Loop Industries y SK Geo Centric finalizan una diligencia técnica de la tecnología en Canadá (parte 2)

Acerca de SK Geo Centric

En 1972, SK geo centric sentó las bases para el desarrollo de la industria petroquímica al operar la primera instalación de craqueo de nafta en Corea. SK geo centric ofrece varios productos de automoción y embalaje y soluciones petroquímicas que requieren los clientes y los mercados. Además, SK geo centric se está convirtiendo en una empresa química global basada en tecnología a través de esfuerzos continuos de I+D. SK geo centric logrará su visión, 'Green for Better Life', al establecer una economía circular basada en plásticos mediante la colaboración con varios socios y partes interesadas. SK Geo Centric apunta a ser el campo petrolero urbano más grande del mundo, con el anuncio de un plan de construcción de su Clúster de Reciclaje Avanzado (ARC) en Ulsan, Corea del Sur, para fines de 2025. ARC se construirá en un 215,000㎡ (alrededor del tamaño de 22 campos de fútbol).



Acerca de Loop Industries

Loop Industries es una empresa de tecnología cuya misión es acelerar el cambio mundial hacia el plástico PET y la fibra de poliéster sostenibles y alejarnos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Loop Industries posee una tecnología patentada que despolimeriza fibra de poliéster y plástico PET sin desperdicio o de bajo valor, incluidas botellas y empaques de plástico, alfombras y textiles de cualquier color, transparencia o condición e incluso plásticos oceánicos que han sido degradados por el sol y la sal, a sus componentes básicos (monómeros). Los monómeros se filtran, purifican y polimerizan para crear una resina de PET de marca Loop™ de calidad virgen apta para usar en empaques de grado alimenticio y fibra de poliéster, lo que permite a nuestros clientes cumplir con sus objetivos de sustentabilidad. El plástico Loop™ PET y la fibra de poliéster se pueden reciclar infinitamente sin degradación de la calidad, cerrando con éxito el ciclo del plástico. Loop Industries está contribuyendo al movimiento global hacia una economía circular mediante la reducción de los desechos plásticos y la recuperación de desechos plásticos para un futuro sostenible.



Las acciones ordinarias de la Compañía cotizan en el mercado global NASDAQ con el símbolo "LOOP".



Para obtener más información, visitar www.loopindustries.com . Seguir a Loop en Twitter: @loopindustries , Instagram: loopindustries , Facebook: Loop Industries y LinkedIn: Loop Industries



Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" tal como se define en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de EE. UU. de 1995. Dichas declaraciones pueden estar precedidas por las palabras "pretende", "puede", "hará", "planea", "espera, ""anticipa", "debería", "podría", "proyecta", "predice", "estima", "apunta", "cree", "espera", "potencial" o "continúa" la negativa de tales términos o palabras similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre la oportunidad de mercado de Loop, sus estrategias, la capacidad para mejorar y expandir sus capacidades, la competencia, las actividades esperadas y los gastos a medida que Loop persigue su plan de negocios, la idoneidad de sus recursos de efectivo disponibles, el cumplimiento normativo, los planes para el crecimiento futuro y las operaciones futuras, el tamaño del mercado al que se dirige Loop, las tendencias del mercado y la eficacia del control interno de Loop sobre los informes financieros. Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro, se basan en ciertas suposiciones y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de Loop y no pueden predecirse ni cuantificarse y, en consecuencia, los resultados reales pueden diferir materialmente. de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres asociados con, entre otras cosas: (i) la comercialización de la tecnología y los productos de Loop, (ii) Loop' Presentaciones posteriores ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"). La información más detallada sobre Loop y los factores de riesgo que pueden afectar la realización de declaraciones prospectivas se establece en las presentaciones de Loop ante la SEC. Se insta a los inversores y tenedores de valores a leer estos documentos sin cargo en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov . Loop no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente sus declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.







