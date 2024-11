Ofertas de Black Friday de TerraMaster: hasta un 25% de descuento en NAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 21 de noviembre al 2 de diciembre, aprovechar las ofertas de Black Friday y Cyber Monday. Durante este periodo promocional, TerraMaster ofrece descuentos sin precedentes. No perder esta excelente oportunidad para actualizar los dispositivos de respaldo de datos

Shenzhen (China), 22 de noviembre de 2024.-

NAS SSD de 8 bahías en la palma de la mano: F8 SSD Plus

Diseñado específicamente para profesionales creativos y de medios, el F8 SSD Plus está equipado con un procesador Intel de 8 núcleos y 8 hilos, decodificación de hardware 4K, 16 GB de memoria DDR5 y un puerto Ethernet de 10 GbE. Es el NAS de 8 bahías más potente y compacto del mercado. No solo satisface las altas demandas de rendimiento de las pequeñas empresas para virtualización, bases de datos y sitios web, sino también las necesidades de los usuarios domésticos para copias de seguridad, servicios multimedia y operación silenciosa.



NAS de 6 bahías Intel i5 10 núcleos, 12 hilos, 10GbE F6-424 Max

Este procesador de última generación mejora significativamente la velocidad de respuesta del sistema, haciendo que el procesamiento de datos sea más eficiente. Equipado con dos puertos Ethernet de 10 GbE que pueden combinarse para ofrecer un ancho de banda total de hasta 20 GbE, alcanzando una velocidad de descarga impresionante de 2090 MB/s. Incluye tres puertos USB 3.2 de alta velocidad a 10 Gbps, compatibles con discos duros externos, gabinetes de discos y otros dispositivos de almacenamiento.



NAS híbrido de 4 bahías Intel i3, 8 núcleos, 16 GB DDR5 F4-424 Pro

Adopta el procesador Intel de 12ª generación Alder Lake N95, 8 GB de memoria DDR5, dos puertos de red de 2,5 Gb, dos ranuras M.2 NVMe y agrega una interfaz USB Tipo-C y otra Tipo-A, logrando una mejora del 40% en el rendimiento general en comparación con la generación anterior.



NAS de 4 bahías para almacenamiento en la nube personal F4-210

Ideal para crear una nube personal privada y un centro multimedia para el hogar. Permite centralizar y respaldar fácilmente fotos, videos y documentos de toda la familia, garantizando la seguridad de los datos y la tranquilidad.



NAS en rack de 4 bahías y poca profundidad Intel de 4 núcleos U4-423

Equipado con dos interfaces de 2,5 GbE que proporcionan un ancho de banda de red de hasta 5 Gb mediante la agregación de enlaces y hasta 88 TB de espacio de almacenamiento. El U4-423 cuenta con un gabinete para rack de 1U con una profundidad de solo 360 mm (14,17 pulgadas) y un peso de 3,2 kg, aplicable a la mayoría de los gabinetes de 2 columnas y gabinetes pequeños montados en la pared, con una instalación sencilla.



Servidor de respaldo integrado de 9 bahías y 10 Gb T9-450

La elección inteligente para pequeñas y medianas empresas. Consolida y respalda de manera eficiente los datos de la empresa para mejorar la eficiencia laboral, garantizar la continuidad del negocio y añadir una capa adicional de seguridad a tus datos empresariales con la suite BBS Business Backup.



Almacenamiento RAID Thunderbolt 3 de 5 bahías y 40 Gb D5 Thunderbolt 3

Una bendición para los creadores. Con una capacidad de hasta 120 TB y una velocidad de transferencia de 1.035 MB/s, permite la edición de video 4K sin interrupciones, asegurando una experiencia creativa fluida.



Gabinete USB 3.2 de 6 bahías y 10 Gb D6-320

El primer gabinete USB híbrido de la industria puede acomodar múltiples discos SATA HDD/SSD y SSD M.2 NVMe, combinando la gran capacidad de los HDD y el alto rendimiento de los SSD M.2. Incluye el software de respaldo TPC Backupper gratuito.



Seguir a TerraMaster en redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/terramasterofficial

Twitter: https://twitter.com/TerraMasters

LinkedIn: https://bit.ly/3wKrjmr



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional que se especializa en proporcionar productos de almacenamiento innovadores, incluidos el almacenamiento conectado a la red (NAS) y el almacenamiento conectado directamente (DAS), que han ganado popularidad en más de 40 países y regiones. Durante 10 años, la marca ha desarrollado tecnología de almacenamiento para satisfacer las necesidades de usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.







Contacto

Nombre contacto: Mike Lee

Descripción contacto: Marketing Manager TerraMaster

Teléfono de contacto: +86 755 81798272