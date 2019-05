Nace una nueva web de seguros de vida que engloba todas las opciones posibles

Actualizado 15/05/2019 10:59:06 CET

La web elmejorsegurodevida.com es diferente de todas las demás porque reúne tipos de seguros de vida distintos, que no se encuentran en ningún otro portal, y de los que compara no solo precios, sino también coberturas. Además de muchas otras funcionalidades, ofrece al usuario la posibilidad de decir cuánto quiere pagar como máximo por su seguro.

Los comparadores de seguros de vida permiten conocer las ofertas de las diferentes compañías sin tener que peregrinar por cada aseguradora. Pero los datos que arrojan suelen ser parciales e insuficientes. La nueva web afirma que ha conseguido aglutinar todas las variables posibles de seguros, con todas las coberturas y con el mayor número de compañías.

Los seguros de vida se han diversificado para cubrir cualquier contingencia a la medida de cada cliente, hasta el punto de que, para cobrar un seguro de vida, ya no hace falta morirse.

Los nuevos seguros de vida.

En los seguros de vida tradicionales, el cliente contrata una póliza para que proteja a sus beneficiarios si él falta. Por ejemplo, en caso de una muerte repentina por accidente, una compañía de seguros pagará un capital para que sus hijos puedan seguir estudiando, su familia continúe viviendo en la misma casa o afronte las deudas y los compromisos de pago.

Pero los nuevos seguros de vida permiten cubrir más eventualidades, algunas tan importantes como la dependencia o las enfermedades graves del propio asegurado. Todas estas variedades están incluidas en el nuevo portal de seguros de vida con el fin de que el usuario pueda elegir qué le interesa contratar y qué no.

El seguro de dependencia es uno de los que incluye esta web. Se trata de un seguro de vida que además cubre al propio asegurado si cae en una situación de dependencia por cualquier limitación física o psíquica que le impida realizar sus actividades básicas cotidianas sin ayuda. Su importancia es clave, porque en semejante situación el asegurado no solo no podrá proporcionar a su familia los ingresos habituales, sino que tampoco será capaz de mantenerse a sí mismo.

El seguro de enfermedades graves es un seguro de vida que cubre los gastos derivados del padecimiento de una enfermedad mediante el anticipo de un capital. Que la entidad adelante un dinero resulta esencial para hacer frente a costes médicos extraordinarios, como un tratamiento internacional o una segunda opinión médica, y para poder seguir costeando la unidad familiar.

Los seguros para la mujer son otra modalidad que incluye esta página, pensados para ellas y sus familias, con la cobertura de cáncer ginecológico y de mama, invalidez, ayudas domésticas, gastos estéticos.

Los seguros para personas con hipoteca permiten que, en caso de que fallezca quien debe devolver el dinero al banco, la entidad aseguradora se haga cargo de la deuda, una opción necesaria para evitar, como ocurre en ocasiones, tener que abandonar la vivienda. Los consumidores no tienen por qué contratar el seguro de vida con el banco que les concede el préstamo; dado que la ley les permite hacerlo con la entidad que prefieran, esta web proporciona una calculadora del ahorro posible por cambiar el seguro a otra entidad.

La nueva web es la única que incluye todas estas modalidades de seguros, conscientes de que no basta con contratar un seguro a un buen precio, sino que lo más importante es contratar un buen seguro que no lleve a engaño al consumidor, que no dé sorpresas desagradables y que le permita vivir tranquilo en las circunstancias más adversas. De todos ellos, ofrece información completa en forma de preguntas y respuestas.

El derecho a saber lo que se contrata.

La web de elmejorsegurodevida.com ofrece todos los tipos de seguros de manera clara y visual. Cuando se accede a su comparador, indica el precio y mucho más, como las garantías básicas y las extraordinarias, si cubre o no los gastos de sepelio, si anticipa una cantidad urgente en caso de siniestro, a qué edad se extingue la póliza, si tiene recargos por forma de pago* Además, el usuario puede descargarse directamente en la página el condicionado general del seguro que le interese. De este modo, tiene información completa sobre lo que está contratando.

Por otra parte, el comparador añade opciones exclusivas; por ejemplo, el usuario puede seleccionar los resultados según la forma de pago, que puede ser anual, semestral o trimestral. También permite cambiar el capital asegurado en las simulaciones; esto es, poner el mismo seguro con 100.000 €, 200.000 €, etc. de capital y ver cómo variarían las condiciones y el precio. Y otra posibilidad única de esta web: se puede buscar un seguro por el precio del recibo, diciendo hasta cuánto se quiere pagar al año como máximo.

Más compañías incluidas.

La web tiene más productos y más compañías que otros portales. En ella es posible consultar qué ofertan aseguradoras como Liberty, Asisa, Santalucía, Surne, AXA, Antares, Allianz, Zurich, PlusUltra, Reale, AEGON* Junto a esta diversidad, arroja una opción cómoda para no enredarse con demasiada información y es que, tras los primeros resultados, pueden seleccionarse hasta cuatro productos y comparar solo entre ellos las distintas coberturas.

Otro asunto que interesa al consumidor es el tipo de cuestionario de salud que la compañía va a pedirle para hacer su seguro de vida. Dependiendo del capital contratado, puede exigirle desde rellenar un simple formulario o hacer una entrevista telefónica a solicitar un reconocimiento presencial en un centro médico. Según sea el estado de salud del cliente, la compañía puede aceptar o no asegurarle. El tipo de cuestionario de salud requerido también se refleja en esta nueva web.

Una funcionalidad añadida de este portal es que cuenta con una calculadora para saber qué capital conviene asegurar dependiendo de distintos factores: si se tiene una hipoteca y cuánto queda por pagar, si existen otros préstamos, qué cantidad necesita la familia para vivir al mes, etc.

Para todas estas simulaciones, la página solicita la menor cantidad de datos posibles al usuario antes de arrojar sus resultados de manera totalmente gratuita, lo cual se agradece.

Solo o con ayuda.

El mundo de los seguros avanza hacia el autoservicio. El usuario busca su seguro y lo contrata online sin necesidad de intermediar con un vendedor. Pero esta posibilidad, con ser cómoda, no siempre es recomendable. Cuando no se entiende algo, lo mejor es pedir a un experto en la materia que lo explique.

En el comparador de elmejorsegurodevida.com se pueden conocer todos los datos necesarios para elegir el seguro de vida que más se ajuste a las necesidades de cada uno, contratarlo de forma online o solicitar que un asesor especializado llame al cliente y realice todas las gestiones, que proporcione información añadida o aclare conceptos. Basta con pedirlo en la página más completa y diferente de todas.

