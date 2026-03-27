Gestión del liderazgo; el reto ya no es diseñar procesos, es asegurar la ejecución - Booster by Fresh People

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de marzo

Nunca las empresas habían invertido tanto en herramientas y procesos para gestionar personas. Sistemas HRIS avanzados, evaluaciones de desempeño, encuestas de clima, itinerarios formativos y métricas en tiempo real forman hoy parte de la infraestructura habitual de muchas organizaciones. La función de Recursos Humanos se ha profesionalizado como nunca antes.

Sin embargo, pese a esta evolución, la gestión del liderazgo sigue mostrando una brecha persistente entre lo que las organizaciones diseñan y lo que realmente ocurre en los equipos. El problema no parece estar en la falta de modelos ni en la ausencia de buenas prácticas. Tampoco en la carencia de herramientas. El desafío es más silencioso y cotidiano: la ejecución real del liderazgo en el día a día.

Desde Booster, diseñado por Fresh People, explican que muchas organizaciones han optimizado los procesos de gestión del liderazgo, pero la práctica diaria sigue dependiendo en gran medida de algo frágil: la memoria, la energía y la disponibilidad mental de cada manager en medio de una agenda cada vez más saturada. Booster se presenta precisamente como un sistema de liderazgo que actúa como una capa operativa entre la estrategia de personas y lo que realmente ocurre en los equipos, conectando lo que una organización quiere que pase con lo que termina sucediendo en la práctica.

El vacío operativo del liderazgo

Durante los últimos años, las compañías han optimizado el registro y la medición. Se evalúa con mayor precisión, se recopilan datos con mayor frecuencia y se diseñan planes de acción con mayor rigor. Sin embargo, el liderazgo no sucede en formularios ni en dashboards.

Ocurre en decisiones pequeñas: en una conversación a tiempo, en un feedback que evita que un problema escale, en la preparación de una reunión compleja o en el ajuste de prioridades antes de que el rendimiento del equipo se deteriore.

Es en esa capa donde aparece lo que algunos expertos denominan el “vacío operativo del liderazgo”. Aunque exista claridad estratégica y voluntad de liderazgo, la ejecución diaria compite constantemente con la urgencia operativa.

En la práctica, esto significa que el éxito de la gestión del liderazgo sigue dependiendo de que cada responsable recuerde aplicar lo aprendido en el momento adecuado, sin que exista un sistema que lo integre de forma natural en su flujo de trabajo.

No se trata de un fallo individual, sino estructural. Las organizaciones han diseñado bien los procesos, pero no siempre han diseñado cómo se ejecutan en la realidad.

De la medición a la acción sostenida

La siguiente evolución en la gestión del liderazgo probablemente no vendrá de añadir más datos, más informes o más programas de formación aislados. El verdadero reto consiste en reducir la distancia entre saber qué hacer y hacerlo realmente.

Cada vez más empresas empiezan a explorar cómo integrar el liderazgo dentro de la operativa diaria de los equipos. No para sustituir las herramientas existentes, sino para complementarlas con sistemas que ayuden a sostener decisiones correctas en el momento adecuado. Recordatorios contextuales, preparación de conversaciones clave o señales tempranas sobre el estado de un equipo son algunos ejemplos de cómo empieza a abordarse esta nueva capa de ejecución.

Cuando la gestión del liderazgo depende exclusivamente de la voluntad individual, el modelo se vuelve vulnerable. Cuando se integra en el sistema organizativo, empieza a convertirse en cultura. Porque, al final, el liderazgo no se define en los procesos ni en los documentos estratégicos. Se define en lo que ocurre en una conversación difícil, en un feedback oportuno o en una decisión tomada a tiempo.

Es en ese terreno cotidiano, donde realmente se construyen o se pierden los resultados, donde las organizaciones empiezan ahora a poner el foco.

Desde Booster señalan que el futuro de la gestión del liderazgo no pasará necesariamente por diseñar procesos cada vez más sofisticados, sino por asegurar que la ejecución forme parte natural del propio sistema organizativo.

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