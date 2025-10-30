Horos lanza un fondo para invertir en renta fija con filosofía ‘value investing’

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2025.-

Horos Patrimonio es un fondo que invierte al menos un 80% sus activos en deuda corporativa nacional e internacional y que aplica criterios de selección ‘value’ tan exigentes como en renta variable.

Con un horizonte temporal recomendado de tres años, Horos AM ofrece con este nuevo fondo alternativas de inversión para el ahorro más cauteloso.

Juan Luis Fresneda liderará la gestión del nuevo vehículo y las decisiones de inversión se tomarán por unanimidad de todo el equipo.

Madrid, 20 de octubre de 2025.- La firma especializada en value investing Horos Asset Management da el salto al segmento de renta fija, con el lanzamiento de Horos Patrimonio, su primer fondo mixto, que invertirá al menos un 80% su patrimonio en emisiones de deuda corporativa nacional e internacional aplicando criterios value. Juan Luis Fresneda, que se ha incorporado recientemente al grupo, liderará el producto y las decisiones de inversión se adoptarán con unanimidad de todo el equipo de gestión, compuesto por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez.

El fondo, cuyo folleto ha sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y requiere de una inversión mínima de 100 euros, nace con el objetivo de ofrecer alternativas para el ahorro depositado en cuentas bancarias o fondos monetarios y para ampliar las opciones de inversión de los más de 12.000 partícipes que ya confían en los productos de renta variable de Horos AM.

Así, Horos Patrimonio está diseñado para inversiones con un horizonte temporal de alrededor de tres años. Para adaptarse a este escenario, el fondo seleccionará emisiones corporativas con una duración media en torno a los tres años y aprovechará las sinergias generadas por el riguroso proceso de análisis value que se realiza en la selección de valores para Horos Value Internacional y Horos Value Iberia.

“Este nuevo fondo es fruto de años de reflexión y una pieza natural en nuestra estrategia de crecimiento. Estamos convencidos de que nuestra filosofía de inversión puede generar valor en renta fija y, por ello, queremos atender este espacio con el rigor y la disciplina que nos caracteriza y la experiencia de los 13 años que llevamos gestionando renta variable con éxito”, señala Jose María Concejo, CEO y socio de Horos AM.

Este enfoque provocará que sea habitual que Horos Patrimonio seleccione emisiones de empresas que formen parte de los fondos value de renta variable de la gestora.

El nuevo vehículo podrá invertir hasta un máximo del 10% su patrimonio en el fondo Horos Value Internacional, que cuenta con la calificación de 5 estrellas, la máxima posible, por parte de Morningstar.

Refuerzo del equipo para apuntalar el crecimiento

Horos AM anunció recientemente la incorporación a su equipo de gestión de Juan Luis Fresneda tras una trayectoria de cerca de 15 años en análisis y gestión de renta fija y renta variable. Hasta su llegada a Horos Asset Management era el responsable de inversiones en renta variable en España para Generali. Anteriormente, ocupó el cargo de responsable de inversiones de Grupo PSN, donde previamente había trabajado como analista y gestor de fondos de pensiones de renta variable, mixtos y deuda. Asimismo, ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en Banco Sabadell, concretamente en el área de distribución institucional de renta fija.

Fresneda trabajará de la mano de Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez en la selección de posiciones para Horos Patrimonio y contribuirá con su trabajo a los otros productos value de la firma.

La gestora cerró el tercer trimestre con más de 280 millones de euros en patrimonio gestionado, lo que representa un crecimiento del 80% en apenas nueve meses. El número de partícipes también se encuentra en expansión, con un incremento del 120% respecto a diciembre de 2024.

Horos Patrimonio amplía la gama de productos de Horos AM, que hasta el momento solo contaba con oferta de vehículos especializados en renta variable. Dos fondos de inversión -Horos Value Internacional y Horos Value Iberia- y tres productos que replican la estrategia de este último enfocados a la jubilación: el plan de pensiones Horos Internacional PP y los planes de empleo Horos Internacional Empleo y Horos Internacional Autónomos.

