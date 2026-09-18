IUS Penal refuerza su defensa penal especializada con atención personalizada en Alicante y Madrid - Ius Penal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.-

La intervención en un procedimiento penal puede afectar a cuestiones especialmente sensibles, desde la libertad hasta la reputación personal o profesional. Las primeras diligencias policiales, el análisis de las pruebas y las decisiones adoptadas durante las fases iniciales pueden condicionar el desarrollo posterior del procedimiento. Esta complejidad sitúa la especialización jurídica como un factor relevante a la hora de afrontar una investigación o acusación penal. IUS Penal, despacho especializado exclusivamente en derecho penal, refuerza su actividad en Alicante y Madrid mediante un modelo basado en el estudio individualizado de cada asunto y la atención directa durante las distintas fases del proceso.

La especialización penal como base de la estrategia de defensa

La práctica penal exige un conocimiento actualizado de la legislación, la jurisprudencia y el funcionamiento procesal. El análisis detallado de las pruebas, la revisión de la legalidad de las actuaciones policiales y judiciales o la identificación de posibles incidencias procesales forman parte del trabajo necesario para diseñar una estrategia adaptada a cada procedimiento.

En este ámbito desarrolla su actividad IUS Penal, dirigido por el Dr. Juan Francisco Sánchez Otharán, abogado penalista y doctor en Derecho. El despacho interviene en procedimientos relacionados con delitos contra las personas y el patrimonio, delitos contra la salud pública, delitos sexuales y otras materias penales, además de prestar asistencia al detenido y representación en juicios rápidos.

La figura del abogado penalista en Alicante adquiere especial relevancia desde las primeras actuaciones, cuando resulta necesario conocer el alcance del procedimiento, valorar las pruebas existentes y definir las líneas de defensa conforme a las circunstancias concretas del asunto.

Atención personalizada durante todo el procedimiento penal

Frente a un planteamiento generalista, la especialización permite concentrar la práctica profesional en los cambios legislativos, los criterios jurisprudenciales y las particularidades propias de la jurisdicción penal. A ello se suma la experiencia ante los tribunales y la capacidad para valorar cuestiones como posibles acuerdos con la Fiscalía o la intervención de peritos cuando las características del procedimiento lo requieren.

IUS Penal desarrolla este modelo desde sus sedes de Alicante y Madrid, con una atención orientada a mantener una comunicación clara y continuada sobre la situación procesal y las alternativas jurídicas disponibles.

Contar con un abogado penalista en Alicante especializado en esta jurisdicción permite abordar cada fase desde una perspectiva centrada específicamente en la defensa penal y en las particularidades del procedimiento.

Cada asunto requiere un análisis independiente, ya que las circunstancias, las pruebas disponibles y el momento procesal determinan las decisiones que pueden adoptarse. En este escenario, IUS Penal consolida su actividad mediante una práctica centrada exclusivamente en derecho penal, combinando especialización técnica, planificación jurídica y seguimiento personalizado desde las primeras diligencias hasta la resolución del procedimiento.

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