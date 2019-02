Hôtels & Préférence, de Louvre Hotels Group, adquiere la cadena Tempting Places

Publicado 05/02/2019 11:54:50 CET

Louvre Hotels Group sigue apostando por la alta gama con este sello de 105 hoteles boutique con presencia en 31 países.

Barcelona, 5 de febrero 2019.- La cadena Hôtels & Préférence, adquirida recientemente por Louvre Hotels Group, ha ampliado su proyección internacional mediante la adquisición de TemptingPlaces, un sello de hoteles boutique de alta gama con presencia a nivel mundial.

El sello de alta gama TemptingPlaces, creado en 2010, ha crecido hasta llegar a tener 105 hoteles boutique en 31 países, cuidadosamente seleccionados por su autenticidad, carácter y servicios personalizados, que ofrecen estancias excepcionales y exclusivas.

La fundadora de TemptingPlaces, Laurence Onfroy ha explicado que "es una marca pionera en el mercado de los hoteles boutique y ha experimentado un importante crecimiento. Experimental, internacional y supervisada, la marca ha configurado la oferta del mercado y se ha distinguido por el desarrollo de servicios dirigidos especialmente a una nueva generación de hoteles. Me entusiasma este nuevo paso de TemptingPlaces; la adquisición permitirá una mayor expansión gracias al impulso de un grupo mundial".

Una adquisición estratégica y efectiva.

Al adquirir TemptingPlaces, el sello Hôtels & Préférence, con 150 hoteles afiliados en Francia, ampliará su alcance internacional con hoteles boutique de alta gama situados en entornos excepcionales. Tras esta compra, el grupo ha creado la marca TemptingPlaces By Hôtels & Préférence.

Por su parte, el cofundador de Hôtels & Préférence, Yannick Gavelle, ha asegurado que "la excepcional calidad de los hoteles TemptingPlaces y la complementariedad de nuestras dos marcas ofrecen a nuestro grupo una gran oportunidad para desarrollarse internacionalmente en el sector 5 estrellas".

La afiliación, parte de la estrategia de Louvre Hotels Group.

Esta nueva adquisición permite que el segundo grupo hotelero del mundo, Louvre Hotels Group, y cuya propiedad ostenta Jin Jiang International, siga expandiendo su negocio de filiales.

Gracias a su modelo de negocio, el grupo se amplía a la vez que ofrece hoteles y servicios de calidad. Los últimos 18 meses, cerca de 255 hoteles adicionales se han sumado a la cartera del grupo por medio de la afiliación.

"Estamos muy satisfechos con la adquisición de Hôtels & Préférence. Esta unión estratégica se ajusta perfectamente a nuestros objetivos de desarrollo global a la vez que ofrecemos a nuestros clientes experiencias únicas y de alta gama", ha señalado el director ejecutivo de Louvre Hotels Group, Pierre-Frédéric Roulot.

Sobre Hôtels & Préférence.

La cadena hotelera francesa Hôtels & Préférence posee 150 hoteles independientes en todo el mundo y garantiza, por encima de todo, un servicio impecable. Con de spa, golf, cocina gourmet o de diseño, sus hoteles de 4 y 5 estrellas son toda una invitación a viajar.

Sobre Louvre Hotels Group.

Louvre Hotels Group es un actor importante en el sector hotelero mundial, ya que dispone de alrededor de 2.600 hoteles en 54 países. Cuenta con una amplia oferta de hoteles de 1 a 5 estrellas que incluye las marcas emblemáticas de Louvre Hotels Group: Première Classe, Kyriad, Kyriad Direct, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip y Royal Tulip, las 5 marcas de la red Sarovar en la India India, Hôtels et Préférence Group, así como la marca china Metropolo. El grupo también tiene un acuerdo de distribución con Lucien Barrière Group. Louvre Hotels Group es una filial de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., el segundo grupo hotelero más grande del mundo.

