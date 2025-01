La IA en 2025: más precisa que un doctorado y 97% más barata, según BIG School

(Información remitida por la empresa firmante)

La Inteligencia Artificial ha alcanzado un nivel de precisión comparable al de un doctorado en diversas disciplinas, transformando su accesibilidad y aplicación en todo el mundo. Las últimas tecnologías en IA tienen el potencial de mejorar radicalmente la productividad y ofrecer una ventaja competitiva significativa

Barcelona, 14 de enero de 2025.- La Inteligencia Artificial está revolucionando el mundo más rápido de lo que se imaginaba. En tan solo un año, los costos de los modelos de IA han disminuido en un impresionante 97%, según Forbes, haciendo que el acceso a tecnologías avanzadas como GPT-4 sea prácticamente gratuito para los usuarios.



Lo que antes era una herramienta exclusiva y costosa, ahora se está consolidando como una infraestructura esencial, similar a Internet. La IA ha dejado de ser un recurso puntual, con costos elevados para convertirse en algo omnipresente, integrado en las vidas y operaciones diarias, sin que siquiera tengamos que pensar en su coste.



Este avance no solo democratiza su uso, sino que también impulsa la productividad a niveles sin precedentes. Herramientas basadas en IA permiten automatizar tareas complejas, mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos, convirtiéndose en un motor clave para la competitividad en el ámbito empresarial y personal.



La IA no solo está cambiando las reglas del juego, sino que está creando un nuevo tablero donde la eficiencia y la innovación son las protagonistas.



Formarse en IA: la clave del éxito

Actualizarse en Inteligencia Artificial ya no es opcional; es una necesidad para mejorar la productividad y obtener una ventaja competitiva en un mundo que avanza a pasos agigantados. Por esta razón, BIG school, en colaboración con Jon Hernández, uno de los divulgadores más influyentes en habla hispana, organiza IA 2025, un evento online gratuito que tendrá lugar los días 15 y 16 de enero.



Este evento busca mostrar cómo las tecnologías de IA han evolucionado a una velocidad impresionante. Hace apenas un año y medio, los modelos de IA podían resolver problemas científicos con la misma eficacia que lanzar una moneda al aire. Hoy, esas mismas preguntas se responden con la precisión de un doctorado en múltiples disciplinas.



En 2025, casi todo lo que sabías sobre IA ha quedado obsoleto. Las nuevas herramientas son más eficientes, accesibles y potentes, listas para transformar áreas clave en la productividad y la innovación empresarial. IA 2025 es la oportunidad perfecta para aprender cómo aprovechar estas tecnologías y posicionarte a la vanguardia de esta revolución.



BIG School: Liderazgo en formación digital

BIG School es reconocido como uno de los centros de formación online líderes en Marketing Digital, avalado por 10 prestigiosos premios en innovación y excelencia educativa, y respaldado por una comunidad de más de 550.000 usuarios.



Diseñada para quienes buscan aprovechar nuevas oportunidades laborales, destacar en su posición actual o impulsar sus proyectos, BIG school ofrece herramientas y conocimientos clave para dominar la Inteligencia Artificial. Sus programas ayudan a optimizar procesos, adaptarse a los constantes cambios del sector y responder a la creciente demanda de profesionales altamente capacitados.







Contacto

Nombre contacto: Salomé Bracot

Descripción contacto: Responsable de prensa de Jon Hernández Education

Teléfono de contacto: 676 527 456