Kowi Cats Relax, el nuevo aliado natural de Kowi Nature para la relajación y el bienestar de los gatos - Kowi Nature

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.-

L-triptófano, valeriana, pasiflora y vitamina B1 forman la combinación de Kowi Cats Relax, el nuevo complemento natural de Kowi Nature pensado para ayudar a los gatos a mantener la calma en momentos puntuales de estrés, épocas de celo o periodos de adaptación.

Quienes conviven con un gato saben que, detrás de su aparente independencia, se encuentra un animal especialmente sensible a los cambios. Una mudanza, la llegada de otro animal al hogar, una visita al veterinario o, simplemente, una alteración de sus rutinas pueden afectar a su tranquilidad y comportamiento.

Pensando precisamente en esos momentos, Kowi Nature presenta Kowi Cats Relax, su nuevo complemento natural para gatos, desarrollado para favorecer la relajación y ayudarles a afrontar con mayor tranquilidad aquellas situaciones que pueden alterar su bienestar habitual.

Una combinación de ingredientes naturales para los momentos que requieren más calma

La fórmula de Kowi Cats Relax combina L-triptófano, valeriana, pasiflora y vitamina B1, ingredientes seleccionados para acompañar el bienestar emocional del gato de una forma sencilla y respetuosa con su naturaleza.

El L-triptófano es un aminoácido esencial y precursor de la serotonina, neurotransmisor implicado, entre otras funciones, en la regulación del estado de ánimo. A este ingrediente se suman la valeriana y la pasiflora, dos plantas tradicionalmente utilizadas por sus propiedades relacionadas con la relajación, además de vitamina B1 (tiamina), que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

El resultado es un complemento pensado para integrarse en el cuidado del gato cuando necesita un apoyo adicional para recuperar o mantener la tranquilidad.

Estrés, celo y adaptación: momentos especialmente sensibles

Los gatos encuentran seguridad en sus rutinas y en el control de su territorio. Por eso, situaciones que para las personas pueden parecer cotidianas pueden suponer para ellos un importante cambio.

Kowi Cats Relax está especialmente indicado como complemento en momentos puntuales de estrés, como viajes, visitas al veterinario, ruidos intensos o cambios en el hogar; durante las épocas de celo, que pueden ir acompañadas de una mayor inquietud; y en periodos de adaptación, como una mudanza, la llegada a una nueva casa o la incorporación de nuevas personas o animales a la familia.

En estas circunstancias, proporcionar al gato un ambiente tranquilo, respetar sus tiempos y ofrecerle espacios seguros resulta fundamental. El apoyo nutricional puede convertirse en un complemento más dentro de estas pautas de bienestar.

Cuidar también significa comprender

El estrés felino no siempre resulta fácil de identificar. Esconderse más de lo habitual, mostrarse inquieto, vocalizar con mayor frecuencia o modificar determinadas rutinas pueden ser algunas de las señales de que el gato no se siente completamente cómodo ante una situación nueva.

Conocer su lenguaje, anticiparse en la medida de lo posible a los cambios y respetar sus necesidades ayuda a crear un entorno en el que pueda sentirse seguro.

Con el lanzamiento de Kowi Cats Relax, Kowi Nature continúa ampliando sus soluciones para el cuidado de los animales de compañía desde una perspectiva que pone el foco no solo en su bienestar físico, sino también en su equilibrio y tranquilidad.

Porque cuidar de un gato también significa entender que hay momentos en los que necesita tiempo para adaptarse, un espacio en el que sentirse seguro y, en ocasiones, una pequeña ayuda para volver a estar tranquilo.

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