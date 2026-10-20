El mercado mundial de soluciones de monetización de la vivienda para mayores alcanzará los 46.000 millones - Óptima Mayores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2026.- El European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG) y EY han publicado la cuarta edición de su informe Global Equity Release Survey, que analiza el mercado de soluciones de monetización inmobiliaria para mayores, como la hipoteca inversa y la venta de nuda propiedad. Estas permiten transformar parte del valor de la vivienda en recursos para la jubilación sin abandonar el hogar. El estudio, basado en datos de 2025/26 de 14 países de Europa, Norteamérica y Australia, incorpora por primera vez a Hong Kong y confirma la solidez del sector. El volumen anual podría pasar de 15.700 millones de euros a 46.000 millones en 2035. Presentado en la reunión de EPPARG celebrada en Madrid el 29 de septiembre y organizada por Óptima Mayores, el informe destaca la importancia de mejorar el conocimiento de estas soluciones entre clientes y profesionales.

En España, el mercado podría crecer de 500 millones de euros anuales a casi 3.000 millones en 2035. Aunque su penetración sigue siendo inferior a la de Reino Unido o Estados Unidos, destaca por contar con financiación institucional nacional.

Al comentar las conclusiones del estudio, Carlos González, CEO de Óptima Mayores, señaló:

España tiene ante sí una gran oportunidad para desarrollar la hipoteca inversa como principal solución, además de otras soluciones de monetización para mayores. Los jubilados en España acumulan en sus viviendas más de un billón de euros, aproximadamente siete veces el patrimonio invertido en planes de pensiones, lo que da una idea del enorme potencial que existe. Pero para convertir ese potencial en una realidad debemos superar un reto clave: explicar mejor estas alternativas y acercarlas a la sociedad. Queremos que miles de españoles se animen, al menos, a informarse, con la confianza de contar con un asesoramiento profesional que les ayude a entender todas las opciones y a elegir libremente la que mejor responda a sus necesidades y circunstancias personales.

Por su parte, Steve Kyle, Secretario General de EPPARG, afirmó:

"Los resultados del estudio muestran que los mercados de soluciones de monetización para mayores se mantienen sólidos, con oportunidades continuas de crecimiento significativo y un enorme potencial a medio y largo plazo, pese a los retos geopolíticos mundiales.

Creemos firmemente que los retos derivados del envejecimiento de la población en numerosos países generarán costes sociales, económicos e intergeneracionales insostenibles. Un mercado seguro de soluciones de monetización para mayores tiene un papel esencial en la financiación y la planificación financiera en la vejez, ya que muchos propietarios de edad avanzada de todo el mundo desean conservar su independencia durante más tiempo. Permitir que estos propietarios utilicen su patrimonio inmobiliario como un activo también libera importantes beneficios económicos y sociales, pues el dinero obtenido se inyecta directamente en la economía y contribuye a crear empleo, empresas y mayor riqueza".

El informe del estudio está disponible en:

https://epparg.org/wp-content/uploads/2026/10/Global_ERM_Survey-2026-FINAL.pdf

El informe se basa en datos recopilados de operadores del mercado de soluciones de monetización para mayores en los siguientes 14 países: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Contactos para medios:

EPPARG

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Correo: info@epparg.org

Óptima Mayores

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i.hernandez@optimaprevision.com

Notas para los editores

Sobre EPPARG

El European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG) es la principal asociación sectorial que representa los intereses de los proveedores de soluciones de monetización para mayores en Europa.

Los países con representantes o asociados de EPPARG suponen más del 75? los países europeos que cuentan con un mercado de soluciones de monetización para mayores. EPPARG cuenta con miembros en Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia y Reino Unido.

EPPARG busca fomentar el diálogo entre el sector, las instituciones de la UE y los gobiernos sobre soluciones innovadoras para las pensiones y la monetización del patrimonio inmobiliario. Los principales objetivos de EPPARG son los siguientes:

Fomentar niveles adecuados de protección al consumidor y estándares en toda Europa que permitan la libre circulación.

Impulsar el desarrollo seguro de las soluciones de monetización para mayores como respuesta a la brecha de las pensiones.

Colaborar con inversores, financiadores y reguladores para crear un marco de financiación favorable para estas soluciones.

Compartir buenas prácticas en Europa para impulsar el crecimiento y la innovación.

Crear un sello de calidad reconocido en toda Europa.

Más información sobre EPPARG en:

www.epparg.org

Sobre EY

El propósito de EY es construir un mundo laboral mejor, ayudando a crear valor a largo plazo para clientes, personas y la sociedad, y a generar confianza en los mercados de capitales.

Impulsados por los datos y la tecnología, los diversos equipos de EY en más de 150 países aportan confianza mediante servicios de auditoría y ayudan a sus clientes a crecer, transformarse y operar.

Los equipos de EY trabajan en auditoría, consultoría, servicios jurídicos, estrategia, fiscalidad y transacciones, formulando mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a los complejos retos a los que se enfrenta actualmente nuestro mundo.

EY hace referencia a la organización mundial y puede referirse a una o varias de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited, una sociedad británica limitada por garantía, no presta servicios a clientes. La información sobre cómo EY recopila y utiliza datos personales, así como una descripción de los derechos de las personas conforme a la legislación de protección de datos, está disponible en ey.com/privacy. Las firmas miembro de EY no ejercen la abogacía allí donde lo prohíbe la legislación local. Para obtener más información sobre la organización, ey.com.

Sobre Global Equity Release Roundtable

Global Equity Release Roundtable (GERR) está patrocinada conjuntamente por EPPARG y la National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA) de Estados Unidos, en colaboración con UK Equity Release Council, y sus representantes nacionales abarcan aproximadamente el 80?l mercado mundial de soluciones de monetización para mayores.

Sobre Óptima Mayores

Óptima Mayores es la empresa de referencia en España en el asesoramiento sobre soluciones de monetización de la vivienda para mayores. Con una amplia experiencia y un enfoque independiente y especializado, ayuda a las personas mayores y a sus familias a conocer, comparar y elegir con seguridad la solución que mejor se adapta a sus necesidades, entre ellas la hipoteca inversa y otras alternativas que les permiten obtener liquidez a partir de su vivienda.

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