(Información remitida por la empresa firmante)

FIXCAL.IO ha lanzado FIXCAL ESTATE para "democratizar" las inversiones internacionales en países 'tax-friendly' La firma pone al alcance del capital medio oportunidades rentables (más del 10%) y con sentido fiscal, hasta ahora exclusivas de las grandes fortunas.

FIXCAL.IO maximiza rentabilidades de inversores "sin fronteras" en países 'tax-friendly', a través de FIXCAL ESTATE, que en menos de año y medio está logrando rentabilidades netas superiores al 10%.

FIXCAL ESTATE "libera" a los inversionistas de la penalización fiscal en España y los resultados de su renta pasiva engrosan su patrimonio. FIXCAL ESTATE blinda las inversiones frente a la inflación y las provee de estabilidad con transparencia, legalidad y eficacia.

La firma "democratiza" las posibilidades para los inversionistas de perfil medio, a los que brinda oportunidades de las que pueden salir fácilmente si lo necesitan. "La inversión inmobiliaria siempre fue una de las estrategias más eficientes para blindar patrimonio y generar rentas estables, pero estaba limitada a grandes capitales", explica la empresa.

"INVERSORES SIN FRONTERAS".

FIXCAL STATE lo lideran Álex Algarci, 'influencer' y asesor fiscal internacional; Miguel Sierra, economista y asesor fiscal especializado en Administración y Dirección de Empresas, y César Rivero, al que avalan tres lustros de gestión de más de sesenta millones de euros en activos inmobiliarios.

Cualquier persona puede ser un "inversor sin fronteras" de FIXCAL ESTATE, con una aportación de 50.000 euros y la posibilidad de diversificar en activos. Los inversionistas buscan renta pasiva, protección frente a la inflación y evitar el desgaste fiscal en España.

FIXCAL ESTATE lleva al inversor medio a la escena internacional. Gestiona inmuebles con potencial de renta y revalorización en regiones emergentes con ventajas fiscales, como el Caribe, los Emiratos Árabes Unidos, Bali y otras ubicaciones con atractivo empresarial. Al ser expertos en fiscalidad internacional, estudian cada oportunidad para sacar el máximo partido dentro de la más estricta legalidad y analizan la seguridad jurídica, la liquidez y el retorno estimado de las inversiones.

PLATAFORMA DE INVERSIÓN.

Los fundadores de FIXCAL.IO afirman: "no somos una inmobiliaria, sino una plataforma de inversión con lógica empresarial". Aportan una solución eficaz al problema de invertir en España, algo que explican con este ejemplo: es como tener un "socio" obligatorio que se embolsa el fruto de tus inversiones sin aportar capital; que se lleva unos 300 euros o más de cada mil que obtengas, asumiendo tú solo todos los riesgos, y que te reclama beneficios con intereses del 20% si te retrasas en pagar.

España es el país europeo que peor trata a sus inversionistas. Por cada cien euros invertidos se pagan 29 en impuestos, frente a menos de 19 en la UE, según el Institut d'Economia de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) es más desalentador: las inversiones sufren un gravamen un 10,6% superior (41,6%) al de la OCDE (31%), sobre el excedente financiero para inversiones futuras. España es el quinto país del mundo con fiscalidad más dura para cualquier inversión.

Contacto.

Nombre contacto: FIXCAL ESTATE.

Descripción contacto: FIXCAL.IO.

Teléfono de contacto: 659496125.