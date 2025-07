KAYAK: Japón: cuándo reservar y viajar al destino del que todos hablan

(Información remitida por la empresa firmante)

En 2025, se espera que Japón supere los 40 millones de visitantes, un 8,9% más que el pasado año

Madrid, 14 de julio de 2025. - El País del Sol Naciente es más popular que nunca, y este atractivo también es evidente entre los viajeros españoles, quienes han convertido a Tokio en su destino más buscado para este verano con un aumento del 27% en las búsquedas de vuelos y un 29% a Osaka, en comparación con el pasado año, de acuerdo con Travel Check-In: A dónde ir de viaje en verano de 2025, el análisis de las tendencias de viajes para este verano de KAYAK.



Este crecimiento no es una tendencia pasajera, es un claro indicador del creciente auge de Japón a nivel global. Las búsquedas de vuelos internacionales a Japón en 2025 muestran un incremento en comparación con el pasado año, con un aumento del 49% en el volumen de búsquedas realizadas por los viajeros suecos, un 45% en el caso de los brasileños, un 42% en el de los polacos y un 30% en el de franceses y daneses. En cuanto a España, actualmente ocupa el puesto 11 a nivel mundial en búsquedas de vuelos a destinos japoneses, con un aumento del 7% frente a las de 2024.



Sin embargo, 2026 traerá consigo importantes cambios en las políticas turísticas de Japón. Entre ellos, reformas en el sistema de compras libres de impuestos y nuevas regulaciones de entrada que podrían afectar los costes en la experiencia de viaje.



"Ante los cambios regulatorios previstos para el próximo año, 2025 se presenta como el momento ideal para explorar el país en su forma más accesible y auténtica" señala Natalia Díez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa. "Además, a pesar del notable incremento en las búsquedas entre los viajeros españoles, se observa que los precios de los vuelos hacia los principales aeropuertos se mantienen estables respecto a 2024, situándose en 975 € de media a Osaka y 1.022 € a Tokio en 2025, lo que supone un incentivo adicional para planificar el viaje ahora".



Pero ¿cuándo viajar a Japón en 2025?

De acuerdo con la herramienta El Mejor Momento para Viajar de KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, octubre es uno de los mejores meses de lo que queda de año para volar a la capital nipona, por precio y por clima.



Concretamente, la herramienta de KAYAK recomienda a los viajeros viajar entre el miércoles 15 y el martes 28 de octubre, momento en el que podrían encontrar vuelos por 649 € frente a los 863 € de media en agosto, 680 € en septiembre y los 645 € en diciembre. Para aquellos que estén pensando en viajar en octubre, según sus datos, KAYAK recomienda reservar los vuelos en torno al 20 de septiembre y el alojamiento en torno al 1 de agosto para obtener precios bajos.



Una alternativa a octubre, es noviembre, un mes todavía más económico. Concretamente, KAYAK recomienda viajar entre el miércoles 26 de noviembre y el martes 9 de diciembre, momento en el que los viajeros podrían encontrar vuelos por 578 €. Para aquellos que opten por este mes, según sus datos, KAYAK recomienda reservar los vuelos en torno al 1 de noviembre y el alojamiento en torno al 12 de septiembre para obtener precios bajos.



Una ruta que mezcla joyas conocidas con tesoros menos concurridos

KAYAK propone un recorrido por Japón que combina "viejos conocidos" con algún otro destino menos visitado y que posee un encanto prácticamente inalterable.



El viaje comienza en Tokio, el corazón palpitante de Japón, donde tradición y vanguardia conviven en perfecta armonía, desde el histórico templo Sensoji en Asakusa hasta los neones de Akihabara. Desde allí Takayama, una joya de los Alpes japoneses que conserva la arquitectura del periodo Edo. Seguir hacia Kanazawa, que fusiona la historia samurái con el arte contemporáneo, destacando sus jardines Kenroku-en, el distrito de geishas Higashi Chaya y el mercado Omicho.



Siguiendo en Kioto, que ofrece una inmersión profunda en la tradición japonesa con sus templos icónicos y el bosque de bambú de Arashiyama. Hiroshima, símbolo de paz y resiliencia, es otra parada esencial, con su Parque Memorial y la isla de Miyajima. La ruta termina een Osaka, una ciudad cosmopolita y vibrante, conocida por Dotonbori y Universal Studios Japan, antes de regresar a Tokio y coger el vuelo de vuelta.



Destino

1. Tokio



• Precio medio de hoteles por noche (Octubre 2025): 199€



• Precio medio de hoteles por noche (Noviembre 2025): 197€



2. Takayama



• Precio medio de hoteles por noche (Octubre 2025): 220€



• Precio medio de hoteles por noche (Noviembre 2025): 232€



3. Kanazawa



• Precio medio de hoteles por noche (Octubre 2025): 138€



• Precio medio de hoteles por noche (Noviembre 2025): 134€



4. Kioto



• Precio medio de hoteles por noche (Octubre 2025): 205€



• Precio medio de hoteles por noche (Noviembre 2025): 208€



5. Hiroshima



• Precio medio de hoteles por noche (Octubre 2025): 94€



• Precio medio de hoteles por noche (Noviembre 2025): 110€



6. Osaka



• Precio medio de hoteles por noche (Octubre 2025): 158€



• Precio medio de hoteles por noche (Noviembre 2025): 137€



Cinco consejos a tener en cuenta si se viaja a Japón:



• Comprar el Japan Rail Pass antes de llegar. Para ahorrar en trenes bala y muy cómodo para moverse entre ciudades.



• Llevar efectivo. Aunque Japón es moderno, en muchos sitios pequeños solo aceptan yenes en metálico. Hay cajeros en los konbini (tiendas 24h).



• Respetar las normas. No hablar por teléfono en el tren y respetar las colas.



• Aprender algunas palabras básicas. Arigatou (gracias), Sumimasen (perdón/disculpa), Konnichiwa (hola). Les encanta que se intente.



• Probar toda la comida local que se pueda. No solo sushi: ramen, okonomiyaki, takoyaki, tempura y los postres de konbini.







