Nueva Fusión lanza una campaña especial en Extremadura para potenciar la visibilidad local de las pymes - Nueva Fusión

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva Fusión ofrece la contratación de soportes publicitarios estratégicos en la región e impulsa la optimización de fichas comerciales en Google.

Para responder a las exigencias del entorno digital actual, Nueva Fusión ofrece el servicio de gestión y seguimiento continuo del Perfil de Empresa en Google con una tarifa promocional de 90 €/mes.

Madrid, 9 de septiembre.- Con el objetivo de reforzar la presencia de las empresas locales en sus entornos físicos y digitales, la agencia de marketing y comunicación Nueva Fusión ha presentado una iniciativa estratégica orientada a maximizar el rendimiento publicitario de los negocios en Extremadura.

En un escenario comercial cada vez más competitivo, combinar el impacto de la publicidad en soportes físicos con la precisión de la presencia digital se ha convertido en una necesidad fundamental. Para dar respuesta a esta demanda, la agencia de publicidad Nueva Fusión ha puesto a disposición de pymes y autónomos una selección de soportes publicitarios exteriores (mupis, vallas y formatos digitales en puntos clave de tráfico) diseñados y analizados previamente antes de incluirlos en sus propuestas durante años de trayectoria profesional, para elevar la notoriedad de marca y atraer flujo de clientes reales.

La clave del negocio local: El seguimiento del perfil en Google

Junto al despliegue de diversos soportes tradicionales, Nueva Fusión hace especial hincapié en la importancia crítica de cuidar la reputación y visibilidad en internet. “Hoy en día, el Perfil de Empresa en Google (antiguo Google My Business) es el principal escaparate donde los usuarios consultan reseñas, horarios, ubicaciones y servicios antes de tomar una decisión de compra. Tener esta ficha abandonada o con datos desactualizados se traduce directamente en ventas perdidas a favor de la competencia” señala Aurora Pirrongelli, responsable y CEO de la agencia.

Para facilitar que cualquier negocio mantenga una presencia impecable, Nueva Fusión ha activado una oferta de lanzamiento especial:

Servicio: Gestión integral, respuesta a reseñas, actualización de contenidos y seguimiento activo del Perfil de Empresa en Google.

Precio promocional: 90 € + IVA al mes (precio habitual: 99 € + IVA).

"La publicidad tradicional atrae la atención en la calle, pero el usuario confirma su decisión de compra en la pantalla de su móvil. Si al buscar el negocio en Google el perfil está descuidado o las reseñas no se responden a tiempo, la inversión publicitaria pierde eficacia. Ofrecemos este servicio para que los autónomos y pymes extremeñas compitan con las mismas herramientas que una gran marca", señala Aurora Pirrongelli.

Disponibilidad y contratación

La acogida a la tarifa promocional de 90 €/mes + IVA para el perfil de Google están disponibles desde hoy a través de los canales oficiales de la agencia, promoción que se amplía hasta el 31 de diciembre de este mismo año.

Contacto de prensa y contratación:

Agencia: Nueva Fusión

Correo electrónico: hola@nuevafusion.com

Contacto

Emisor: Nueva Fusión - Agencia de Marketing, Comunicación y Publicidad en Extremadura

Contacto: Nueva Fusión - Agencia de Marketing, Comunicación y Publicidad en Extremadura

Número de contacto: +34 651 198 244