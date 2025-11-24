Juan Pablo Sánchez Gasque impulsa el modelo energético sostenible de Black Star Group

(Información remitida por la empresa firmante)

El CEO de Black Star Group lidera una estrategia integral que combina innovación tecnológica, eficiencia energética y compromiso medioambiental en todos los niveles de operación

Madrid, 24 de noviembre de 2025.-

Con más de 25 años de trayectoria en el sector energético, Juan Pablo Sánchez Gasque, CEO de Black Star Group, consolida su posición como uno de los líderes más influyentes en la transición hacia modelos de energía limpia y responsable.



Su visión estratégica ha llevado al grupo a diversificar operaciones, reforzar su inversión en I+D+i y desarrollar soluciones energéticas que equilibran competitividad con sostenibilidad.



Bajo su dirección, Black Star Group ha multiplicado su capacidad operativa en áreas clave como los biocombustibles, el gas natural y la movilidad eléctrica, posicionándose como un referente en la comercialización multienergética con presencia en Europa, América y Asia.



"La energía del futuro no se mide sólo en kilovatios, sino en impacto ambiental, innovación tecnológica y bienestar social", destaca Juan Pablo Sánchez Gasque.



Innovación, eficiencia y transición ecológica

El grupo que lidera está firmemente comprometido con la transición ecológica, invirtiendo en tecnologías avanzadas que permiten una mayor eficiencia operativa y una drástica reducción de emisiones.



La compañía ha desarrollado plantas de producción de biodiésel, sistemas de autoconsumo fotovoltaico, infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y soluciones de movilidad basadas en hidrógeno verde.



Esta estrategia ha sido posible gracias a una sólida apuesta por la innovación, reflejada en su unidad de I+D+i, que canaliza recursos hacia el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la generación, almacenamiento y distribución de energía limpia.



Más que negocio: propósito

Además de liderar un grupo con una facturación anual superior a los 650 millones de euros, Juan Pablo Sánchez Gasque ha dotado a Black Star Group de una dimensión ética y social.



Cada unidad de negocio —desde el transporte de gas hasta la producción de biocombustibles— se estructura bajo criterios de sostenibilidad, integridad y eficiencia, generando valor no solo económico, sino también ambiental y comunitario.



"Dirigir una empresa energética hoy implica una responsabilidad real con el planeta y con las próximas generaciones. No basta con operar: hay que transformar", sostiene el CEO.



Juan Pablo Sánchez Gasque: Un liderazgo con visión global

La experiencia internacional de Juan Pablo Sánchez Gasque ha sido determinante para consolidar la expansión de Black Star Group.



Con operaciones activas en más de una docena de países y un portafolio diversificado que incluye marcas como Black Star Petroleum, Bio, Gas, Oil, Energy y Zone, el grupo ha logrado adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado sin perder eficiencia ni competitividad.



Cada una de estas marcas responde a un eje estratégico: desde el suministro tradicional de carburantes hasta el desarrollo de fuentes renovables, pasando por la logística integral, la digitalización de procesos y la distribución al por mayor y por menor en la península ibérica.



