Más de 11.000 personas participan en “Seas como Seas” de Amazon para descubrir su rol en la compañía

- Más de 11.000 personas participan en la iniciativa “Seas como Seas” de Amazon para descubrir cuál de los 400 roles que ofrece la compañía encaja mejor con su personalidad

- De las 16 personalidades existentes, las 5 más habituales entre los españoles son: “Inspector”, que se caracterizan por ser íntegros y dedicados; “Campeón”, de espíritu libre, independientes y enérgicos; “Protagonista”, líderes natos, apasionados y carismáticos; “Supervisor”, honestos y buenos consejeros, y por último, “Asesor”, idealistas y determinados

- La campaña #seascomoseas ha presentado el extenso universo laboral de Amazon, con más de 400 roles diferentes y su encaje con todo tipo de talento. La compañía apuesta por perfiles tecnológicos con más de 500 vacantes abiertas en ingeniería, desarrollo de software, machine learning o Amazon Web Services

MADRID, 26 de julio de 2022 –

Más de 11.000 personas se han sumado a la iniciativa “Seas como Seas” de Amazon, centrada en analizar los diferentes tipos de personalidad y su vinculación con el extenso universo laboral de la compañía. En la campaña, presentada hace menos de un mes, han participado ciudadanos de todas las regiones de España, interesados en descubrir más sobre sus rasgos personales y su encaje profesional dentro de Amazon. La compañía ofrece más de 400 roles en España, abiertos actualmente a todo tipo de perfiles, niveles educativos y experiencia, y creará 2.000 nuevos puestos de trabajo fijo antes de finalizar el año.

Los participantes han podido realizar un test de personalidad online en www.seascomoseas.com para conocer sus cualidades y puntos fuertes. Con el resultado, no solo han descubierto a qué tipo de personalidad pertenecían, de las 16 categorías o eneatipos que establece el sistema de Myers-Briggs, sino que también han podido acceder al amplio abanico de roles que mejor se adecuan a su personalidad dentro del gran abanico que ofrece Amazon.

El análisis de los resultados muestra que los españoles se identifican, en primer lugar, con la personalidad “Inspector”, con el 12% del total de registros. “Campeón” y “Protagonista” ocupan el segundo y tercer lugar de personalidades más extendidas, con el 10% y el 9,15%, respectivamente. Y completan el ranking, en cuarto y quinto lugar, las tipologías “Supervisor” (9%) y “Asesor” (8,95%).

Las personas “Inspector” se definen por ser introvertidas, observadoras y pensadoras, y combinan una tendencia planificadora con una actitud práctica. Estas características les abren las puertas a más de una veintena de puestos dentro de Amazon. Desde analistas financieros, de negocio, o centrados en la excelencia al cliente, a puestos de responsable de Relaciones Laborales, mánager de Operaciones, o de ingeniería. También serían el candidato ideal para convertirse en especialistas en materia de riesgos, control, salud o seguridad laboral, entre muchos otros.

Por su parte, las personas de eneatipo “Campeón” destacan por ser extrovertidas, intuitivas y sentimentales. A pesar de que les guste planificar, se definen por una actitud alegre, y se sienten más atraídas por el pensamiento creativo, las artes y la sociabilidad. Con estos rasgos, Amazon ha establecido vínculos con roles como responsable de Relaciones Institucionales, Marketing o Comunicación Interna, así como puestos relacionados con la gestión de proveedores, la publicidad o la coordinación de inventarios. La compañía también ha identificado oportunidades para los ‘campeones’ en el área de Market Research o Product Manager.

Los españoles categorizados como “Protagonista” comparten una personalidad extrovertida, intuitiva, cálida y honesta. Su carisma, pasión y liderazgo hacen que se sientan cómodos ayudando e inspirando a los demás. Con estas fortalezas, el eneatipo “Protagonista” podría desarrollar todo su potencial dentro de Amazon ejerciendo roles de publicista, de atención al cliente, de responsable de Retail o de comunicación interna. Asimismo, podría iniciar su andadura en la compañía como asesor jurídico, especialista en legal, formador o Product Manager.

El proyecto se inició en Madrid, con un evento experiencial en Callao, y desde finales de junio, son muchos los ciudadanos de toda España que se han sumado a la iniciativa, que sigue recibiendo registros a día de hoy. Catalunya, Andalucía y Valencia son las regiones en las que más expectativas ha generado la campaña, con cerca del 70% del total de participaciones. La tipología “Campeón” es una de las mayoritarias en Madrid, y también en estas tres comunidades españolas, y se ha colocado en el top 3 de las principales regiones.

Perfiles tecnológicos y altamente cualificados en auge

Amazon está apostando por la contratación local de especialistas tecnológicos, y cuenta actualmente con más de 500 vacantes en este campo. Ingenieros y desarrolladores de software, expertos en machine learning o en la nube, científicos de datos, y arquitectos de soluciones para su división de Amazon Web Services son algunos de los perfiles en auge. La ampliación de la plantilla hasta los 20.000 trabajadores se producirá en todas las divisiones y áreas de negocio, desde sus centros de operaciones, datos o investigación, pasando por sus oficinas corporativas, e incluyendo también Marketplace, AWS, Prime Video o Amazon Music.

“En Amazon tenemos las puertas abiertas y ofrecemos una extensa gama de oportunidades y roles para todo tipo de personas. En la compañía apostamos por el talento en toda su amplitud: con independencia del nivel de estudios, situación personal, aspiraciones o años de experiencia, en Amazon damos las oportunidades, el apoyo y las herramientas para que cada persona pueda crecer y desarrollarse profesionalmente”, ha señalado Fred Pattje, director de Amazon Customer Fulfillment en España, Francia e Italia.

Oportunidades de carrera y amplios beneficios

Amazon ofrece unas prestaciones líderes en el sector, como seguro médico privado, descuentos para empleados y un plan de pensiones. Amazon es también puntero en el país con el programa Career Choice, que proporciona financiación para la educación de adultos, ofreciendo el prepago de hasta el 95% de la matrícula y las tasas asociadas en cursos reconocidos oficialmente, financiando hasta 8.000 euros en cuatro años.

En 2021 y 2022, Amazon recibió la certificación Top Employer en España, en reconocimiento a su entorno de trabajo diverso e inclusivo y a las oportunidades de desarrollo profesional y los programas de formación que la empresa ofrece a los empleados. Amazon también ha sido nombrada la empresa más atractiva para trabajar en la economía digital según el Randstad Employer Brand Research 2022, que encuestó a 10.000 personas en España, y a principios de este año, la compañía fue reconocida por LinkedIn como una de las mejores empresas para trabajar.

Para explorar las oportunidades de trabajo en Amazon, visite www.amazon.jobs.

Sobre Amazon Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor por encima de la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, el mejor empleador y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Opiniones de los clientes, compra en 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Logística de Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las creaciones e iniciativas pioneras de Amazon.

