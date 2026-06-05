La humedad en verano; el problema invisible que afecta al confort en casa y dispara la sensación de calor - Humydry

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 05 de junio de 2026

Humydry recuerda que una humedad ambiental adecuada mejora el confort en el hogar y hace que la sensación de temperatura sea más agradable, lo que puede favorecer un uso más eficiente del aire acondicionado.

Aunque muchas personas relacionan la humedad en casa con el invierno, lo cierto es que durante el verano puede convertirse en un problema todavía más incómodo. Las altas temperaturas, sumadas a la acumulación de vapor de agua en interiores, generan ambientes cargados, sensación de bochorno y una mayor percepción de calor, especialmente en viviendas poco ventiladas o situadas en zonas costeras. Mantener la humedad en rangos adecuados (aprox. 40–60%) mejora el confort percibido, la humedad controlada permite ajustar el termostato a una temperatura algo más alta sin perder confort, con lo que se ahorra energía.

Además del malestar térmico, el exceso de humedad puede favorecer la aparición de condensación, malos olores y moho, afectando tanto al bienestar diario como a la conservación de ropa, calzado, textiles o muebles.

“La humedad elevada hace que el cuerpo perciba más calor del que realmente hay. Por eso, controlar la humedad ambiental es clave para conseguir una sensación de frescor más natural y confortable en casa”, explican desde Humydry, marca especializada en soluciones antihumedad para el hogar desde hace 40 años.

El nivel de humedad ideal en interiores

Los especialistas recomiendan mantener la humedad relativa entre el 40% y el 60% para disfrutar de un ambiente equilibrado y saludable. Sin embargo, durante los meses de verano es habitual que muchas estancias superen esos niveles, especialmente en espacios cerrados o con poca circulación de aire.

Las zonas donde más suele acumularse la humedad son:

Dormitorios y salones poco ventilados

Armarios y vestidores

Baños y lavaderos

Cocinas

Segundas residencias cerradas durante semanas

En estos casos, utilizar soluciones antihumedad ayuda a estabilizar el ambiente y mejorar la sensación de confort sin necesidad de recurrir constantemente al aire acondicionado.

Menos humedad, más confort y menor consumo energético

Cada vez más consumidores buscan formas de mantener la casa fresca en verano reduciendo el gasto energético. En este contexto, disminuir la humedad ambiental puede marcar una gran diferencia, ya que el aire se percibe más ligero y agradable incluso con temperaturas altas.

Para ello, Humydry cuenta con soluciones diseñadas para diferentes espacios del hogar. Entre las más utilizadas destaca el aparato antihumedad Humydry Premium 450g, pensado para habitaciones, salones o zonas de uso diario, donde ayuda a absorber el exceso de humedad de forma silenciosa y sin consumo eléctrico.

En espacios más pequeños, como armarios o vestidores, los antihumedad colgantes Humydry ayudan a proteger la ropa y evitar olores a humedad durante los meses más cálidos. Y el innovador Ecobox es una de las opciones más ecológicas para combatir la humedad en el hogar, es un aparato hecho de cartón y convierte la humedad en gel para evitar fugas, es especialmente recomendable para armarios, cajones y diferentes espacios del hogar.

Todos los productos de la marca están diseñados para ofrecer una solución práctica, fácil de usar y accesible para el día a día.

Consejos para reducir la humedad en verano

Además de utilizar dispositivos antihumedad, los expertos recomiendan adoptar algunos hábitos sencillos para mejorar el ambiente interior:

Ventilar la vivienda en las horas más frescas del día durante pocos minutos.

Evitar secar ropa dentro de casa

Mantener una buena circulación del aire mediante ventilación cruzada

Controlar la condensación en baños y cocinas mediante ventilación y extracción inmediata del vapor de agua.

Revisar armarios y espacios cerrados con poca ventilación mediante ventilación y extracción inmediata del vapor de agua.

Sobre Humydry

Con presencia en más de 50 países, Humydry lleva 40 años desarrollando soluciones antihumedad para el hogar, consolidándose como la marca de referencia del sector gracias a la eficacia, comodidad y facilidad de uso de sus productos.

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