Publicado 17/09/2025 12:50
- Comunicado -

NRF 2025 selecciona a Allzone como ejemplo de innovación en retail

Allzone como caso de éxito en innovación
Allzone como caso de éxito en innovación - Allzone

(Información remitida por la empresa firmante)

All In Digital Marketing, a través de su marca Allzone, ha sido invitada a presentar su experiencia en NRF 2025 en París, uno de los foros de retail y eCommerce más influyentes de Europa. La organización ha seleccionado a Allzone como caso de éxito en innovación, gracias a su alianza con Ealyx, plataforma tecnológica que permite a los clientes entregar productos usados como parte de pago en nuevas compras

Madrid, 17 de septiembre de 2025.- 

Innovación circular: cómo funciona el sistema Allzone  + Ealyx
 Este modelo pionero en España facilita un consumo más responsable y accesible:

•  Valoración inmediata del producto usado durante la compra.

•  Descuento automático en el carrito con la opción Ealyx Pay.

•  Reacondicionamiento o reciclaje garantizado, contribuyendo a la economía circular.

Los resultados hablan por sí solos: Allzone  ha registrado un incremento del 51 % en el ticket medio, consolidándose como un referente en comercio electrónico sostenible.

Allzone  en el escenario europeo
 La invitación a NRF 2025 supone una oportunidad única para mostrar este modelo ante retailers, inversores y líderes tecnológicos europeos. La presentación se celebrará en la zona de innovación del evento, con un formato de conversación en inglés entre el equipo de Ealyx y Pablo Moscoloni, CEO de Allzone.

"Queremos demostrar que es posible crecer en ventas y reputación, impulsando al mismo tiempo la sostenibilidad. Este sistema ofrece valor real al cliente y fortalece el futuro del eCommerce", explica Pablo Moscoloni, CEO de Allzone.

Sobre Allzone y Pablo Moscoloni

•  Allzone es una multitienda online con más de 20 categorías activas, que gestiona anualmente más de 400.000 pedidos y transacciones en España y Portugal.

•  Forma parte de All In Digital Marketing S.L., compañía con sede en Madrid.

•  Pablo Moscoloni, CEO de Allzone, cuenta con más de 15 años de trayectoria en eCommerce, liderando proyectos digitales y posicionando a la empresa como uno de los referentes en innovación dentro del mercado español.

Qué representa NRF 2025
 NRF (National Retail Federation) es un evento global de referencia que reúne a los principales actores del sector retail. Ser seleccionado como speaker en la zona de innovación supone un reconocimiento internacional al trabajo realizado por Allzone y confirma la relevancia de su propuesta en el ecosistema europeo del eCommerce.


Contacto
Nombre contacto: Dpto. Marketing Allzone
Descripción contacto: Dpto. Marketing Allzone
Teléfono de contacto: 910 916 858

Contador

Comunicados

Si quieres mejorar el posicionamiento online de tu marca, ahora puedes publicar tus notas de prensa o comunicados de empresa en la sección de Comunicados de europa press

Si necesitas asesoramiento en comunicación, redacción de tus notas de prensa o ampliar la difusión de tu comunicado más allá de la página web de europa press, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@europapress.es o en el teléfono 913592600

Lo más leído