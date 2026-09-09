El Festival de San Sebastián continúa en Movistar Plus - Movistar Plus
(Información remitida por la empresa firmante)
San Sebastián, 9 de septiembre de 2026.- San Sebastián lleva décadas dejando películas para recordar. Una buena parte de ese legado cinematográfico tiene ahora una segunda vida en Movistar Plus, con más de 100 títulos que han formado parte del festival.
El Festival de San Sebastián vuelve a situar al cine en el centro de todas las miradas. Pero su historia va mucho más allá de cada edición: más de 100 películas que han participado en el certamen forman parte del catálogo de Movistar Plus, una selección que permite acercarse a distintas épocas y protagonistas de una de las grandes citas del panorama cinematográfico.
Desde películas que han competido en la Sección Oficial hasta títulos reconocidos por el jurado, el paso por San Sebastián ha acompañado a algunas de las producciones y cineastas más destacados de las últimas décadas. La Concha de Oro, máximo galardón del certamen, es solo una parte de una historia en la que también tienen cabida nuevos talentos, grandes nombres del cine español y producciones internacionales.
El Festival de San Sebastián también se disfruta desde casa
El catálogo permite recorrer películas muy diferentes entre sí, desde dramas y thrillers hasta comedias, cine de autor o producciones españolas. En esta selección de películas del Festival de San Sebastián en Movistar Plus se pueden encontrar más de 100 títulos que han formado parte del certamen a lo largo de distintas ediciones.
También es una oportunidad para acercarse a la filmografía de actores y directores que mantienen una estrecha relación con San Sebastián. Figuras como Penélope Cruz, Javier Bardem o Pedro Almodóvar han pasado por el festival y han sido reconocidas con el Premio Donostia por sus respectivas trayectorias.
Más allá de los grandes nombres, el atractivo está precisamente en poder recorrer distintas etapas del festival a través de sus películas. Títulos premiados, propuestas que compitieron por los principales galardones y producciones de diferentes épocas conviven en un catálogo que permite descubrir cómo ha evolucionado el cine que ha pasado por San Sebastián.
Porque cada edición termina, pero muchas de sus películas siguen encontrando nuevos espectadores mucho después de abandonar las salas del festival.
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