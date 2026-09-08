Molmar inmobiliaria en Valencia, experiencia y tecnología al servicio de la gestión inmobiliaria

Molmar Inmobiliaria Oficinas en Valencia - MOLMAR

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 8 de septiembre de 2026.

Molmar, la inmobiliaria valenciana refuerza su apuesta por las herramientas digitales con la renovación de su web y el lanzamiento de un canal exclusivo de WhatsApp para inversores, sin renunciar al asesoramiento profesional que ha marcado su trayectoria durante más de 30 años.

La forma de buscar una vivienda, vender una propiedad o detectar una oportunidad de inversión está cambiando. Los canales digitales permiten acceder a la información de manera más rápida y sencilla, pero las decisiones inmobiliarias siguen requiriendo conocimiento del mercado, análisis y acompañamiento profesional. Con esta filosofía, Molmar Gestión Inmobiliaria continúa evolucionando sus servicios para combinar tecnología y experiencia en una gestión inmobiliaria más ágil, accesible y personalizada.

Con más de 30 años de trayectoria en el sector inmobiliario valenciano, Molmar ha reforzado durante los últimos meses sus herramientas digitales para facilitar la relación con compradores, propietarios e inversores. La renovación de su página web es uno de los principales ejemplos de esta evolución y permite acceder de una manera más directa a su oferta de inmuebles y a los distintos servicios de la compañía.

Desde la web de Molmar, quienes estén interesados en comprar una vivienda en Valencia y la Comunidad Valenciana pueden acceder a la búsqueda de inmuebles y utilizar diferentes criterios para localizar propiedades según la operación, el tipo de inmueble, el subtipo o la zona. La página permite también consultar las características de cada propiedad y solicitar información directamente a un asesor.

Tecnología para simplificar la búsqueda, sin sustituir el asesoramiento

La digitalización permite hacer más sencilla una parte importante del proceso inmobiliario: consultar propiedades, comparar opciones, localizar oportunidades o iniciar el contacto con la inmobiliaria. Sin embargo, para Molmar, la tecnología funciona como una herramienta al servicio del asesoramiento y no como un sustituto de la experiencia profesional.

La compañía apuesta por un modelo en el que cada cliente pueda avanzar de forma autónoma cuando lo necesite y contar, al mismo tiempo, con el apoyo de profesionales durante las distintas fases de una operación. Molmar ofrece acompañamiento en la compra y venta de propiedades y orientación en aspectos relacionados con documentación, trámites, fiscalidad o financiación.

Este modelo cobra especial relevancia al comprar una vivienda, vender una propiedad o analizar una posible inversión, operaciones en las que intervienen factores económicos, jurídicos y personales que requieren una valoración individualizada. Los propietarios, por su parte, disponen también de canales específicos para iniciar la gestión de su inmueble. Además de los servicios habituales de comercialización y asesoramiento, Molmar cuenta con un servicio de compra directa de pisos en Valencia, que incorpora valoración y gestión de los trámites asociados a la operación.

Un nuevo canal para acercar oportunidades a los inversores

Como parte de esta evolución de sus canales digitales, Molmar ha lanzado además un nuevo canal exclusivo de WhatsApp dirigido a inversores inmobiliarios.

A través de este canal, la inmobiliaria comparte nuevas oportunidades de inversión antes de que sean promocionadas públicamente, ofreciendo a sus miembros la posibilidad de conocer de forma anticipada determinados activos que puedan encajar con su estrategia de inversión.

La iniciativa complementa el trabajo que Molmar ya desarrolla con inversores, basado en la identificación de activos, el análisis preliminar del mercado y el acompañamiento en aspectos relacionados con la financiación de las operaciones.

Con este nuevo canal, la compañía busca aprovechar una herramienta cotidiana como WhatsApp para establecer una comunicación más directa y ágil con quienes buscan oportunidades de inversión inmobiliaria en Valencia y la Comunidad Valenciana.

UNIRSE AL CANAL DE WHATSAPP PARA INVERSORES

Más de 30 años de experiencia adaptándose a una nueva forma de gestionar inmuebles

La incorporación de nuevas herramientas digitales forma parte de la evolución de una compañía que lleva más de tres décadas vinculada al mercado inmobiliario valenciano. Molmar señala en su información corporativa que desarrolla su actividad desde 1993 y pone el conocimiento del mercado local y el acompañamiento profesional en el centro de su propuesta de valor.

El objetivo es que la tecnología facilite los procesos que pueden resolverse de manera digital —desde una búsqueda de propiedades hasta una primera consulta— mientras el equipo profesional se concentra en aquellos aspectos en los que la experiencia y el conocimiento resultan determinantes para tomar una decisión.

De esta manera, Molmar avanza hacia un modelo de gestión inmobiliaria en Valencia que combina cercanía, experiencia y herramientas digitales para acompañar a compradores, vendedores e inversores durante todo el proceso.

Quienes quieran conocer las propiedades y servicios disponibles pueden visitar la web de Inmobiliaria Molmar, consultar su catálogo de propiedades o contactar con el equipo de Molmar para recibir asesoramiento personalizado.

Sobre Molmar Gestión Inmobiliaria

Molmar es una inmobiliaria especializada en el mercado de Valencia y la Comunidad Valenciana. Con una trayectoria de más de 30 años, desarrolla servicios relacionados con la compra y venta de inmuebles, asesoramiento inmobiliario e inversión, acompañando a particulares, propietarios e inversores en las diferentes fases de sus operaciones.

Más información: www.molmar.es