Hero Driver LED: la nueva luz V16 que sustituye a los triángulos desde enero de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La baliza conectada y geolocalizada diseñada y desarrollada en España por Ryme Automotive ya está disponible para reservas anticipadas, con conectividad gratuita hasta 2040

Burgos, 24 de junio de 2025.- La empresa burgalesa Ryme Automotive, con más de 40 años de experiencia en el sector de la automoción, presenta Hero Driver LED, su nueva baliza V16 conectada con geolocalización NB-IoT, que sustituirá oficialmente a los triángulos de emergencia a partir del 1 de enero de 2026, conforme a lo establecido por el Real Decreto 159/2021.



Este innovador dispositivo, homologado por la Dirección General de Tráfico (DGT) y desarrollado íntegramente en España, permite avisar automáticamente a la nube DGT 3.0 en caso de avería o accidente, sin que el conductor tenga que abandonar el vehículo. Su diseño compacto y su potente luz LED, visible hasta 1 kilómetro de distancia, garantizan una señalización rápida, eficaz y segura.



Ventajas destacadas de Hero Driver LED



• Homologación oficial conforme a la normativa V16 conectada.



• Conectividad Vodafone gratuita hasta 2040, sin cuotas ni suscripciones.



• Activación manual simple: basta con colocarla sobre el techo y pulsar el botón SOS.



• Geolocalización totalmente anónima: los datos enviados no se asocian a matrícula ni conductor.



• Diseño compacto y ligero, ideal para guardar en la guantera y usar sin salir del vehículo.



• Promoción exclusiva: incluye de regalo una linterna llavero recargable por USB para reservas anticipadas.



Con el lanzamiento de Hero Driver LED, Ryme Automotive refuerza su apuesta por la innovación, la seguridad vial y la producción nacional, ofreciendo una solución fiable tanto para conductores particulares como para flotas profesionales, compañías de renting, puntos de venta y distribuidores del canal B2B.



El dispositivo ya se encuentra en fase de producción y estará disponible a partir de julio de 2025. La campaña de reserva anticipada ya está activa en la web oficial www.herodriver.es, con unidades limitadas y condiciones especiales para los primeros compradores.



Baliza certificada oficialmente por la DGT

Hero Driver LED ha sido certificada conforme a la normativa V16 conectada por un laboratorio acreditado bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, y supervisada por UCA (Unidad de Certificación del Automóvil), organismo autorizado por la DGT. Ryme Automotive garantiza que la baliza cumple con todos los requisitos técnicos y legales exigidos para su uso en carretera a partir de 2026.



Desde la compañía advierten sobre la creciente oferta de productos no certificados que no cumplirán con la normativa obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. "Es fundamental adquirir una baliza V16 certificada oficialmente por la DGT, ya que solo estas serán válidas legalmente", subrayan desde Ryme Automotive.



Promoción de lanzamiento

Como campaña de lanzamiento, todas las reservas realizadas a través de www.herodriver.es recibirán de forma gratuita una mini linterna llavero recargable por USB, un accesorio práctico para tener siempre a mano en el coche o en las llaves. Esta promoción exclusiva está disponible por tiempo limitado y forma parte del compromiso de la marca por ofrecer un valor añadido a sus primeros clientes.







Contacto

Nombre contacto: Daniel Martínez

Descripción contacto: Ryme Automotive

Teléfono de contacto: 947482021