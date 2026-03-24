IXOPAY y Zip US presentan marco de Capa de Confianza Unificada para reducir riesgo en el comercio agéntico

IXOPAY y Zip US presentan marco de Capa de Confianza Unificada - IXOPAY

(Información remitida por la empresa firmante)

Iniciativa abierta y colaborativa para establecer la identidad, preservar la intención y hacer medible la confianza en el comercio iniciado por IA

Madrid, 24 de marzo de 2026.-IXOPAY, la plataforma global de infraestructura de pagos de nivel empresarial construida para la era del comercio agéntico, y Zip, la empresa de servicios financieros digitales que ofrece productos innovadores centrados en las personas, anunciaron hoy una iniciativa conjunta para definir una Capa de Confianza Unificada (Unified Trust Layer), un marco industrial abierto diseñado para abordar los desafíos emergentes de confianza y responsabilidad en el comercio y los pagos iniciados por agentes.



El comercio agéntico introduce un cambio estructural en los pagos. La infraestructura tradicional se construyó en torno a un modelo de riesgo de cuatro partes —consumidor, comerciante, banco emisor y banco adquirente— con la suposición de que un humano iniciaba la transacción. A medida que los agentes de IA comienzan a actuar de forma autónoma, ese modelo deja de ser válido. Los sistemas de pago no fueron diseñados para preservar de manera consistente la identidad, la intención y el contexto de forma verificable por máquinas, lo que deja a los comerciantes con la carga de la autenticación sin el beneficio de filtros antifraude, protocolos de seguridad o responsabilidad compartida con los emisores.



Con este desplazamiento del riesgo hacia las fases posteriores del proceso, los comerciantes se enfrentarán a un aumento de las devoluciones, a un incremento de los rechazos erróneos debido a que los sistemas antifraude clasifican erróneamente a los agentes legítimos, y a una menor visibilidad de las relaciones con los clientes, ya que los agentes actúan como intermediarios en la experiencia. Los líderes del sector reconocen la urgencia: según un estudio reciente de Accenture, el 87 % de los directores de tecnología de instituciones financieras y responsables de pagos creen que la confianza será la mayor barrera para la adopción de pagos agénticos, y el 78 % espera que el fraude aumente significativamente a medida que el comercio agéntico se expanda.



El marco de la Capa de Confianza Unificada

Enfrentando directamente este cambio estructural, IXOPAY y Zip están desarrollando un marco de Capa de Confianza Unificada, una iniciativa abierta de la industria que integra transparencia, auditabilidad e interoperabilidad en las transacciones impulsadas por agentes, estableciendo un nuevo estándar de confianza en el comercio agéntico. El marco busca agregar y orquestar señales de confianza entre proveedores, redes y protocolos, al tiempo que preserva artefactos de confianza propiedad del comerciante y portables.



"La infraestructura de pagos no fue construida para actores autónomos", dijo Jill Willard, directora de Tecnología de IXOPAY. "Cuando los agentes de IA inician transacciones, los comerciantes siguen asumiendo la responsabilidad, pero el sistema no preserva de forma consistente la identidad y la intención de una manera defendible. En IXOPAY, vemos la tokenización y la orquestación como infraestructura de confianza programable, que otorga a los comerciantes control, portabilidad y auditabilidad en ecosistemas fragmentados. Esta iniciativa trata de extender esa base integrada al comercio agéntico".



"Los modelos antifraude tradicionales dependen en gran medida de credenciales estáticas", dijo Rory Herriman, director de Tecnología y Operaciones de Zip. "Pero los agentes no son personas, y su riesgo no se manifiesta de la misma manera. Hemos conectado a millones de consumidores con decenas de miles de comerciantes gracias a nuestra capacidad de establecer confianza utilizando señales conductuales y contextuales. A medida que las máquinas comienzan a realizar transacciones en nombre de los humanos, esa misma disciplina debe aplicarse al comportamiento de los agentes. Este marco trata de hacer que la confianza sea medible y explicable en un sistema que nunca fue construido para ello".



De la orquestación de pagos a la orquestación de confianza

En un entorno agéntico, la orquestación evoluciona de enrutar transacciones a gestionar confianza tokenizada entre protocolos y proveedores. La propuesta de Capa de Confianza Unificada se centra en tres capacidades:



• Validación de identidad del agente: normalizar la verificación de identidad y los patrones de comportamiento en protocolos agénticos fragmentados.



• Captura y preservación de la intención: vincular el consentimiento humano explícito y el contexto de la transacción en un registro inmutable y reproducible.



• Señalización de confianza contextual: agregar señales de comportamiento de agentes entre proveedores, redes y protocolos para respaldar decisiones de autorización informadas y reforzar la defensa ante disputas.



Juntos, IXOPAY y Zip combinan tokenización independiente de proveedores y propiedad del comerciante con inteligencia conductual en tiempo real.



Abierto y colaborativo

La Capa de Confianza Unificada es un marco abierto en desarrollo. IXOPAY y Zip invitan a comerciantes, redes, plataformas y participantes del ecosistema a ayudar a definir cómo deben funcionar la identidad, la intención y la confianza en el comercio agéntico.



Obtener más información sobre el marco y cómo participar en el próximo seminario web el 8 de abril de 2026: https://www.ixopay.com/unified-trust.



Sobre IXOPAY

IXOPAY es la plataforma global de infraestructura de pagos de nivel empresarial construida para la era del comercio agéntico, que proporciona a comerciantes y empresas inteligencia impulsada por IA, orquestación, tokenización avanzada y herramientas para impulsar cada paso de su recorrido de pagos. Desde el enrutamiento y el cumplimiento hasta módulos personalizados y orquestación a gran escala, IXOPAY ofrece la infraestructura para integraciones más rápidas, mayores tasas de aprobación y una expansión global sin fricciones. Más información en www.ixopay.com.



Sobre Zip

Zip Co Limited es una empresa de servicios financieros digitales que ofrece productos innovadores centrados en las personas. Operando en dos mercados principales —Australia y Nueva Zelanda (ANZ) y Estados Unidos (US)—, Zip ofrece acceso a crédito en punto de venta y servicios de pago digital, conectando a millones de clientes con su red global de decenas de miles de comerciantes.



Fundada en Australia en 2013, Zip proporciona opciones de pago justas, flexibles y transparentes, ayudando a los clientes a tomar el control de su futuro financiero y ayudando a los comerciantes a hacer crecer sus negocios.



Para más información, visitar www.zip.co.

Contacto

Emisor: IXOPAY

Nombre contacto: Tony Hynes

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Teléfono de contacto: 855-949-6729