COMUNICADO: Finaliza el primer “The Cava Academy” en Londres

Vilafranca del Penedès (Barcelona), 25 de julio de 2018.- El pasado lunes, 23 de julio, finalizó en Londres el primer ‘The Cava Academy’ con la entrega de diplomas a los 40 sumilleres participantes.

Se trata de un proyecto que pretende posicionar el Cava Premium entre los mejores restaurantes del mundo a través de la formación avanzada y específica para sus equipos de sumillería. Durante 2018 y 2019, está previsto impulsarlo entre los principales mercados de Cava Premium.

El embajador de España en Reino Unido, Carlos Bastarreche Sagües; la directora de Food and Wines from Spain, María Naranjo y el presidente de la DO Cava, Pedro Bonet se encargaron de entregar los diplomas y una insignia de plata que acredita a los primeros “Academicians” de este “The Cava Academy”.

Filippo Carnevale, senior sommelier en el Hotel Ritz de Londres; Heidi Mäkinen, sommelier en 67 Pall Mall de Londres y Victor Pinheiro de Almeida, Head Sommelier en el restaurante Aquavit de Londres, han sido los tres alumnos con mejores calificaciones y han recibido un incentivo consistente en un viaje para conocer la región principal de la DO Cava durante varios días.

El proyecto ha sido elogiado por las autoridades asistentes por ser innovador y de gran nivel técnico. La directora de Food and Wines from Spain, Maria Naranjo, señaló que “la DO Cava siempre ha sido un referente por la calidad de sus proyectos especialmente los encaminados a la formación de profesionales”. Por su parte, el presidente de la DO Cava, Pedro Bonet, comentó que “este proyecto surgió de la necesidad de acercarse y formar a los grandes prescriptores del sector como son los profesionales de la sumillería para mostrarles la gran versatilidad del cava como vino gastronómico”.

Para poder ofrecer el máximo nivel académico, se ha contado con un elenco de profesores de máximo prestigio como:

- Lenka Sedlackova MW

- Fernando Mora MW

- Sarah Jane Evans MW

- Richard Hemming MW

- Matthew Longuere MS

- Silvia Grimaldo, Directora de Comunicación, DO Cava

“The Cava Academy” está formado por seis bloques formativos: historia y reglamento de la DO Cava; viticultura y variedades; enología, crianzas del cava y Cava de Paraje Calificado; cifras y promoción del cava y, por último, maridajes y perfecto servicio. En definitiva, se han tratado en profundidad diversos temas, desde el origen hasta el servicio, con el objetivo de formar profesionales realmente expertos en cava y aportando recursos tanto técnicos como prácticos que les ayudan a mejorar su oferta de cava en los restaurantes donde trabajan.

Además, al finalizar cada bloque se ha realizado una cata magistral para reforzar el temario impartido. Una vez concluidos los bloques formativos, los alumnos han realizado un examen tanto escrito como de cata a ciegas. Aquellos sumilleres que han pasado ambas pruebas, han sido nombrados como “Academists y official members of the Cava Academy”.

Este proyecto es una apuesta firme por la formación específica sobre Cava Premium a los principales prescriptores a nivel mundial, en línea con el intenso trabajo que se ha venido realizando desde la DO Cava en los últimos cuatro años, bajo el mandato de Pedro Bonet.

