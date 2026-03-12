El mercado de bonos corporativos vuelve a niveles de complacencia previos a la crisis financiera

Freedom24 - Freedom24

Freedom24 advierte de que los diferenciales del crédito con grado de inversión han caído a mínimos de décadas —en torno a 80-100 puntos básicos— pese al aumento de la deuda empresarial y al nuevo entorno de tipos de interés elevados

Madrid, 12 de marzo de 2026.- El mercado de bonos corporativos atraviesa una fase de aparente estabilidad que contrasta con el contexto económico actual. A comienzos de 2026, la prima que exigen los inversores por asumir el riesgo de impago de una empresa frente a los bonos del Estado se ha reducido hasta niveles similares a los observados en vísperas de la crisis financiera global.



En Estados Unidos y Europa, los diferenciales del crédito con grado de inversión se sitúan actualmente en torno a 80-100 puntos básicos, mientras que la diferencia de rentabilidad entre bonos con calificación A y AA ronda apenas los 20 puntos básicos, el nivel más bajo registrado en décadas.



Según datos de mercado, niveles similares de spreads solo se observaron en periodos de elevada confianza inversora como 2006 y 2007, antes del deterioro del ciclo crediticio. Para algunos analistas, este estrechamiento refleja una percepción muy reducida del riesgo corporativo que guarda paralelismos con el contexto actual.



"Cuando el dinero era prácticamente gratis, endeudarse era una decisión racional para muchas compañías. Hoy el régimen de tipos ha cambiado estructuralmente, pero el mercado de crédito sigue comportándose como si esa etapa no hubiera terminado. Esa brecha entre realidad y precio es exactamente donde se acumulan los riesgos", explica Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 IBERIA, S.L. (agente vinculado de Freedom Finance Europe Ltd. en España).



El diferencial crediticio refleja el precio que el mercado asigna al riesgo y a la incertidumbre. Sin embargo, los fundamentos corporativos han cambiado de forma significativa en los últimos años. La deuda empresarial es hoy mayor que en 2019 y muchas compañías están refinanciando pasivos a tipos de entre el 5 % y el 7 %, frente al 2-3 % registrado en 2021, mientras que los gastos financieros crecen más rápido que los beneficios.



A pesar de este entorno, la fuerte demanda de crédito corporativo ha comprimido los diferenciales. Fondos de pensiones y aseguradoras, obligados a mantener exposición a renta fija, han buscado mejorar ligeramente la rentabilidad de sus carteras a través de bonos corporativos con grado de inversión.



"Los inversores institucionales han seguido comprando crédito corporativo con muy poca discriminación. El resultado es un mercado donde las empresas se financian barato mientras sus balances operan en un entorno de tipos radicalmente distinto al que justificarían esas valoraciones", señala Santa Cruz.



En este contexto, el mercado se ha convertido en un mercado favorable a los emisores, permitiendo a muchas compañías refinanciar deuda o ampliar plazos de financiación en condiciones relativamente ventajosas.



Sin embargo, los analistas advierten de que el principal riesgo no se encuentra necesariamente en una ola de impagos, sino en un posible ciclo de rebajas de calificación crediticia. Actualmente, más de la mitad del mercado con grado de inversión está compuesto por bonos BBB, el último escalón antes del segmento high yield.



Si el crecimiento económico se ralentiza, el aumento de los costes financieros podría deteriorar los ratios de deuda de muchas compañías, lo que desencadenaría revisiones a la baja de las calificaciones crediticias y ventas forzadas por parte de inversores con mandatos restrictivos.



"Los desequilibrios no avisan. Se acumulan en silencio y, cuando el mercado recalibra el riesgo, lo hace de golpe. Hoy más de la mitad del investment grade está en BBB, el último escalón antes del high yield", advierte Santa Cruz.



En este contexto, Freedom24 considera que los inversores podrían estar asumiendo un riesgo comparable al de la renta variable sin contar con su mismo potencial de rentabilidad.



"El riesgo real no es lo que vemos hoy en los precios. Es la prima que el mercado ha dejado de exigir", concluye Santa Cruz.

