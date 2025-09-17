NRF 2025 selecciona a Allzone como ejemplo de innovación en retail

(Información remitida por la empresa firmante)

All In Digital Marketing, a través de su marca Allzone, ha sido invitada a presentar su experiencia en NRF 2025 en París, uno de los foros de retail y eCommerce más influyentes de Europa. La organización ha seleccionado a Allzone como caso de éxito en innovación, gracias a su alianza con Ealyx, plataforma tecnológica que permite a los clientes entregar productos usados como parte de pago en nuevas compras

Madrid, 17 de septiembre de 2025.-

Innovación circular: cómo funciona el sistema Allzone + Ealyx

Este modelo pionero en España facilita un consumo más responsable y accesible:



• Valoración inmediata del producto usado durante la compra.



• Descuento automático en el carrito con la opción Ealyx Pay.



• Reacondicionamiento o reciclaje garantizado, contribuyendo a la economía circular.



Los resultados hablan por sí solos: Allzone ha registrado un incremento del 51 % en el ticket medio, consolidándose como un referente en comercio electrónico sostenible.



Allzone en el escenario europeo

La invitación a NRF 2025 supone una oportunidad única para mostrar este modelo ante retailers, inversores y líderes tecnológicos europeos. La presentación se celebrará en la zona de innovación del evento, con un formato de conversación en inglés entre el equipo de Ealyx y Pablo Moscoloni, CEO de Allzone.



"Queremos demostrar que es posible crecer en ventas y reputación, impulsando al mismo tiempo la sostenibilidad. Este sistema ofrece valor real al cliente y fortalece el futuro del eCommerce", explica Pablo Moscoloni, CEO de Allzone.



Sobre Allzone y Pablo Moscoloni



• Allzone es una multitienda online con más de 20 categorías activas, que gestiona anualmente más de 400.000 pedidos y transacciones en España y Portugal.



• Forma parte de All In Digital Marketing S.L., compañía con sede en Madrid.



• Pablo Moscoloni, CEO de Allzone, cuenta con más de 15 años de trayectoria en eCommerce, liderando proyectos digitales y posicionando a la empresa como uno de los referentes en innovación dentro del mercado español.



Qué representa NRF 2025

NRF (National Retail Federation) es un evento global de referencia que reúne a los principales actores del sector retail. Ser seleccionado como speaker en la zona de innovación supone un reconocimiento internacional al trabajo realizado por Allzone y confirma la relevancia de su propuesta en el ecosistema europeo del eCommerce.







