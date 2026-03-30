Gran Oro Berliner Wine Trophy 2026 - García -Carrión
(Información remitida por la empresa firmante)
García-Carrión refuerza su posición internacional en Berliner Wine Trophy 2026 con un Gran Oro y el reconocimiento como Mejor Bodega Española y de Espumosos
García-Carrión vuelve a situarse entre las bodegas más destacadas del panorama internacional.
En la última edición del Berliner Wine Trophy, uno de los certámenes más influyentes del mundo y patrocinado por la OIV y la Unión Internacional de Enólogos, el jurado internacional ha reconocido a García-Carrión como Mejor Bodega Española y Mejor Bodega de Vinos Espumosos, las dos distinciones más relevantes del concurso.
En este certamen donde compiten miles de vinos de todo el mundo, García-Carrión ha logrado además un total de 41 medallas: 1 Gran Oro, 37 Oros y 3 Platas, consolidando su presencia entre las bodegas con mayor peso en el palmarés.
El máximo reconocimiento de esta edición ha sido el Gran Oro concedido a Marqués de Carrión Reserva 2018, una distinción reservada únicamente a los vinos mejor valorados por el jurado internacional.
“Estar presentes de forma constante en los principales concursos internacionales es el resultado de un trabajo continuado a lo largo del tiempo. Estos reconocimientos reflejan también nuestro compromiso como embajadores del vino español en todo el mundo”, afirma José García Carrión, presidente del grupo García-Carrión.
El reconocimiento como Mejor Bodega de Vinos Espumosos refuerza la posición de García-Carrión en una categoría clave a nivel internacional, donde la empresa cuenta con marcas de referencia como Jaume Serra.
Entre los vinos reconocidos en Berliner Wine Trophy 2026 destacan:
Gran Oro
- Marqués de Carrión Reserva 2018 Rioja
Oros
- Antaño Reserva 2018 Rioja
- Pata Negra Crianza Special Edition 2020 Rioja
- Marqués de Carrión Crianza 2019 Rioja
- Antaño Rosado 2025 Rioja
- Viña Arnaiz Reserva 2017 Rioja
- Viña Arnaiz Roble 2024 Ribera del Duero
- Pata Negra Roble 2024 Ribera del Duero
- Viña Arnaiz Reserva 2020 Ribera del Duero
- Pata Negra Reserva 2020 Ribera del Duero
- Mayor de Castilla Reserva 2020 Ribera del Duero
- Pata Negra Sauvignon Blanc 2025 Rueda
- Castillo de Aza Crianza 2021 Ribera del Duero
- Pata Negra Roble 2023 Ribera del Duero
- Cava Jaume Serra Rosado Bouquet Brut
- Cava Jaume Serra Sleeve Rosado Brut
- Cava Jaume Serra Pinot Noir Rosado Brut
- Mayor de Castilla Roble 2023 Ribera del Duero
- Cava Jaume Serra Brut Nature
- Cava Jaume Serra Sleeve Brut
- Cava Jaume Serra Sleeve Brut Nature
- Cava Jaume Serra Ice Rosado
- Pata Negra Apasionado Jumilla
- Pata Negra Reserva 2019 Valdepeñas
- Pata Negra Reserva Cepas Viejas 2019 Valdepeñas
- Don Luciano Reserva 2019 La Mancha
- Señorío de los Llanos Reserva 2019 Valdepeñas
- Castillo San Simón Crianza 2021 Jumilla
- Pata Negra Reservado 2014 Valdepeñas
- Don Luciano Brut
- Don Luciano Semiseco
- Vegaverde Zero Blanco
- Pata Negra Roble Special Edition 2023 Toro
Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.
Emisor: García-Carrión