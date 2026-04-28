Lit, electrolitos sin azúcar: la hidratación superior se convierte en el nuevo lujo del bienestar

Guillermo García-Muchacho y Andrés Blumer, fundadores de Lit - CUENCO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de abril de 2026.

Durante años, el bienestar ha estado dominado por grandes tendencias como la proteína, la creatina, el colágeno o los suplementos funcionales. Sin embargo, una nueva conversación empieza a ganar protagonismo dentro del universo wellness, la belleza y el rendimiento diario: la hidratación.

No se trata simplemente de beber más agua, sino de entender cómo el cuerpo la absorbe y la utiliza. En un contexto donde el cansancio, la falta de enfoque, la mala recuperación o incluso el aspecto de la piel muchas veces tienen más relación con una hidratación deficiente que con la falta de descanso, los electrolitos comienzan a posicionarse como una de las categorías con mayor crecimiento dentro del bienestar cotidiano.

Es en este escenario donde nace Lit, una nueva marca española de electrolitos sin azúcar que propone una forma más consciente, eficaz y sencilla de hidratarse.

Fundada por Andrés Blumer y Guillermo García-Muchacho, Lit surge de una necesidad personal compartida: encontrar una solución real que ayudara a mejorar el rendimiento diario, el enfoque mental, la recuperación física y el descanso, sin recurrir a bebidas isotónicas cargadas de azúcar ni a suplementos complejos difíciles de integrar en la rutina.

“La idea de Lit surge de una necesidad muy concreta”, explica Andrés Blumer. “Buscábamos sentirnos mejor en términos de energía, enfoque, recuperación y descanso, pero los productos que encontrábamos no respondían realmente a esa necesidad”.

Durante años, el mercado de la hidratación funcional ha estado dominado por fórmulas con altos niveles de azúcar, mensajes confusos y productos enfocados únicamente en el alto rendimiento deportivo. Lit nace precisamente para ordenar esa categoría y devolver el foco a lo esencial.

Su fórmula parte de tres electrolitos clave: sodio, potasio y magnesio, fundamentales para favorecer la correcta absorción del agua y mejorar la función física y mental del organismo.

Cada sobre contiene 500 mg de sodio, 150 mg de potasio y 60 mg de magnesio, una combinación diseñada para acompañar el día a día, desde el entrenamiento hasta jornadas exigentes de trabajo, viajes, calor, estrés o recuperación.

“Todo el mundo sabe que hay que beber agua, pero muy poca gente entiende cómo hidratarse de verdad”, añade Guillermo García-Muchacho. “Sin una correcta absorción, el cuerpo no funciona a su máximo potencial. La hidratación superior no es una moda, es una base”.

Más allá del deporte, Lit se posiciona dentro de una nueva generación de marcas que entienden el bienestar como una suma de pequeños hábitos sostenibles. La marca conecta con un consumidor que busca cuidarse mejor, entender lo que consume y tomar decisiones más inteligentes sobre su salud diaria.

En un momento donde el lujo también se redefine como descanso, energía, claridad mental y bienestar real, Lit propone una idea simple pero poderosa: que una correcta hidratación puede ser uno de los mayores upgrades del día a día.

Bajo su lema “Superior Hydration”, la marca apuesta por convertir la hidratación en una herramienta de bienestar integral, alejándose del ruido del marketing agresivo y acercándose a una conversación más honesta, funcional y duradera.

Lit se comercializa inicialmente a través de su canal online y en puntos de venta seleccionados vinculados al deporte, el bienestar y el estilo de vida saludable.

Está disponible en formato de sobres individuales de electrolitos en polvo sin azúcar, sabor Salty Lemon, con tres packs disponibles:

Pack inicial (16 sobres): 19,99 €

Pack diario (32 sobres): 27,99 €

Pack Pro (48 sobres): 35,98 €

El envío es gratuito a partir de 27 € en toda España a través de www.drinklit.com.