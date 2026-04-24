meCOPIA; El asistente virtual con IA que trabaja por el usuario, protege su privacidad y le ahorra dinero - MeCopia - In2AI

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de abril de 2026..-

El ecosistema de herramientas digitales orientadas al consumidor ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Sin embargo, la proliferación de plataformas no ha resuelto dos problemas estructurales persistentes: la fragmentación de la información y la monetización de los datos personales. En este contexto surge meCOPIA, el asistente virtual con inteligencia artificial desarrollado por la empresa de Inteligencia Artificial In2AI, con una propuesta centrada en resolver ambos desafíos desde una perspectiva diferente.

La plataforma funciona como un agente digital inteligente capaz de operar mediante lenguaje natural, eliminando la necesidad de navegar entre múltiples servicios o completar formularios repetitivos. El sistema interpreta las solicitudes, ejecuta búsquedas en tiempo real y genera recomendaciones filtradas y contextualizadas en función de cada perfil.

A diferencia de los comparadores tradicionales, meCOPIA no actúa como intermediario publicitario. Los datos personales no se comparten, no se venden y no se transfieren a terceros. Este principio no depende únicamente de políticas de privacidad modificables, sino que forma parte de la propia arquitectura técnica de la plataforma.

Principales casos de uso

Servicios del hogar y contratación

meCOPIA analiza contratos y tarifas disponibles en sectores como electricidad, internet, telefonía, seguros e hipotecas, comparándolos con patrones de consumo para detectar las alternativas más competitivas. Todo el proceso se realiza de forma automatizada, sin necesidad de consultar individualmente cada proveedor. La herramienta también contempla servicios locales como academias o centros deportivos.

Localización de productos

En la búsqueda de bienes de consumo —electrónica, electrodomésticos, vehículos o viajes— el sistema monitoriza promociones y descuentos en múltiples plataformas de comercio electrónico de forma simultánea. Las alertas de precio permiten detectar automáticamente cuándo un producto alcanza el umbral definido, evitando la supervisión manual de tiendas y marketplaces.

Seguimiento pasivo del mercado laboral

La plataforma incorpora un módulo de monitorización continua del mercado de empleo. El sistema evalúa ofertas laborales según criterios de compatibilidad profesional y genera alertas cuando identifica oportunidades relevantes, incluso en ausencia de una búsqueda activa. Este enfoque facilita la detección de oportunidades de crecimiento profesional sin dedicar tiempo a la revisión periódica de portales de empleo.

Privacidad estructural basada en Nostr

Uno de los elementos diferenciales de meCOPIA es su integración con Nostr, un protocolo abierto y descentralizado diseñado para garantizar la soberanía digital. Nostr utiliza criptografía de clave privada, permitiendo que la identidad digital permanezca bajo control exclusivo de su propietario y evitando accesos no autorizados.

La arquitectura distribuida elimina el punto central de fallo habitual en plataformas tradicionales. La ausencia de un servidor único reduce riesgos asociados a filtraciones, comercialización de datos o presiones regulatorias. La red opera mediante nodos distribuidos geográficamente, garantizando disponibilidad, resiliencia y resistencia a la censura.

El sistema de aprendizaje de meCOPIA evoluciona progresivamente a partir de las interacciones realizadas, ajustando las recomendaciones al perfil específico asociado sin que la información abandone el entorno controlado localmente.

Disponibilidad multiplataforma

meCOPIA se encuentra disponible para Windows, macOS y Linux, además de acceso web desde navegadores modernos. La instalación no requiere registro previo y las actualizaciones se aplican automáticamente.

La sincronización entre dispositivos permite mantener preferencias e historial de conversaciones accesibles desde cualquier equipo vinculado al mismo perfil. El acceso al servicio está disponible de forma continua y sin restricciones horarias.

In2AI: contexto empresarial del lanzamiento

meCOPIA representa la última apuesta de consumo de In2AI, firma especializada en inteligencia artificial generativa y transformación digital con presencia en Madrid y Galicia. La compañía desarrolla soluciones de IA para sectores como Retail, Utilities, Salud, Finanzas, Transporte y Telecom, orientadas a mejorar la rentabilidad mediante automatización y análisis avanzado de datos.

In2AI fue finalista en los enerTIC Awards 2024, reconocimiento vinculado a la innovación en inteligencia artificial aplicada a eficiencia energética y servicios digitales. La empresa también ha sido mencionada como referente en IA generativa en medios especializados como ComputerWorld y ha participado en iniciativas de innovación empresarial como ANCES Talento Emprendedor.

Con meCOPIA, In2AI traslada capacidades avanzadas de automatización inteligente al ámbito del consumidor final, manteniendo un enfoque centrado en privacidad, descentralización y accesibilidad tecnológica.

Un nuevo enfoque en la relación entre usuarios e inteligencia artificial

El lanzamiento de meCOPIA se produce en un contexto de fuerte crecimiento en la adopción de herramientas de inteligencia artificial por parte del consumidor. No obstante, gran parte de las soluciones actuales continúan basándose en modelos donde la cesión de datos personales forma parte implícita del servicio.

meCOPIA propone una alternativa en la que personalización avanzada y privacidad no resultan incompatibles. La combinación de descentralización técnica y protocolo Nostr permite ofrecer recomendaciones inteligentes sin comprometer el control sobre los datos personales.

La plataforma se encuentra disponible de forma inmediata para descarga y uso en todas las plataformas compatibles.