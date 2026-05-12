El nuevo realme 16 5G supera en un 153% las ventas de la generación anterior con Raphinha como embajador

realme 16 5G_horizontal - realme

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de mayo de 2026.-

El realme 16 5G se convierte en el teléfono oficial de Raphinha. La marca refuerza su apuesta por conectar tecnología, deporte y nueva generación de usuarios a través de su alianza con el futbolista. El nuevo realme 16 5G se consolida como uno de los lanzamientos más exitosos de la marca, con un 153% más de ventas que su generación anterior en su primer mes

realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento del mundo, anuncia que el nuevo realme 16 5G se convierte en el teléfono oficial de Raphinha, reforzando su posicionamiento como marca referente entre la nueva generación.



Raphinha y realme 16 5G: rendimiento y estilo para una nueva generación

Bajo el lema 'Make it Raphinha, Make it realme', la compañía ha anunciado al jugador del FC Barcelona y de la selección brasileña Raphinha como imagen oficial del realme 16 5G, consolidando su conexión con el deporte y con una nueva generación de usuarios que buscan nuevas herramientas para expresarse de forma auténtica.



Lanzado el pasado 16 de abril, el realme 16 5G se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de la marca, registrando unas ventas un 153% superiores a las de la generación anterior durante su primer mes de lanzamiento, un hito que confirma la excelente acogida del dispositivo en el mercado.



Este smartphone está diseñado para ofrecer una experiencia equilibrada entre rendimiento, conectividad y autonomía. Por eso, el realme 16 5G destaca por integrar características avanzadas orientadas a usuarios que demandan velocidad, eficiencia y fiabilidad en su día a día.



Raphinha, reconocido por su estilo dinámico y creativo, así como por su capacidad para marcar la diferencia en momentos decisivos, encarna la filosofía de realme, centrada en hacer accesible la tecnología avanzada a un público joven y ambicioso.



"Para mí es importante tener un smartphone que me permita expresar mi creatividad de forma sencilla e inmediata, igual que hago en el campo. Con el realme 16, comparto esta energía y el deseo de conectar con una nueva generación que vive cada momento con pasión y autenticidad", afirma Raphinha.



Un smartphone pensado para acompañar en cada momento

Con el respaldo de uno de los futbolistas más destacados del panorama internacional, el realme 16 5G se posiciona como un dispositivo diseñado para usuarios que buscan rendimiento y conectividad en cualquier situación, ya sea para crear contenido, jugar, trabajar o mantenerse conectados en movimiento.



La alianza entre realme y Raphinha refuerza la estrategia de la marca de acercarse a su comunidad a través de referentes que representan autenticidad, talento y pasión, consolidando su presencia entre una generación que entiende la tecnología como una extensión de su estilo de vida.



Emisor: realme

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