Karbon-X impulsa el proyecto REDD+ Sur del Meta con una alianza en biodiversidad

Karbon-X impulsa el proyecto REDD+ Sur del Meta - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración respalda el uso de datos ecológicos en el diseño de proyectos a medida que se acelera la demanda de créditos de carbono de alta integridad

Madrid, 30 de abril de 2026.- Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía"), un proveedor de soluciones climáticas verticalmente integrado que opera en mercados de carbono tanto regulados como voluntarios, anunció hoy la formalización de una alianza estratégica con Fundación BioHerencia, propietario participante del proyecto REDD+ Sur del Meta que actualmente se está implementando en Colombia.



La alianza tiene como objetivo integrar la conservación de la biodiversidad dentro del proyecto REDD+ mediante la combinación de la experiencia en conservación del propietario del terreno con esfuerzos de monitoreo basados en la comunidad.



El acuerdo establece un marco técnico, científico y operativo para apoyar la integración de datos ecológicos de campo en los sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV) del proyecto. Como propietario participante dentro del proyecto REDD+, BioHerencia es propietaria de la Reserva Natural Águila Harpía, un área natural protegida de carácter privado ubicada en las estribaciones de la Sierra de La Macarena, en Meta, Colombia.



La reserva está compuesta por selva tropical y terrenos en regeneración protegidos tras el descubrimiento de un nido activo de águila harpía. El águila harpía, un depredador e indicador de bosques tropicales saludables, depende de hábitats amplios y bien conservados. Proteger esta especie se alinea estrechamente con los objetivos del proyecto REDD+, no solo contribuyendo a la conservación forestal y a los resultados en carbono, sino también desempeñando un papel central en el avance de la protección de la biodiversidad en todo el paisaje.



El Proyecto REDD+ Sur del Meta representa un componente clave del portafolio más amplio de proyectos de Karbon-X, combinando la reducción de emisiones con la conservación de ecosistemas y la participación comunitaria. A través de esta colaboración, la Compañía está avanzando hacia un modelo de proyecto más integral que incorpora datos de biodiversidad junto con la contabilidad de carbono para respaldar resultados medibles y verificables.



En virtud del acuerdo, la Fundación BioHerencia aportará datos técnicos derivados de sus actividades de monitoreo de biodiversidad en la Reserva Natural Águila Harpía, ubicada en Vista Hermosa, Meta.



La reserva natural fue establecida mediante una estrategia de conservación privada por la empresa de turismo de naturaleza Manakin Nature Tours y sus propietarios, quienes están plenamente comprometidos con la conservación de la naturaleza y el turismo responsable. Esto incluye tanto conjuntos de datos históricos como datos de monitoreo continuo, que respaldarán el desarrollo y perfeccionamiento del marco de reporte ambiental del proyecto.



"Integrar la biodiversidad en las iniciativas climáticas requiere datos consistentes y de alta calidad, así como un compromiso de campo a largo plazo. A través de nuestro trabajo en la Reserva Natural Águila Harpía, estamos aportando monitoreo ecológico y experiencia técnica que respalda una comprensión más completa de la dinámica de los ecosistemas dentro del proyecto Sur del Meta", afirmó Luis Eduardo Urueña, director de Proyectos de Fundación BioHerencia.



Karbon-X liderará la integración de este componente de biodiversidad en la estructura general del proyecto, apoyando la alineación de los datos ecológicos con los procesos de contabilidad y reporte de carbono bajo metodologías y estándares reconocidos.



Más allá de la integración técnica, la alianza incluye colaboración sobre el terreno mediante el monitoreo de biodiversidad, investigación aplicada e iniciativas de desarrollo de capacidades con comunidades locales. Estas actividades respaldan la adopción de prácticas sostenibles y contribuyen a la durabilidad a largo plazo de los resultados del proyecto.



"Al combinar conocimiento local, herramientas científicas y responsabilidad compartida, estamos construyendo un enfoque más completo para la protección de los bosques", afirmó Mercedes Garcías, vicepresidenta de Proyectos e Implementación de Karbon-X. "Esta alianza refuerza nuestra capacidad para incorporar datos ecológicos de alta calidad en el desarrollo de proyectos, respaldando la integridad a largo plazo de Sur del Meta como una solución climática multidimensional".



La Reserva Natural Águila Harpía desempeña un papel central en este esfuerzo, proporcionando una base sólida en el monitoreo de especies y la recopilación de datos ecológicos. Su contribución respalda un enfoque más estructurado para comprender la dinámica de los ecosistemas y fortalece la capacidad del proyecto para demostrar cobeneficios ambientales.



A medida que los mercados de carbono continúan priorizando la transparencia, la calidad de los datos y el impacto medible, esta colaboración refuerza el enfoque de Karbon-X en el desarrollo de proyectos de alta calidad alineados con las expectativas cambiantes de compradores institucionales y mercados globales de carbono.



Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios integrales en mercados de carbono tanto regulados como voluntarios. Desde la originación de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo en verificación, emisión de créditos y distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones a nivel global. Más información en www.karbon-x.com



Sobre Fundación BioHerencia

Fundación BioHerencia es una fundación colombiana de conservación comprometida con la protección de la biodiversidad y la construcción de comunidades rurales resilientes en algunos de los territorios ecológicamente más críticos e históricamente desatendidos de Colombia. En el ámbito de la conservación, BioHerencia gestiona la Reserva Natural Águila Harpía en Vista Hermosa, Meta —ubicada en el corredor Amazonas-Orinoco— donde un sitio documentado de anidación de águila harpía ha sido objeto de monitoreo científico continuo durante cuatro años, junto con poblaciones confirmadas de jaguar, siete especies de primates y más de 300 especies de aves.



Más allá de la reserva, BioHerencia trabaja directamente con comunidades en zonas rurales de posconflicto, diseñando y ejecutando proyectos que crean medios de vida sostenibles, fortalecen capacidades locales y construyen alianzas prácticas entre comunidades y el sector privado.





Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing en Karbon-X

Teléfono de contacto: +1 4038525887