Industrias Lotu celebrará su 75 aniversario en FIMMA Maderalia con una obra artística colaborativa - Doublecheck Projects

(Información remitida por la empresa firmante)

La acción se desarrollará en el espacio de Mucho más que carpintería, el podcast de Fermín Lorda con la colaboración de otros profesionales y visitantes.

Madrid, 8 de octubre de 2026. - Industrias LOTU celebrará su 75 aniversario con una acción artística en directo que unirá arte urbano, industria, oficio y participación profesional. La obra será ejecutada por el reconocido muralista madrileño Lobo Miek y estará compuesta por miles de tornillos que formarán parte del diseño conmemorativo y convertirán el propio producto de LOTU en un elemento artístico, simbólico y estructural. Bajo el concepto “75 años uniendo lo que importa”, esta acción creada y coordinada por Doublecheck Projects busca representar el papel que LOTU ha desempeñado durante décadas en el sector: unir materiales, proyectos, profesionales e ideas a través de soluciones de fijación. La intervención tendrá lugar en el espacio de Mucho más que carpintería dedicado al podcast de Fermín Lorda, dentro de FIMMA Maderalia, el certamen que tendrá lugar en Feria de Valencia del 10 al 13 de Noviembre de 2026. Un entorno especialmente vinculado al oficio, la madera, la carpintería y la comunidad profesional. Profesionales del sector, creadores de contenido y visitantes podrán formar parte de la obra colocando tornillos en la pieza, contribuyendo así a construir físicamente el 75 aniversario de LOTU.

Actualmente, la compañía desarrolla soluciones técnicas personalizadas para ámbitos como la automoción, la energía, la construcción o los electrodomésticos, además de mantener una vinculación histórica con el sector de la madera. Su capacidad productiva, superior a 3 millones de piezas diarias, refleja la dimensión industrial de una empresa que combina volumen, precisión y fiabilidad. Esta evolución se ha construido sobre una apuesta constante por la calidad, la innovación y la sostenibilidad, tres pilares que han permitido a LOTU responder a las exigencias de un mercado cada vez más técnico, competitivo y orientado a soluciones de alto rendimiento. En el marco de FIMMA Maderalia, la marca quiere reforzar también su papel como aliado del sector de la carpintería, acompañando a los profesionales que necesitan soluciones de fijación fiables para construir, ensamblar, transformar y dar forma a nuevos proyectos.

Con esta iniciativa, LOTU transforma su aniversario en una experiencia viva, diseñada para generar conversación, contenido y recuerdo de marca dentro y fuera de la feria. Desde Pamplona, la marca reivindica su origen industrial y su vocación de futuro con una acción que conecta historia, territorio, arte urbano, comunidad profesional y capacidad técnica. “75 años uniendo lo que importa” se convierte así en algo más que un claim: una obra colectiva construida tornillo a tornillo, que simboliza el pasado, el presente y el futuro de una compañía que lleva 75 años formando parte de lo que se construye.

El aniversario se integra en un espacio de encuentro para el sector

La intervención artística de LOTU formará parte de la programación del espacio de Mucho más que carpintería, el podcast de Fermín Lorda, que durante FIMMA Maderalia reunirá a profesionales, marcas y visitantes en torno al oficio, la innovación y el intercambio de conocimiento.

Además de participar en la obra conmemorativa de LOTU durante los días 10, 11 y 12 de noviembre, los asistentes podrán disfrutar de talleres prácticos, demostraciones en directo y conversaciones sobre los retos actuales de la carpintería:

- 10 de noviembre a las 16:00 h: El detalle que marca la diferencia, workshop práctico de canteado con Cantisa y SCM

- 11 de noviembre a las 11:00 h: Entre cantos y oficio, conversación abierta con Cantisa sobre errores habituales, soluciones y buenas prácticas en el canteado

- 11 de noviembre a las 16:00 h: instalación en directo de una puerta de Puertas Castalla con CATBLOCK, la nueva herramienta patentada para el montaje de puertas

- 12 de noviembre a las 12:00 h: EDT Women Days by May Rojas (@mamafusta), Del aula al taller: cómo impulsar la presencia de las mujeres en la carpintería

- 13 de noviembre a las 10:00 h: grabación en directo del último episodio del podcast, con la participación de los asistentes y sus patrocinadores

El espacio cuenta con el apoyo de los patrocinadores del podcast: Issaline, Cantisa, Garnica, Method Advanced Logistics, Festool, SCM, Puertas Castalla e Industrias LOTU, que contribuyen a impulsar un punto de encuentro para la comunidad profesional.

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