Gobierno de Cantabria e Indeo Fundación Laboral del Metal impulsan la III Feria de Empleo del Metal

Demostraciones en la Feria de Empleo del Metal en 2025 - INFLUYENTES CANTABRIA SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Santander, 18 de septiembre de 2026.

Más de 50 empresas y organizaciones vinculadas al sector industrial se darán cita los próximos 23 y 24 de septiembre en Santander para acercar directamente sus oportunidades laborales a profesionales, personas en búsqueda de empleo, estudiantes y jóvenes que estén valorando su futuro profesional en la tercera edición de la Feria de Empleo del Metal organizada por el Gobierno de Cantabria e Indeo Fundación Laboral del Metal.

La III Feria de Empleo del Metal de Cantabria reunirá a 52 empresas y organizaciones en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, en horario de 9.30 a 14.00 horas, y convertirá durante dos jornadas el recinto en un punto de encuentro entre empresas, profesionales, alumnado, centros de formación, entidades públicas y agentes del sector industrial.

La cita adquiere especial relevancia por el peso del metal en el mercado laboral de Cantabria. El macrosector, incluyendo la industria siderometalúrgica, el comercio del metal y los talleres de reparación, emplea de forma directa a cerca de 30.000 profesionales. Solo el convenio colectivo de la Industria Siderometalúrgica regula las condiciones laborales de más de 22.000 trabajadores, mientras que el del Comercio del Metal da cobertura a aproximadamente 6.000.

En conjunto, el metal representa aproximadamente entre el 10% y el 12% del empleo total de Cantabria y concentra de forma directa más de la mitad del empleo industrial de la comunidad.

La evolución del sector en España refuerza este contexto. Según el último informe de coyuntura de Confemetal, la Industria del Metal alcanzó 1.193.400 ocupados en el segundo trimestre de 2026, 27.300 más que en el trimestre anterior y 12.300 más que un año antes. La tasa de paro se situó en el 3,8% de la población activa y la afiliación a la Seguridad Social creció un 2,3% interanual.

Un sector que necesita trabajadores

El crecimiento del empleo convive con una de las principales dificultades del sector: encontrar determinados perfiles profesionales. El SEPE identifica ocupaciones de difícil cobertura dentro de la industria metálica, entre ellas soldadores y oxicortadores, trabajadores dedicados a la elaboración de herramientas y técnicos especializados en mecánica, electrónica y robótica.

Uno de los principales objetivos de la feria será reducir esa distancia entre las necesidades de las empresas y las personas que buscan incorporarse o progresar en el mercado laboral. Durante las dos jornadas, los asistentes podrán contactar directamente con las empresas, entregar currículums, conocer oportunidades laborales, participar en procesos de entrevista y acceder a orientación laboral, además de conocer qué formación y competencias están demandando las compañías.

De más de 3.100 currículums en 2025 a 52 empresas en 2026

La edición de este año llega después del impacto laboral alcanzado en 2025. La anterior convocatoria reunió a 48 empresas, recibió 3.172 currículums y permitió realizar 70 entrevistas laborales, de las que se derivaron 24 contrataciones. Aproximadamente una de cada tres entrevistas terminó en incorporación laboral.

Además, más de 1.000 personas pasaron por la feria el pasado año. Las empresas participantes otorgaron al evento una valoración media de 9 sobre 10 y de 9,5 a la organización, mientras que el 100% aseguró que tenía intención de volver a participar en 2026.

Bajo el lema “Industria inteligente: formación y empleo en el sector del metal”, la nueva edición pondrá el foco en la transformación de los perfiles profesionales por la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial.

Cinco mesas redondas sobre el futuro del empleo industrial

La programación incluye cinco mesas redondas sobre los cambios tecnológicos, laborales y organizativos que están transformando la industria.

El miércoles 23, de 10.15 a 11.00 horas, se celebrará “IA y automatización: el trabajo que viene -y ya está aquí-”, con Javier León, de IMEM; Rafael Gil, de Sawatco; Agustín Tapia, de Astander; y Diego Tuccillo, de Deduce Data Solutions.

De 11.30 a 12.15 horas tendrá lugar “El futuro de los oficios industriales: prestigio, formación y cambio de percepción social”, con David Solana, de Equipos Nucleares; Begoña Ruiz Labrador, de Saint-Gobain; Rafael Rodríguez García, de Blendio; e Iris García, de Astemo Buelna.

De 12.45 a 13.30 horas, “Sostenibilidad e industria: cómo está cambiando el sector del metal” reunirá a Miguel Ángel Díez, de Reinosa Forgings & Castings; Eva Menéndez, de Saint-Gobain; y Christian López Rodríguez, de TEICAN.

El jueves 24, de 10.15 a 11.00 horas, se celebrará “Del oficio a la alta especialización: el valor del Ingeniero Internacional de Soldadura”, centrada en una cualificación clave para ámbitos como la construcción naval, la fabricación industrial, la energía o la calderería, y en el Máster Internacional de Soldadura impartido por Indeo-Fundación Laboral del Metal. Intervendrán Sergio Río/Javier Maldonado Vega, de Apave Spain; Jorge Elices, de Equipos Nucleares S.A., S.M.E.; David Arenal, Ingeniero IWE de Astander; y Ángel Peña, Técnico IWE de ENSA.

Finalmente, de 11.30 a 12.15 horas, “Industria y liderazgo: cómo evolucionan las empresas del metal ante los nuevos retos” contará con Ana Ibarz, de Global SDG Group y GMI; Gema Martínez Insunza, de Oran; Antonio Paredes, de Saint-Gobain; y Virginia Merchán, de Good Mood.

Realidad virtual, drones, láser industrial y ensayos no destructivos

La feria incorporará una zona demostrativa para acercar al público tecnologías y procedimientos que ya forman parte del trabajo industrial. Habrá ensayos no destructivos, realidad virtual aplicada a la prevención de riesgos laborales, espacios sobre EPIs y seguridad, demostraciones con drones para inspección y supervisión de instalaciones y aplicaciones de láser industrial para limpieza técnica y restauración de superficies.

El programa incluirá también demostraciones sobre seguridad y salud, como el uso de desfibriladores y actuaciones de RCP, Reanimación Cardiopulmonar, y el jueves se realizará una demostración de Ensayos No Destructivos mediante ultrasonidos.

Durante las dos jornadas permanecerán abiertas la zona expositiva, la recepción de currículums, los espacios de encuentro profesional y la zona demostrativa. El jueves, de 12.15 a 14.00 horas, el tramo final estará reservado especialmente para visitas a stands, contacto con las empresas, entrevistas y entrega de currículums.

Una feria orientada a convertir formación en empleo

La III Feria de Empleo del Metal busca reforzar la conexión entre formación, cualificación y necesidades empresariales y acercar a las nuevas generaciones una industria marcada por la tecnología y la especialización, en la que los oficios tradicionales siguen siendo esenciales.

La Feria está impulsada por la Fundación Laboral del Metal. La actuación cuenta con financiación de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, EMCAN y COECAN, así como con la colaboración de entidades y administraciones participantes, entre ellas el Ayuntamiento de Santander. La información previa del evento recoge igualmente la participación del SEPE y del Gobierno de Cantabria a través del Servicio Cántabro de Empleo.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de www.empleometalcantabria.es