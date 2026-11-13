Grupo Tirant refuerza su apuesta tecnológica con la compra de la start-up chilena de IA jurídica elDigesto

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 13 de noviembre de 2026.

La operación afianza el posicionamiento tecnológico de la multinacional valenciana, que ya cuenta con un amplio universo de soluciones legaltech e inteligencia artificial propia

Grupo Tirant continúa avanzando en su estrategia de crecimiento e innovación tecnológica con la adquisición de elDigesto, una start-up chilena especializada en inteligencia artificial jurídica y herramientas digitales para profesionales del Derecho. Se trata de la segunda adquisición que lleva a cabo la compañía en lo que va de 2026, después de integrar el pasado septiembre la argentina elDial.

La multinacional, que ya cuenta con un amplio universo de soluciones legaltech e inteligencia artificial propia, continúa así reforzando su posicionamiento tecnológico y su compromiso con la innovación especializada.

Laura Barrios, subdirectora del Grupo Tirant, señala: Nuestra vocación es convertirnos en el mayor y mejor proveedor de tecnología y conocimiento jurídico para los profesionales del Derecho en Iberoamérica. La adquisición de elDigesto responde a esa visión: seguir reforzando nuestras capacidades para ofrecer soluciones cada vez más completas y adaptadas a las necesidades reales de nuestros clientes.

elDigesto, tecnología para las necesidades del jurista

Fundada en Chile por el abogado Gabriel Castro, elDigesto combina inteligencia artificial jurídica con herramientas de trabajo y acceso a fuentes especializadas, una propuesta diseñada para dar respuesta a las necesidades cotidianas de los profesionales del Derecho.

Cuando creé elDigesto, mi objetivo era dar solución a los problemas reales de los abogados, que necesitan una inteligencia artificial jurídica veraz y confiable, pero también herramientas útiles para su trabajo diario y la posibilidad de consultar las fuentes. Tan pronto como Tirant contactó conmigo, comprendí que integrar elDigesto en el Grupo era la mejor opción, explica Gabriel Castro, fundador de la compañía.

La adquisición refuerza la presencia de Tirant en Chile, donde opera desde hace más de una década y cuenta con una posición consolidada en el mercado jurídico, tanto en el ámbito editorial como en el tecnológico. Desde su llegada, el Grupo ha publicado más de 1.200 títulos jurídicos y desarrollado una amplia cartera de clientes en Tirant PRIME y en su Biblioteca Virtual.

Conocimiento y tecnología, una apuesta conjunta

La estrategia de Grupo Tirant se apoya en uno de sus principales activos diferenciales: un extenso corpus jurídico propio, construido durante décadas, que constituye la base de sus soluciones tecnológicas y permite ofrecer herramientas respaldadas por fuentes especializadas y conocimiento jurídico de calidad.

Esta apuesta se materializa en Tirant Prime, su plataforma legaltech, que integra inteligencia artificial propia, investigación jurídica, gestión y otras soluciones profesionales en un mismo entorno de trabajo.

En un sector marcado por la rápida incorporación de la inteligencia artificial, Tirant apuesta por un modelo que combina innovación tecnológica y conocimiento especializado para aportar rigor, seguridad y eficiencia al ejercicio profesional.

2026, un año de crecimiento y consolidación para Grupo Tirant

La adquisición de elDigesto es la segunda operación corporativa de Grupo Tirant en 2026 y refleja una estrategia de crecimiento que combina expansión internacional y fortalecimiento tecnológico.

El pasado mes de septiembre, la multinacional valenciana amplió su presencia internacional con su llegada a Argentina, su noveno país con sede propia, mediante la integración de la compañía elDial. Ahora, con la incorporación de elDigesto en Chile, Tirant reafirma su apuesta por la innovación tecnológica en mercados donde ya cuenta con una trayectoria consolidada.

Multinacional

Grupo Tirant es una multinacional valenciana especializada en el ámbito jurídico, con presencia física en 9 países y actividad en toda España y Latinoamérica.

Con cinco décadas de trayectoria, el Grupo ha construido uno de sus principales valores diferenciales sobre la calidad y profundidad de su fondo jurídico, que constituye la base de una apuesta creciente por la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial.

Su actividad se articula en cuatro grandes áreas de negocio: PRIME, editorial, formación y consultoría, desde las que desarrolla contenidos, soluciones y servicios especializados para profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas.

El Grupo cuenta con oficinas en España, México, Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Perú y Argentina, y con un equipo de más de 400 profesionales.

Esta combinación de conocimiento jurídico especializado, tecnología y presencia internacional sitúa a Tirant como uno de los grupos de referencia del sector legal en Iberoamérica.