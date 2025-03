Karbon-X se asocia con Zodiac Gold para integrar las compensaciones de carbono en África Occidental

(Información remitida por la empresa firmante)

Karbon-X se asocia con Zodiac Gold para integrar las compensaciones de carbono en las actividades de exploración en África Occidental

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX), líder en soluciones de carbono de espectro completo, se enorgullece de anunciar su asociación con Zodiac Gold Inc. (Zodiac Gold o la Compañía) (TSXV:ZAU), una empresa de exploración de oro de África Occidental. Esta colaboración supone un paso importante hacia la integración de la responsabilidad medioambiental en las fases preliminares del desarrollo de recursos en África Occidental.



Mediante esta asociación, Karbon-X ayudará a Zodiac Gold a medir, gestionar y compensar su huella de carbono. Mediante la integración de soluciones estratégicas de carbono, las dos empresas pretenden apoyar el camino de Liberia hacia el desarrollo económico sostenible, preservando al mismo tiempo el entorno natural.



"En Zodiac Gold somos conscientes de que el futuro de la minería debe ser sostenible. Nuestro compromiso de lograr emisiones netas cero tiene que ver con el liderazgo y la responsabilidad", dijo David Kol, CEO de Zodiac Gold. "Esta asociación con Karbon-X demuestra que la exploración y la sostenibilidad pueden ir de la mano".



"Esta asociación refleja exactamente el tipo de impacto que pretendemos crear", afirmó Chad Clovis, director general de Karbon-X. "Al trabajar con Zodiac Gold en la fase de exploración, estamos ayudando a sentar un precedente para el desarrollo responsable de recursos desde la base. Se trata de permitir que las empresas actúen de forma medible, significativa y sostenible".



Karbon-X, conocida por su enfoque innovador y práctico de las soluciones integrales para las emisiones de carbono, ayudará a Zodiac Gold a cuantificar sus emisiones y compensarlas. Con una experiencia que abarca la medición del carbono, las estrategias de reducción y compensación, y los mecanismos de mercado, Karbon-X trabaja tanto con particulares como con industrias para que la acción climática significativa sea accesible e impactante. Al integrar la sostenibilidad desde las primeras fases de desarrollo, Karbon-X ayuda a Zodiac Gold a llevar a cabo su exploración de oro a escala de distrito cerca de Monrovia con la responsabilidad medioambiental como eje central. Mediante una medición precisa de las emisiones y compensaciones de carbono de alta calidad, Karbon-X garantiza que la acción climática tangible se integre en los cimientos del proyecto.



Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) es una organización pionera que ofrece soluciones de carbono de amplio espectro que permiten a particulares y empresas adoptar medidas climáticas reales y cuantificables. Ya sea mediante el seguimiento de las emisiones, la planificación de la reducción o proyectos verificados, Karbon-X ofrece herramientas y servicios accesibles basados en la transparencia y el impacto. El enfoque innovador de la empresa respecto a la acción climática ha obtenido un amplio reconocimiento en todos los sectores y regiones, y sigue apoyando a las organizaciones en su camino hacia un futuro más sostenible. Más información en: www.karbon-x.com



Sobre Zodiac Gold

Zodiac Gold Inc. (TSX.V: ZAU) es una empresa de exploración aurífera de África Occidental centrada en su emblemático proyecto Todi, situado en Liberia, una jurisdicción poco explorada, políticamente estable y favorable a la minería que alberga varios yacimientos de oro y mineral de hierro a gran escala. Estratégicamente situada a lo largo de la fértil zona de cizalladura de Todi, Zodiac Gold está desarrollando una oportunidad de oro a escala de distrito con potencial adicional de mineral de hierro, que abarca un vasto paquete de tierras de 2.316 km. El proyecto Todi se ha sometido a un proceso de reducción de riesgos, mostrando yacimientos de oro probados tanto en superficie como en profundidad, con cinco objetivos listos para perforación e interceptaciones de oro de alta ley. Más información en: www.zodiac-gold.com



Entre los aspectos más destacados del proyecto figuran:



• Situado a sólo 13 km de la capital, Monrovia, el proyecto se beneficia de las infraestructuras existentes, energía eléctrica y accesibilidad durante todo el año.



• Potencial de exploración de oro a escala de distrito con mineralización probada de alta ley en múltiples objetivos listos para perforación a lo largo de un corredor de oro de 20 km.



• Estratégicamente situada a 20 km al SE de la mina de oro New Liberty de Avesoro (recurso de 1,8 Moz.) con una producción de 360Koz en 2023 (sitio web de Avesoro).



• Las perforaciones más destacadas de 32 sondeos en el objetivo de Arthington incluyen 6 m con 10,6 g/t Au (incluidos 3 m con 20,45 g/t Au), 9,65 m con 7,5 g/t Au (incluidos 3 m con 20,36 g/t Au) y 9,14 m con 4,2 g/t Au.



• Las perforaciones más destacadas en el objetivo de Alasala incluyen 19,6 m con 6,17 g/t Au, 6,0 m con 7,69 g/t Au, 9,0 m con 4,6 g/t Au y 4,05 m con 13,92 g/t Au (incluidos 1,6 m con 34,5 g/t Au).







