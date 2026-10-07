La leonesa Vértice Labs crea software para pymes con una flota de 92 agentes de inteligencia artificial - Vértice Labs

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de octubre

La empresa, fundada por el programador Cristian Sánchez, desarrolla herramientas para que pymes y autónomos atiendan a sus clientes por WhatsApp e Instagram con IA, tengan web y tienda online y lleguen a tiempo a VeriFactu. Las decisiones importantes siguen en manos de personas.

León, octubre de 2026. Vértice Labs, S.L., empresa tecnológica creada en León en enero de 2026, construye software para pymes y autónomos con una flota propia de 92 agentes de inteligencia artificial especializados. Los agentes se reparten cada encargo, se revisan entre ellos y no dan nada por terminado hasta que las pruebas lo demuestran.

Los agentes ejecutan; las personas deciden en lo crítico, resume su fundador, Cristian Sánchez. No vendemos estrategia sin implementación ni demos que no escalan. Lo que ponemos en el negocio de un cliente lo hemos probado antes en el nuestro, y si algo falla, lo contamos.

Cuatro productos propios

Con ese sistema, Vértice Labs ha desarrollado cuatro productos que ya funcionan en producción:

Chatendo reúne WhatsApp Business, Instagram y Facebook en una bandeja compartida. Su agente de IA responde, cualifica a los clientes y agenda citas con las reglas de cada empresa, y pasa la conversación a una persona cuando hace falta. Es una aplicación aprobada por Meta que trabaja con la API oficial de WhatsApp. Desde 20 euros al mes.

SpeakSite crea webs y tiendas online con IA: se describe la web, se ajusta hablando y se publica con código estándar y exportable. Desde 12 euros al mes. La propia web de la empresa está hecha con él.

TenderoTPV es un programa de punto de venta en la nube para comercios, con tickets, facturas, stock e informes. Está preparado para VeriFactu, el sistema de facturación de la Agencia Tributaria, que será obligatorio el 1 de enero de 2027 para quienes tributan por el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto. Cuesta 200 euros al año.

vcompresor es un archivador gratuito y de código abierto que, según las mediciones de la empresa, deja los ficheros un 35 % más pequeños que 7-Zip.

Además, la empresa desarrolla por encargo webs y tiendas online, agentes de IA, automatizaciones conectadas con el ERP o el CRM de cada empresa y software a medida, y ofrece mantenimiento web, consultoría y formación en IA.

Probado primero en casa

Antes de ofrecer la atención con IA a sus clientes, Sánchez la probó en su propio perfil. Del 24 de septiembre al 3 de octubre, la IA de Chatendo atendió los mensajes privados de Instagram y Messenger de @cristianprograma:

Llegaron diez conversaciones, seis de ellas fuera del horario de oficina; una, un sábado a las 3:12 de la madrugada.

La IA tardó una mediana de 37 segundos en dar la primera respuesta.

Contestó ocho de las diez sin que él escribiera ningún mensaje.

Las dos que fallaron, un vídeo sin texto y una respuesta a una historia, también se publicaron. Tus clientes no viven en tu horario: quien pregunta a las 22:07 está decidiendo a las 22:07, señala.

Durante la prueba, la IA se presentaba como tal desde el primer mensaje. En la Unión Europea es obligatorio desde el 2 de agosto de 2026, por el artículo 50 del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial.

El fundador

Cristian Sánchez, venezolano con nacionalidad española, es programador desde hace más de diez años. Como freelance ha completado 192 proyectos, con una valoración media de 4,68 sobre 5 en 213 opiniones de la plataforma Workana. Dirige Vértice Labs desde León y trabaja con pymes y autónomos de toda España.

Sobre Vértice Labs

Vértice Labs, S.L. es una empresa tecnológica de León, inscrita en el Registro Mercantil de León en enero de 2026. Desarrolla productos de inteligencia artificial y automatización para pymes y autónomos (Chatendo, SpeakSite, TenderoTPV y vcompresor), además de agentes de IA, webs y software a medida. Más información en verticelabs.es.

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