Fútbol Emotion celebrará sus 25 años con "El Día del Fútbol", una fiesta familiar en el Estadio Ibercaja

Día del fútbol - FÚTBOL EMOTION

(Información remitida por la empresa firmante)

El próximo 20 de junio, el Estadio Ibercaja se convertirá en el epicentro del fútbol base aragonés con "El Día del Fútbol", el gran evento con el que Fútbol Emotion celebrará su 25 aniversario junto a cientos de familias y jóvenes futbolistas

Madrid, 15 de mayo de 2026.- Fútbol, actividades, ambiente familiar y una experiencia diferente en uno de los escenarios más emblemáticos de Zaragoza. Así será "El Día del Fútbol", el gran evento familiar con el que Fútbol Emotion celebrará su 25 aniversario el próximo sábado 20 de junio en el Estadio Ibercaja del Real Zaragoza.

La compañía aragonesa reunirá a cientos de niños y niñas de categorías Benjamín a Cadete en una jornada diseñada para disfrutar del deporte, convivir con otras familias y vivir el fútbol desde dentro de una forma distinta a la habitual. Todo ello con el apoyo de Full Energía y adidas, colaboradores principales del evento.

Lejos de plantearse como un torneo convencional, "El Día del Fútbol" apuesta por un formato dinámico y participativo basado en pruebas de habilidad individuales, donde los jugadores irán rotando por diferentes estaciones técnicas adaptadas a su edad. Precisión, coordinación, velocidad, control o potencia serán algunas de las habilidades que pondrán a prueba en retos como el anillo de pase, el chutómetro, la puntería o el circuito de dribbling.

La organización espera reunir a cerca de 400 participantes a lo largo de toda la mañana, en una experiencia pensada también para acompañantes y familias. Además de las pruebas deportivas, el evento contará con fan zone, música, restauración y actividades paralelas para que la jornada pueda disfrutarse más allá del terreno de juego.

"El objetivo no es únicamente competir, sino divertirse, crear un día especial alrededor del fútbol y compartirlo en familia", explican desde Fútbol Emotion, una marca que durante los últimos 25 años se ha convertido en una referencia nacional para miles de jugadores, entrenadores y aficionados al fútbol.

La inscripción al evento tiene un coste de 20 euros, aunque todos los participantes recibirán una tarjeta regalo por el mismo importe, además de una camiseta adidas conmemorativa, un gymsac exclusivo del 25 aniversario y trofeos para los ganadores.

Los participantes competirán agrupados por categorías y horarios, que se comunicarán previamente a las familias para facilitar la organización de la jornada. Además, el acceso al estadio será libre para acompañantes, que podrán seguir las pruebas desde las gradas y disfrutar de todas las actividades habilitadas durante el evento.

Como incentivo deportivo, los ganadores de cada categoría recibirán un año de patrocinio adidas valorado en más de 1.000 euros en producto deportivo, además de diferentes premios individuales en las distintas pruebas.

Con este evento, Fútbol Emotion busca celebrar su historia reforzando el vínculo con las nuevas generaciones de futbolistas y con todas las familias que han acompañado el crecimiento de la marca durante estos años.

Las inscripciones ya están disponibles a través de Fútbol Emotion y las plazas son limitadas a los 400 primeros inscritos.

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