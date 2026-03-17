Inauguración del restaurante La Parrilla de Alcalá en Alcalá del Jucar

Asistentes con Metres y Julio Ramirez - Abrasador

(Información remitida por la empresa firmante)

La Parrilla de Alcalá, del Grupo Candela de Albacete, que ofrece un innovador concepto gastronómico que fusiona lo mejor de su cocina manchega con las carnes Abrasador de crianza propia, abre sus puertas en pleno corazón de Alcalá del Jucar, uno de los pueblos más bonitos de Castilla la Mancha

Alcalá del Júcar, 17 de marzo de 2026.- El pasado 12 de marzo 2026 marcó un hito en la escena culinaria Alcalá del Júcar con la inauguración oficial del restaurante La Parrilla de Alcalá.



Este nuevo establecimiento se distingue por un concepto gastronómico único, que fusiona los sabores estrella del Grupo Candela con las carnes a la brasa de Abrasador, ambos dos referentes en el sector de la restauración en España y en Castilla la Mancha.



La apertura contó con presencia del Alcalde de la localidad, Juan Pascual Muñoz Legidos, Gonzalo Nieves Rodenas, representante del Grupo Candela, junto con Encarna Almansa como Chef ejecutiva del grupo, Julio Ramírez del Grupo Abrasador, así como los Chef Javier Amoros, Raúl Cáceres y el Sumellier Javier Molina, quienes estuvieron disponibles para ofrecer declaraciones a los medios y compartir sus expectativas sobre esta nueva aventura culinaria.



La Parrilla de Alcalá se presenta con un menú cuidadoso y variado que rinde homenaje a la tradición y a la innovación culinaria donde los comensales podrán degustar delicias como el queso manchego, el atascaburras y el ajomataero junto a los gazpachos manchegos. Además la oferta se complementa con una variedad de carnes a la brasa de crianza propia, destacando jamón ibérico, el tataki de añoja y platos innovadores como las gyozas de la dehesa y los torreznos con encurtidos. Su carta también incluye ensaladas con crujiente de ternera añoja, aguacates a la brasa y parrilladas de carne ideales para compartir.



El local se destaca no solo por su propuesta gastronómica, sino también por su atmósfera acogedora. Ubicada en el centro del pueblo en la Avenida de la Constitución número 13. La Parrilla de Alcalá ofrece un espacio cálido con una parrilla de brasa a la vista, lo que permite a los comensales disfrutar de una experiencia visual interactiva. El restaurante está ubicado en un edificio moderno que alberga también un nuevo hotel del conocido Grupo Los Olivos, contribuyendo así de nuevo en la oferta turística de la zona.



Este emprendimiento busca capitalizar el flujo constante de turistas que recibe Alcalá del Júcar, conocido su encanto pintoresco y su hospitalidad. La mezcla de una ubicación estratégica con una oferta culinaria de alta calidad establece a La Parrilla Alcalá como un punto de encuentro obligado para los amantes de la buena mesa. La chef ejecutiva del Grupo Candela, Encarna Almansa, ha sido un elemento esencial en la materialización de esta colaboración, aportando su experiencia y pasión para garantizar la que caracteriza a ambas casas. La sinergia entre los grupos Candela y Abrasador elevar la ofertaómica de la región, consolidando a La Parrilla de Alcalá como un referente los paladares más exigentes. En la inauguración, Julio Ramirez remarcó su entusiasmo por llevar "unas de las mejores carne de vacuno e ibérico de España" a un destino tan emblemático como Alcalá del Jucar, mientras que Gonzalo Nieves Rodenas resaltó el compromiso del grupo y del nuevo restaurante con la calidad y el servicio excepcional.



Con esta apertura, La Parrilla de Alcalá se presenta no solo como un destino culinario, sino también como un emblema de la gastronomía y la innovación el corazón de Castilla-La Mancha.

Contacto

Emisor: Del Campo a la Parrilla, S.L.

Nombre contacto: Julio Ramírez

Descripción contacto: Del Campo a la Parrilla, S.L.

Teléfono de contacto: 630893522