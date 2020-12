GSB Gold Standard Banking: Josip Heit inicia el proyecto Blockchain G999

Hamburg, Germany (9 de diciembre de 2020)

GSB contrata a Sophia Thomalla como embajadora de Blockchain: Desde las horas de la mañana de hoy, 8 de diciembre de 2020, uno de los más emocionantes comerciales del año 2020 ha estado funcionando, justo en el medio de Times Square en Nueva York. Un alemán está haciendo girar las cabezas de todos internacionalmente - Sophia Thomalla.

El inicio de una campaña mundial del nuevo proyecto de cadenas de bloques G999 de GSB. Nueva York, Moscú, Johannesburgo, Bangkok, Singapur, Toronto, Hong Kong, Sydney, Beijing, Londres, Zurich, Viena y París, apenas hay una metrópoli en este planeta en la que no se muestren los puntos con la nueva Cadena de Bloqueo - la embajadora Sophia Thomalla.

Sophia Thomalla es, a primera vista, un compromiso sorprendente. Al menos para aquellos que no están interesados en la criptografía.

La informante supo inspirar a la inteligente treintañera con antelación cuando moderó con confianza un webinar mundial de la GSB en un inglés fluido e impresionó con un conocimiento sorprendente sobre el mundo de la criptografía y la cadena de bloques. Sophia Thomalla: "La moneda digital no puede ser detenida. Llegará, más pronto que tarde. La tecnología que hay detrás, las posibilidades e innovaciones me fascinan. Desde hace algún tiempo, me interesa todo lo que tiene que ver con la tecnología de cadenas de bloques."

Presidente de la Junta Josip Heit reconoció inmediatamente el potencial y las posibilidades de una cooperación con la estrella mediática alemana y decidió firmar con Sophia Thomalla. Heit: "Sophia Thomalla es una de las más famosas presentadoras y actrices del mundo de habla alemana. Desde hace mucho tiempo está muy interesada en las cripturas, especialmente en la tecnología de cadenas de bloques, la criptografía y sobre todo las telecomunicaciones, así como las tecnologías que las sustentan.

Para mí, es una de las representantes más atractivas de la generación del "iPhone" en todo el mundo, creciendo de forma sencilla y natural con las tecnologías que presentamos en la GSB. Estamos deseando trabajar con ella y el lugar en Times Square, y pronto en todo el mundo, muestra de manera impresionante que este compromiso ha valido la pena".

El anuncio fue rodado en el distrito bancario de Dubai con la ayuda de un equipo profesional de cine y video de 75 personas. No es una tarea fácil en estos tiempos, ya que el cumplimiento de los requisitos de la pandemia Corona por sí solo exigía un gran dominio de la logística por parte de los participantes.

Josip Heit comentó: "Sophia y el equipo estuvieron en el set a las 5am para capturar la mejor luz. Como todos los efectos especiales se integraron más tarde, cada movimiento, cada detalle del conjunto era de inmensa importancia. Fue muy interesante de ver. Estoy muy satisfecho con el trabajo y el resultado. Creo que mucha gente entenderá mejor nuestro producto con esta visualización".

Heit cree que el futuro de la criptografía reside en un entorno seguro, conforme y regulado, en el que el "G999" es un sistema electrónico único, un lector de tarjetas y una aplicación que proporciona pagos rápidos, microcobros y una variedad de otras opciones para las telecomunicaciones y los mensajeros en uno solo, inspirado en el modelo de economía de fichas deflacionaria. El G999 se basa en la idea de que la tecnología de cadenas de bloques asegura el cumplimiento de las regulaciones ambientales, en particular la promoción del ahorro de energía. Al mismo tiempo, satisface la necesidad actual de gestionar los datos personales en un espacio completamente seguro y libre de riesgos, lejos de la red principal de la web a través de un centro de datos descentralizado.

Josip Heit explica una cadena de bloques, que permite transmitir la información de manera infalsificable mediante una base de datos descentralizada compartida por muchos participantes, de manera que las copias sean imposibles. La base de datos se llama registro distribuido o libro mayor.

Heit: "Se almacena en muchas computadoras en una red peer-to-peer, y cada nuevo nodo se hace cargo de una copia completa de la cadena de bloques cuando se une, y a partir de ahora tiene la tarea de comprobar y documentar las transacciones".

Los expertos en software de GSB Gold Standard Banking Corporation AG desarrollan productos de alta tecnología, por lo que el G999 es especialmente adecuado para el correo electrónico o los mensajes de texto de voz a través de la cadena de bloques!

"Nuestro ecosistema de cadenas de bloques es de código abierto y está basado en tecnología informática que permite a cualquiera desarrollar su negocio nuevo o establecido de acuerdo con un modelo de prueba de toma de posesión (la prueba de toma de posesión se refiere a un proceso por el cual una red de cadenas de bloques llega a un consenso sobre qué participante puede generar el siguiente bloque)", señala Heit, y está seguro de que esta tecnología es el comienzo de un nuevo camino hacia el futuro!"

Josip Heit y GSB Gold Standard Banking Corporation AG, un conglomerado internacional con sede en el Puerto de Hamburgo, eligieron deliberadamente el legendario edificio Reuters en el Times Square de Nueva York para lanzar la campaña mundial. El cartel de Thomson Reuters, de 22 pisos de altura, consta de 11 pantallas LED de alta resolución de tamaño único y tecnología de punta para video de movimiento completo. El video puede verse aquí en YouTube: https://youtu.be/cSniYhRn3jI

Puede averiguar qué empresas pertenecen al grupo de empresas GSB en el sitio web de GSB Gold Standard Banking Corporation AG: http://www.GSB.Gold

