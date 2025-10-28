Mundomar Cruceros celebra la llegada inaugural del Star Princess a Málaga

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de octubre de 2025.-

El Puerto de Málaga ha recibido este viernes la primera escala del nuevo crucero Star Princess, uno de los buques más esperados de la flota de Princess, en una ceremonia institucional que ha contado con la presencia de autoridades locales, representantes del puerto, directivos de la compañía y medios de comunicación especializados. La organización del evento ha contado con la participación de Mundomar Cruceros, una de las agencias líder en cruceros premium y representante oficial en exclusiva de Princess en España, reforzando su papel clave en el desarrollo del mercado nacional de cruceros de alta gama.

El capitán Gennaro Arma, con 27 años de trayectoria en la naviera y reconocido por su liderazgo ejemplar, ofreció la bienvenida a bordo destacando la emoción de visitar un puerto tan emblemático en la ruta inaugural del barco. Por su parte, Esperanza González Pazos, consejera delegada de la Diputación de Málaga, subrayó el valor del turismo de cruceros para la economía provincial y la excelente posición de Málaga como destino internacional. “Nuestra provincia ofrece seguridad, conectividad, cultura, gastronomía, deporte y naturaleza; cualidades que hacen de Málaga una escala de referencia para las principales navieras”, afirmó.

El momento más destacado del acto se produjo en La Piazza, el corazón social y arquitectónico del buque, donde se celebró el tradicional intercambio de metopas entre el capitán y los representantes institucionales. Este gesto simbólico, que forma parte de la tradición marítima internacional, representa la bienvenida oficial del puerto al Star Princess y el reconocimiento a su primera visita a la ciudad. El intercambio de metopas refuerza la relación entre Princess y el Puerto de Málaga, consolidando la posición de la capital de la Costa del Sol como escala estratégica para las rutas mediterráneas.

Tras la ceremonia, los asistentes realizaron un recorrido guiado por las instalaciones del buque, descubriendo sus espacios más innovadores y las características que lo convierten en una referencia en sostenibilidad y diseño.

El nuevo Star Princess es el segundo barco de la clase Sphere de Princess, una generación de naves que inaugura una nueva etapa para la naviera. Construido en los astilleros Fincantieri (Italia), funciona con gas natural licuado (GNL), una fuente de energía más limpia que reduce las emisiones de CO₂ y mejora la eficiencia energética, reafirmando el compromiso medioambiental de la compañía.

Con 177.800 toneladas, 345 metros de eslora, 42 metros de manga y 60 metros de altura, el Star Princess puede alcanzar 22 nudos de velocidad máxima. Cuenta con 21 cubiertas, capacidad para 4.300 pasajeros y 1.600 tripulantes, distribuidos en 2.157 camarotes, entre ellos 80 suites, 123 minisuites y más de 1.000 camarotes con balcón.

Entre sus espacios más emblemáticos destacan The Dome, una espectacular cúpula de cristal inspirada en la Riviera italiana que combina relajación y entretenimiento, y The Princess Arena, el teatro más avanzado tecnológicamente de la flota. En el centro del barco, The Piazza se presenta como el eje social, con tiendas, cafés y una variada oferta gastronómica internacional.

La escala inaugural del Star Princess consolida a Málaga como uno de los puertos de cruceros más importantes del Mediterráneo occidental. En los últimos años, la ciudad ha reforzado sus infraestructuras y mejorado su conectividad aérea, atrayendo a las principales navieras del mundo.

La Autoridad Portuaria de Málaga prevé que 2025 cierre con cifras récord de operaciones y pasajeros, consolidando su papel como destino clave para la industria de cruceros. Con este intercambio de metopas y la visita del Star Princess, Princess reafirma su compromiso con el mercado español y con una nueva generación de cruceros sostenibles y de categoríainternacional.

Contacto

Emisor: Mundomar Cruceros

Contacto: Mundomar Cruceros

Número de contacto: 912901845