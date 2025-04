MicroVision obtiene la evaluación TISAX, un importante logro en la industria automovilística global

Logo de Microvision, Inc. - Micorvision, Inc.

La tecnológica, especializada en soluciones de percepción para movilidad y autonomía, ha superado con éxito la evaluación de seguridad de la información exigida por la industria automovilística alemana a través de su filial en Alemania, MicroVision GmbH

Redmond, Washington, 14 de abril de 2025.- MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS), empresa pionera en tecnología que ofrece soluciones avanzadas de percepción para la autonomía y la movilidad, ha anunciado hoy que su filial consolidada, MicroVision GmbH, ha completado la evaluación TISAX y ha sido registrada como participante en TISAX



"Con los rápidos avances en la conducción autónoma y la conectividad de los vehículos, la industria del automóvil exige estrictos estándares de ciberseguridad a sus proveedores", ha afirmado Glen DeVos, director de Tecnología de MicroVision.



"Ser participante de TISAX permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los proveedores de nivel 1 tener la seguridad de que MicroVision es un socio fiable que cumple con los altos estándares exigidos por nuestra industria", ha añadido.



¿Qué es TISAX?



TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) es un mecanismo de evaluación e intercambio reconocido en la industria automovilística alemana, que garantiza que las empresas participantes cumplan con requisitos específicos de seguridad de la información.



Se basa en el catálogo de evaluación de seguridad de la información (ISA) de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA, por sus siglas en alemán), que está estrechamente alineado con la norma ISO/IEC 27001. Se puede consultar https://enx.com/tisax para más información.



Al estandarizar el método de evaluación, el VDA-ISA permite a los fabricantes de automóviles pertenecientes a la Asociación ENX consultar los resultados TISAX de proveedores nuevos y existentes. Las evaluaciones TISAX son realizadas por proveedores de auditoría acreditados que deben demostrar periódicamente su cualificación. TISAX y los resultados de TISAX no están destinados al público general. TISAX es una marca registrada de la Asociación ENX.



Participación de MicroVision en TISAX



MicroVision GmbH ha adoptado medidas exhaustivas para proteger la información sensible y confidencial, ha seguido el catálogo de preguntas del VDA ISA y ha completado la evaluación tras un proceso más amplio de auditoría realizado por el proveedor acreditado Dekra Certification GmbH.



Tras la auditoría, MicroVision GmbH es ahora participante de TISAX, cumpliendo así con los estándares de seguridad de la información requeridos por sus clientes del sector automovilístico. El resultado de la evaluación está disponible exclusivamente a través del Portal ENX: https://portal.enx.com/en US/TISAX/tisaxassessmentresults, bajo el ID de alcance: SKYP87 y el ID de evaluación: ACLZ2W.



Con el objetivo de mantener de forma continua la confianza de sus clientes y socios, siguen operando su organización conforme al VDA-ISA e incorporando las mejores tecnologías y conocimientos.



Sobre MicroVision



MicroVision impulsa la adopción global de soluciones innovadoras de percepción para hacer que la movilidad y la autonomía sean más seguras. Con sede en Redmond, Washington, y Hamburgo, Alemania, MicroVision desarrolla y suministra una solución integrada basada en su pila de software de percepción, que incluye software de aplicación y procesamiento de datos procedentes de sistemas de sensores diferenciados.



Las soluciones tecnológicas patentadas de MicroVision aportan una mayor seguridad a diversas aplicaciones industriales, como la robótica, los almacenes automatizados y la agricultura, así como a la industria del automóvil, acelerando los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la conducción autónoma, además de aplicaciones militares. Con una sólida trayectoria en tecnología de escaneo de haz láser basada en MEMS —que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático—, MicroVision cuenta con la experiencia necesaria para ofrecer movilidad segura a la velocidad de la vida.



Más información en la página web de la empresa: www.microvision.com, su perfil en Facebook en www.facebook.com/microvisioninc, y en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/microvision/.



MicroVision, MAVIN, MOVIA y MOSAIK son marcas registradas de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.







