Laurel Visuals ayuda a escalar estudios de Arquitectura e Interiorismo con inteligencia artificial - Laurel Visuals

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de julio.- La inteligencia artificial ha multiplicado la oferta de cursos, tutoriales y herramientas dirigidas al sector del diseño. Sin embargo, disponer de información no siempre se traduce en una mejora real de los procesos de trabajo. Muchos estudios siguen dedicando numerosas horas a estudios previos, concursos y proyectos que finalmente no generan encargos, mientras buscan la forma de integrar esta tecnología con un propósito claro.

La dificultad no reside en acceder a más formación, sino en disponer de un sistema capaz de convertir ese conocimiento en una metodología de trabajo aplicable desde el primer día. Ante esta realidad, Laurel Visuals propone una alternativa para escalar estudios de arquitectura e interiorismo mediante un sistema especializado que transforma la inteligencia artificial en una herramienta útil, con resultados medibles y una implantación estructurada en 91 días.

Más allá de la formación: un sistema para convertir la IA en productividad

Laurel Visuals desarrolla un sistema de implementación de inteligencia artificial diseñado exclusivamente para estudios de arquitectura, interiorismo y diseño de producto. Su planteamiento parte de una premisa clara: el principal reto de muchos estudios no reside en el talento de sus equipos, sino en la ausencia de una metodología estructurada para incorporar la IA a sus procesos. Por ello, la empresa no plantea una formación genérica, sino un sistema adaptado a cada organización que permite reducir hasta un 50 % las horas no facturables dedicadas a estudios previos, concursos y proyectos que finalmente no llegan a convertirse en encargos reales.

El objetivo no consiste en aprender a utilizar nuevas herramientas de forma aislada, sino en integrarlas en el funcionamiento habitual del estudio para que la inteligencia artificial aporte valor real. De este modo, deja de ser un recurso puntual o un simple experimento para convertirse en una metodología de trabajo orientada a la productividad.

La implantación se desarrolla en un plazo de 91 días mediante un método probado y estructurado con un objetivo concreto: convertir la inteligencia artificial en una herramienta práctica capaz de optimizar el trabajo diario, agilizar procesos y ofrecer resultados medibles. Además, el sistema proporciona una guía clara para aplicar esta tecnología allí donde realmente genera impacto, evitando la dispersión que suele provocar la formación generalista.

Este planteamiento parte de un análisis previo de las necesidades de cada estudio para desarrollar procesos adaptados a su forma de trabajar. A partir de ese diagnóstico, incorpora recursos, plantillas y flujos de trabajo personalizados que facilitan la integración de la inteligencia artificial en tareas de diseño, visualización y comunicación, permitiendo su aplicación inmediata en el día a día del equipo.

Experiencia sectorial para implantar soluciones adaptadas a cada estudio

La metodología de Laurel Visuals nace de la experiencia profesional de sus fundadores, Juan Sala y Fran Catalán, ambos arquitectos con una trayectoria vinculada al diseño y a la implementación de inteligencia artificial en algunos de los estudios más reconocidos de España. Esa experiencia les ha permitido trasladar al resto del sector procesos ya contrastados, con un enfoque basado en necesidades reales y alejado de planteamientos teóricos o genéricos. Este conocimiento les posibilita adaptar cada proyecto a la realidad de cada estudio, respetando su identidad y su forma de trabajar.

La empresa combina distintas soluciones especializadas. Workshop IA proporciona un programa completo de implantación con asesoría previa, desarrollo de flujos de trabajo específicos, sesiones prácticas, recursos propios y acompañamiento continuado. Por su parte, MentorIA ofrece lecciones semanales dirigidas a profesionales que desean mantenerse actualizados e incorporar nuevas herramientas de forma progresiva.

Esta propuesta de formación continua se basa en contenidos breves y eminentemente prácticos, pensados para facilitar la incorporación inmediata de nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial a los proyectos del estudio. Además, permite mantener los conocimientos al día sin depender de la búsqueda constante de información dispersa, favoreciendo una actualización continua conforme aparecen nuevas herramientas y aplicaciones.

Con una metodología basada en la práctica y en procesos probados, Laurel Visuals demuestra que escalar un estudio mediante la inteligencia artificial no depende únicamente del talento disponible, sino de contar con un sistema de trabajo claro que permita aprovechar todo el potencial de esta tecnología con criterio, eficiencia y sin renunciar a la identidad creativa que distingue a cada estudio.

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