comúnmente conocidos como problemas "wicked" o perversos. Estos retos, caracterizados por su naturaleza multidimensional y la ausencia de soluciones definitivas, han sido un enfoque recurrente en su visión como inversionista y mentor.



Según Lelo de Larrea, "los problemas más interesantes y urgentes a resolver no son los que tienen una solución clara, sino aquellos que obligan a pensar de manera creativa y colaborativa. Ahí es donde surge la verdadera innovación". Esta perspectiva ha guiado su transición hacia proyectos como Rumbo Ventures, donde el foco está en la sostenibilidad y las tecnologías disruptivas. Para enfrentar problemas wicked como el cambio climático o la inequidad social, Fernando resalta la importancia de combinar diferentes perspectivas y recursos. "La clave no está en resolver todo de una sola vez, sino en construir sistemas adaptables que permitan respuestas dinámicas a lo largo del tiempo", afirma.



Su enfoque se basa en identificar áreas donde las startups puedan generar impacto no solo económico, sino también social y ambiental. En el ámbito del emprendimiento, Lelo de Larrea señala que estos problemas requieren "equipos diversos, con la capacidad de desafiar paradigmas establecidos y de trabajar en la intersección de tecnología, políticas públicas y sociedad". Este pensamiento ha influido en las decisiones de inversión que ha tomado a lo largo de su carrera, apoyando empresas que desafían modelos tradicionales. Uno de los aspectos clave que resalta es la colaboración entre diferentes sectores. "Los problemas wicked no pueden ser resueltos por un solo actor. Necesitamos que los emprendedores, los gobiernos y los inversionistas trabajen juntos para diseñar soluciones sostenibles y escalables", comenta.



Bajo esta premisa, su firma Rumbo Ventures ha impulsado iniciativas en energías limpias, economía circular y transformación digital. En un mundo donde los desafíos son cada vez más complejos, Lelo de Larrea sostiene que el fracaso no debe ser visto como un obstáculo, sino como parte esencial del proceso. "Resolver problemas wicked implica aceptar errores en el camino. Lo importante es aprender de ellos rápidamente y ajustar el rumbo", asegura. Su enfoque en la innovación como herramienta para abordar problemas perversos no solo inspira a emprendedores, sino que también redefine la forma en que se entiende el capital de riesgo. "Invertir no es solo buscar el retorno económico, sino apostar por un cambio sistémico que deje un impacto positivo duradero", concluye Fernando Lelo de Larrea. Para Lelo de Larrea, los problemas wicked no pueden ser resueltos de manera aislada. Es necesario que los actores de diferentes sectores —emprendedores, gobiernos, instituciones educativas y empresas— trabajen juntos en la creación de soluciones escalables y sostenibles.



