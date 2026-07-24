LiberNovo Omni SE, Omni Pro y Maxis: última semana de precios de lanzamiento por reserva anticipada

LiberNovo - LiberNovo

(Información remitida por la empresa firmante)

Quedan siete días para que finalicen los precios de lanzamiento de LiberNovo para 2026. En toda la UE y el Reino Unido, las series Omni SE, Omni Pro y Maxis mantendrán sus precios de lanzamiento por reserva anticipada hasta el 31 de julio, fecha en la que finalizará la oferta

Madrid, 24 de junio de 2026.- Toda la gama se basa en una ergonomía dinámica: el sistema de soporte conecta el reposacabezas, el respaldo, los reposabrazos y el asiento, de modo que todo se mueve al unísono al desplazarse, al inclinarse o al recostarse. "La silla sigue tus movimientos; tú te dedicas a trabajar".



Una forma rápida de elegir



• Omni SE: el modelo más sencillo de la gama. Sin motor ni batería; se ajusta la profundidad lumbar manualmente y el soporte automático se encarga del resto. Una ergonomía dinámica y sólida a un precio más asequible. Mayor comodidad, simplificada.



• Omni Pro: la silla premium de la gama. Ajuste lumbar motorizado y el sistema de estiramiento guiado del respaldo OmniStretch con solo pulsar un botón, además de ventilación Active Airflow integrada en el asiento para jornadas largas y estancias cálidas, una base de aluminio y tejido danés Gabriel. Donde el rendimiento alcanza su máximo nivel.



• Maxis: diseñada para personas de complexión más robusta. Una profundidad de asiento de 52 cm para un apoyo completo de los muslos, un armazón más ancho con una capacidad nominal de 181 kg, más espacio para moverse y una reclinación en cinco posiciones, de 105° a 160°, con resortes progresivos que mantienen estable a las personas de mayor peso incluso en la posición más reclinada. Elegir entre Maxis Manual, Maxis Electric o Maxis Airflow.



Precios hasta que finalice la promoción



• Unión Europea: Omni SE desde 589 € (precio habitual: 929 €), Omni Pro desde 979 € (precio habitual: 1.669 €), Maxis desde 829 € (precio habitual: 1.399 €); el ahorro en los paquetes alcanza el 48 %. Finaliza el 31 de julio a las 18:00 CEST en eu.libernovo.com.



• Reino Unido: Omni SE desde 509 £ (precio habitual 839 £), Omni Pro desde 849 £ (precio habitual 1.369 £), Maxis desde 719 £ (precio habitual 1.099 £); el ahorro en los paquetes alcanza el 44 %. Finaliza el 31 de julio a las 17:00 h BST en uk.libernovo.com.



"Si has estado comparando versiones y esperando opiniones de compradores reales, ya las tienes". Las Omni SE y Omni Pro llevan semanas en el mercado, y sus propietarios están publicando sus primeras impresiones en comunidades como Reddit: desembalaje, montaje, sensación del asiento, soporte lumbar, ventilación. Merece la pena dedicarles diez minutos antes de decidirse.



A partir del 31 de julio, la gama volverá a sus precios habituales. "Si una de estas sillas lleva tiempo en una pestaña abierta, esta es la semana para cerrarla, en el buen sentido".



Acerca de LiberNovo

LiberNovo fabrica sillas ergonómicas dinámicas para personas que pasan gran parte de su vida sentadas: desarrolladores, creativos, gamers, teletrabajadores y cualquier persona que sufra molestias en la espalda o la cadera por pasar muchas horas frente al escritorio. Sus sillas favorecen el movimiento continuo en lugar de una postura fija, por lo que la comodidad se mantiene durante toda la jornada. Apoyo mediante el movimiento, definido por la comodidad.



Más información en libernovo.com

Contacto

Emisor: LiverNovo

Nombre contacto: Emilia Zhang

Descripción contacto: LiberNovo

Teléfono de contacto: +86 18309206008