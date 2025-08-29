Grupo Billingham amplía su catálogo de merchandising personalizado con más de 1.000 nuevas referencias - Grupo Billingham

El merchandising corporativo se ha consolidado como una herramienta importante para la identidad de una empresa. Detalles aparentemente simples pueden dejar una impresión duradera en clientes y colaboradores, más allá de los mensajes publicitarios convencionales. Contar con un catálogo amplio y variado permite a las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, seleccionar productos que se adapten a su público y objetivos de comunicación. Sin embargo, la clave no reside únicamente en la cantidad de productos, sino en la capacidad de personalización que permita al objeto reflejar los valores y la identidad de la organización.

Empresas como Grupo Billingham se especializan en ofrecer soluciones de merchandising que combinan variedad y personalización, ayudando a las compañías a encontrar productos que refuercen su imagen y acompañen su comunicación corporativa de manera efectiva.

¿Qué tipo de productos de merchandising se pueden encontrar actualmente?

Los catálogos de merchandising incluyen una amplia variedad de artículos, desde objetos prácticos hasta detalles decorativos. Esta diversidad permite a las empresas encontrar opciones útiles y atractivas para distintos contextos. Entre las categorías más comunes se encuentran:

Textil y complementos : Camisetas, bolsos o gorras que pueden unificar la imagen de un equipo en eventos corporativos.

: Camisetas, bolsos o gorras que pueden unificar la imagen de un equipo en eventos corporativos. Artículos de escritura : Bolígrafo o cuadernos, que mantienen un valor práctico y simbólico en la comunicación tradicional.

: Bolígrafo o cuadernos, que mantienen un valor práctico y simbólico en la comunicación tradicional. Regalos tecnológicos : Gadgets que combinan utilidad y modernidad, y pueden reforzar la percepción innovadora de una empresa.

: Gadgets que combinan utilidad y modernidad, y pueden reforzar la percepción innovadora de una empresa. Soluciones ecológicas : Productos sostenibles que reflejan conciencia ambiental, cada vez más valorada en la sociedad y el entorno corporativo.

: Productos sostenibles que reflejan conciencia ambiental, cada vez más valorada en la sociedad y el entorno corporativo. Hogar y bebida: Tazas, botellas térmicas u otros utensilios que se utilizan en la vida diaria, integrando la marca en actividades cotidianas.

¿Cómo se personalizan los artículos promocionales?

La personalización consiste en adaptar un producto para que refleje la identidad de la marca. Para ello, se consideran aspectos como el material, el diseño y el impacto visual. Diferentes técnicas ofrecen resultados distintos según el tipo de producto:

Técnica de personalización Materiales comunes Características principales Serigrafía Textiles, plásticos Adecuada para diseños con colores planos en superficies lisas. Bordado Ropa laboral, gorras Aporta durabilidad y un acabado elegante. Sublimación Tazas, tejidos de poliéster Permite imprimir diseños a todo color con calidad fotográfica. Tampografía Artículos pequeños, curvos Ideal para objetos con formas irregulares, como bolígrafos. Grabado láser Metal, madera, cristal Ofrece un acabado preciso, permanente y sofisticado.

¿Qué información práctica necesito saber antes de hacer un pedido?

Antes de encargar productos personalizados, es útil tener en cuenta aspectos logísticos y económicos:

Plazos de entrega y devoluciones : Conocer los tiempos y condiciones permite planificar campañas de forma más eficiente.

: Conocer los tiempos y condiciones permite planificar campañas de forma más eficiente. Presupuestos personalizados: Solicitar información adaptada al volumen y nivel de personalización ayuda a tomar decisiones informadas y realistas.

¿Cómo puedo conocer las últimas novedades del catálogo?

Los catálogos de merchandising suelen renovarse con frecuencia. Consultar con el proveedor permite conocer las novedades y recibir recomendaciones sobre qué productos pueden ser más apropiados para cada contexto.

En conclusión, el merchandising corporativo es mucho más que colocar un logotipo en un objeto. Cuando se eligen productos adecuados y se aplican técnicas de personalización correctas, estos pueden convertirse en herramientas de comunicación efectivas, que transmiten valores, refuerzan la identidad de la marca y generan recuerdos duraderos.

