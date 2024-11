LiTime presenta ofertas Black Friday 2024 en soluciones de almacenamiento de energía LiFePO4

(Información remitida por la empresa firmante)

Hay que prepararse para el evento más esperado del año con las increíbles promociones de LiTime, líder en almacenamiento de energía con tecnología LiFePO4

España, 26 de noviembre de 2024.- Se acerca el Black Friday anual, y la marca líder en baterías de litio-fosfato de hierro, LiTime, lanza su mayor promoción del año. Los usuarios pueden visitar la página del evento LiTime Viernes Negro 2024 para disfrutar de descuentos de hasta un 60 %, además de un 8 % adicional sin importe mínimo de pedido. Todos los clientes de la UE también pueden beneficiarse de una política de garantía de precio de 15 días para asegurar las mejores condiciones de compra durante el Viernes Negro.



Desde la pesca en hielo durante el invierno hasta la alimentación de tu carrito de golf tras renovar la membresía, o el refuerzo del almacenamiento de energía de respaldo en casa durante el frío, LiTime se destaca por utilizar celdas LiFePO4 de grado automotriz. Con un enfoque en la fiabilidad y la durabilidad, LiTime ofrece soluciones energéticas diseñadas para satisfacer una amplia variedad de necesidades de los usuarios.



Soporte marino MLF: Batería marina LiTime de 12 voltios

El 29 de septiembre concluyó la temporada 2024 de la MLF Phoenix Bass Fishing League, la mayor organización de torneos de pesca del mundo, destacando las innovaciones en baterías marinas de LiTime.



Elegida por los 24 campeones del torneo BFL Super, la batería para motor de arrastre LiTime 12V sobresale por sus más de 20 capas de protección BMS, su diseño ultraligero de solo 10,6 kg y su impresionante capacidad energética de 1280 Wh.



LiTime no solo impulsa embarcaciones, sino que transforma la experiencia de pesca con sus baterías marinas de litio:



• Rendimiento ultra silencioso: Diseñadas con generación de energía electroquímica, estas baterías prácticamente eliminan el ruido mecánico, permitiendo a los pescadores disfrutar de una jornada sin espantar a las capturas.



• Maniobrabilidad precisa: Con una descarga máxima de 300A durante hasta 5 segundos, las baterías de LiTime garantizan un control exacto del motor, ideal para navegar en corrientes cambiantes y acercarse a los peces con precisión.





Este Black Friday, los pescadores pueden adquirir la batería de motor de arrastre LiTime 12V 100Ah por 193.19 €.



Miembro de RVDA: Baterías de litio LiTime para vehículos recreativos (RVs)

En 2024, LiTime se convirtió en miembro asociado de la RVDA (Asociación de Distribuidores de Vehículos Recreativos), una de las principales organizaciones globales para usuarios de vehículos recreativos. Esta colaboración refuerza el compromiso de LiTime con las necesidades energéticas de los entusiastas del aire libre y los viajeros de largas distancias.



Como pionero en la transición de soluciones de almacenamiento energético industrial a aplicaciones en exteriores, LiTime ha acumulado valiosa experiencia en baterías de ciclo profundo para RV.



Interactuando con más de 30,000 usuarios, LiTime ha perfeccionado su batería de litio para RV, incorporando protección contra temperaturas bajas. Este sistema detiene la carga por debajo de 0°C (32°F) y desconecta las cargas a -20°C (-4°F), garantizando un suministro energético fiable incluso en condiciones extremas.



El compromiso de LiTime con las soluciones energéticas para vehículos recreativos (RVs) incluye:



• Control inteligente: Esta batería LiTime admite una conexión estable certificada por FCC y CE-RED a través de Bluetooth 5.0, lo que permite monitorear en tiempo real datos como SOC, voltaje y corriente



• Larga vida útil con más de 4000 ciclos: Construidas con celdas LiFePO4 de grado automotriz, las baterías de LiTime garantizan más de una década de servicio fiable, asegurando viajes sostenibles y sin preocupaciones.





Durante el Black Friday, la batería Bluetooth LiTime 12V H190 está disponible en el sitio web oficial de LiTime al precio más bajo del año, por solo 239,19 €.



Colaboración con GSCAA: Batería para carritos de golf LiTime

Este año, LiTime se asoció con la Golf Course Superintendents Association of America (GCSAA), una destacada organización global, para impulsar soluciones de energía verde y promover la sostenibilidad en campos de golf de todo el mundo.



Fabricadas con celdas LiFePO4 ecológicas, libres de níquel y cobalto, las baterías de litio para carritos de golf de LiTime ofrecen una mayor durabilidad y reducen los desechos de baterías desechadas, minimizando su huella ambiental.



Las soluciones para carritos de golf de LiTime están diseñadas para satisfacer las demandas de los golfistas, garantizando un rendimiento superior en terrenos inclinados y una capacidad de carga confiable:



• Tecnología mejorada para ascensos: Equipadas con un sistema de gestión de baterías (BMS) exclusivo, las baterías de iones de litio de LiTime aumentan la potencia durante los ascensos y mejoran la seguridad durante el frenado en pendientes



• Larga autonomía: La batería para carrito de golf LiTime 36V 60Ah ofrece una energía de 2304Wh y, con una carga completa, permite un recorrido de 18-25 millas, brindando a los usuarios una experiencia sin preocupaciones en el campo de golf.





Este Black Friday, la batería para carritos de golf LiTime 36V 60Ah estará disponible a un precio especial de 537.59€.



LiTime se expande a nivel global: Ofertas de Black Friday en baterías disponibles en todo el mundo

La venta de Black Friday de LiTime ya está activa en más de 100 países y regiones, incluidos EE. UU., Alemania, Canadá, Australia, Japón, Reino Unido, España, entre otros. Con envío gratuito disponible, LiTime acerca sus soluciones de baterías de clase mundial a usuarios de todo el planeta.



Sobre LiTime

Con más de 15 años de experiencia, LiTime ha liderado el sector del almacenamiento de energía renovable, ofreciendo soluciones de baterías LiFePO4 de alta calidad adaptadas a las necesidades de los usuarios. Respaldada por más de 380 certificaciones de producto, LiTime sigue liderando la industria con soluciones energéticas innovadoras, sostenibles y eficientes.



Como pionero en el sector, LiTime se compromete a reducir la huella de carbono global y a transformar el futuro de la energía.





Contacto

Nombre contacto: Tillie Cheng

Descripción contacto: LiTime

Teléfono de contacto: 181-2417-3126