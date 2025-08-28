Grupo Aplus incorpora la aerotermia LG R290, calefacción eficiente y sostenible para el hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

Grupo Aplus incorpora a su catálogo los nuevos equipos LG Therma V R290, una solución de aerotermia con refrigerante natural que responde al creciente interés por sistemas de climatización más sostenibles y eficientes

Valencia, 28 de agosto de 2025.- La aerotermia ya es presente: se ha convertido en una opción ideal para miles de familias que buscan reducir la factura energética y dejar atrás los combustibles fósiles. Dado el contexto, Grupo Aplus, empresa referente en climatización y eficiencia energética, incorpora a su catálogo los nuevos equipos Aerotermia LG R290, una tecnología que combina sostenibilidad, ahorro, facilidad de uso y máxima eficiencia del mercado.



Un paso clave en la transición energética de los hogares

Cada vez más propietarios se preguntan cómo calentar su casa sin depender del gas o el gasoil, además de por el ahorro, por no transportar pesadas botellas, o sin tener que estar controlando continuamente el nivel de combustible restante. La respuesta está en el R290, un gas refrigerante natural (propano) con bajo potencial de calentamiento global y cero impacto sobre la capa de ozono. A diferencia de otros refrigerantes, el R290 alcanza temperaturas de hasta 75 °C, lo que lo convierte en el aliado perfecto para quienes desean sustituir su vieja caldera de gas sin renunciar a su calefacción de siempre.



"Las familias no quieren complicarse: buscan algo que funcione, que les ayude a ahorrar y les maximice el confort. Eso es exactamente lo que ofrece la nueva aerotermia LG R290", explica Luis Quesada, del equipo técnico de Grupo Aplus.



Una instalación pensada para la vida del día a día

Los nuevos equipos están disponibles en potencias de 7 a 16 kW, adaptándose tanto a viviendas unifamiliares como a proyectos de mayor tamaño. Su formato monobloc concentra todos los componentes en una única unidad exterior. Esto significa menos obra, menos tiempo de instalación y ninguna manipulación de refrigerante en el interior del hogar, algo que valoran tanto los instaladores como los usuarios.



La sencillez se traduce en comodidad: la puesta en marcha es rápida, la vivienda apenas se ve afectada y el sistema queda listo para funcionar sin complicaciones.



Rendimiento asegurado incluso en días extremos

Es eficiencia, es fiabilidad. Las bombas de calor LG Therma V R290 están preparadas para trabajar incluso en condiciones extremas, manteniendo su rendimiento con temperaturas exteriores de hasta -25 °C.



Esta nueva gama soluciona uno de los principales escollos o déficits frente a las calderas tradicionales. La pérdida de capacidad y eficiencia a temperaturas exteriores extremas. Esta era una de las pocas excusas que podrían tener los usuarios para no dar el salto definitivo a la aerotermia, y con estos nuevos modelos de R290 esto está solucionado.



La tecnología Inverter es otra de sus bazas: ajusta automáticamente la potencia a la demanda real de la vivienda. El resultado es un consumo optimizado y un confort estable durante todo el año.



Control en la palma de la mano

En un mundo cada vez más digital, la conectividad no podía faltar. Todos los modelos son compatibles con la aplicación LG ThinQ, que permite controlar el sistema desde el móvil. Encender la calefacción de camino a casa, programar horarios o comprobar el consumo es cuestión de segundos.



Gracias a esta conectividad, la bomba de calor también puede conocer la temperatura exterior.



"Este tipo de herramientas ayudan a que las familias tomen el control de su energía. Además de ahorrar energía, facilita el uso más consciente de la climatización", señala Luis.



La tecnología que se nota en el día a día

La nueva gama LG Therma V Monobloc R290 es muy eficiente, pero no se queda simplemente en esto. Su diseño interno ha sido pensado para dar estabilidad, confort y ahorro a los hogares que buscan un sistema de calefacción de nueva generación.



Un motor silencioso y fiable

En el corazón de estos equipos se encuentra un compresor Scroll de alta eficiencia, preparado para trabajar de forma constante incluso cuando las condiciones exteriores son duras. Junto a él, un intercambiador de placas sobredimensionado mejora la transferencia de calor. La consecuencia es directa: más rendimiento con menos consumo y una eficiencia estacional (SCOP) que se traduce en ahorro a largo plazo.



Versatilidad para cualquier tipo de vivienda

La regulación electrónica del sistema permite ajustar la potencia en cada momento según la demanda real de la vivienda. Esto significa que el equipo no gasta más de lo necesario y que se adapta fácilmente a distintos emisores térmicos: desde un suelo radiante hasta fancoils o radiadores de baja temperatura o radiadores convencionales de aluminio. Incluso, con un dimensionamiento y premisas adecuadas, con radiadores de hierro fundido. Una flexibilidad que lo convierte en una solución válida para hogares muy diferentes.



Una apuesta segura hacia la sostenibilidad

Toda la gama cumple con los requisitos de ecodiseño europeos (EN14825), y esto garantiza un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente tanto en calefacción como en agua caliente sanitaria durante todo el año. Además, cuando se combina con paneles fotovoltaicos, el salto en eficiencia es aún mayor: en muchas viviendas bien aisladas, la aerotermia puede convertirse en la clave para alcanzar un nivel de autosuficiencia energética muy notable.



"Cuando una familia pide consejo, lo que busca realmente es tranquilidad. Y la aerotermia LG R290 da precisamente eso: confort estable, ahorro mes a mes y la seguridad de tener un sistema preparado para el futuro", subraya Luis Quesada, responsable de proyectos de climatización en Grupo Aplus.



Además, Grupo Aplus ha querido destacar el papel de Carlos Molina, Area Manager de LG, como un apoyo clave en la implementación de estas soluciones. Su cercanía y compromiso con el programa LG All Stars, que ofrece formación, herramientas y ventajas exclusivas para los instaladores, refuerzan la confianza en cada proyecto.



Desde la compañía lo resumen así: "Es fundamental contar con aliados como Carlos Molina. Su implicación con el programa All Stars garantiza que los profesionales estén preparados, respaldados y motivados. Y cuando el instalador se siente acompañado, la familia percibe ese valor directamente en su hogar".







